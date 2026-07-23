Arsenal, Manchester City e Real Madrid estão dispostos a igualar a oferta de €100 milhões do Liverpool pela contratação de Yan Diomande, enquanto o craque do RB Leipzig aguarda o sinal verde do PSG

Embora uma oferta de 100 milhões de euros batesse recordes para muitos clubes, o Leipzig está exigindo ainda mais. O time da Bundesliga estabeleceu um preço mínimo de 120 milhões de euros por seu principal ativo. Os dirigentes do Leipzig estão cada vez mais cientes de que manter Diomande por mais uma temporada pode ser impossível, dado o calibre dos clubes interessados e o próprio desejo do jogador de se transferir.

Um possível obstáculo para a transferência para Paris é a estrutura do acordo. O Leipzig gostaria, idealmente, de incluir uma cláusula de empréstimo de volta que mantivesse Diomande na Alemanha por mais um ano, mas o técnico do PSG, Luis Enrique, é contra tal arranjo. O treinador quer que o ponta esteja disponível para o time imediatamente, a fim de reforçar suas opções de ataque para as próximas campanhas nacionais e europeias.