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Arsenal, Manchester City e Real Madrid estão dispostos a igualar a oferta de €100 milhões do Liverpool pela contratação de Yan Diomande, enquanto o craque do RB Leipzig aguarda o sinal verde do PSG
Gigantes europeus se juntam ao Liverpool na disputa por Diomande
A disputa por Diomande, do Leipzig, se transformou em uma verdadeira guerra de transferências envolvendo a elite europeia. Embora o Liverpool tenha sido o primeiro a se manifestar com uma oferta formal de 100 milhões de euros — que acabou sendo rejeitada pelo clube da Bundesliga —, o time não é mais o único disposto a pagar uma quantia tão astronômica.
De acordo com o *Bild*, o Arsenal está em busca de reforços após a saída de Leandro Trossard, e Diomande surgiu como o principal alvo de Mikel Arteta. Enquanto isso, o Manchester City e o Real Madrid também acompanham a situação de perto, cientes de que o marfinense representa um talento único em sua geração.
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O PSG continua sendo a principal prioridade do jogador
Apesar do interesse da Premier League e da La Liga, o PSG continua sendo o destino preferido de Diomande. O ponta já chegou a um acordo sobre as condições pessoais com os campeões franceses para um contrato que se estenderia até 2031. No entanto, o PSG ainda não apresentou uma proposta formal ao RB Leipzig, deixando o jogador em um estado de incerteza enquanto outros clubes se mostram interessados.
A situação chegou ao auge durante a final da Copa do Mundo em Nova York no último fim de semana, onde o chefe da Red Bull, Oliver Mintzlaff, e o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, estavam presentes. Especula-se amplamente que os dois executivos tenham mantido conversas preliminares sobre o futuro do ponta.
O Leipzig estabeleceu um valor altíssimo pelo seu craque da ala
Embora uma oferta de 100 milhões de euros batesse recordes para muitos clubes, o Leipzig está exigindo ainda mais. O time da Bundesliga estabeleceu um preço mínimo de 120 milhões de euros por seu principal ativo. Os dirigentes do Leipzig estão cada vez mais cientes de que manter Diomande por mais uma temporada pode ser impossível, dado o calibre dos clubes interessados e o próprio desejo do jogador de se transferir.
Um possível obstáculo para a transferência para Paris é a estrutura do acordo. O Leipzig gostaria, idealmente, de incluir uma cláusula de empréstimo de volta que mantivesse Diomande na Alemanha por mais um ano, mas o técnico do PSG, Luis Enrique, é contra tal arranjo. O treinador quer que o ponta esteja disponível para o time imediatamente, a fim de reforçar suas opções de ataque para as próximas campanhas nacionais e europeias.
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Uma temporada de destaque
É fácil entender o motivo de tanto interesse, considerando o impacto que Diomande causou em sua primeira temporada na Bundesliga. Tendo se transferido do Leganés para o Leipzig no verão passado, o jovem terminou a temporada 2025-26 com 12 gols e oito assistências em 33 partidas, tornando-se apenas o quarto jogador mais jovem da história da Bundesliga a atingir dois dígitos em gols em uma única temporada, aos 19 anos e 114 dias de idade. Seu desempenho ajudou o Leipzig a garantir a classificação para a Liga dos Campeões.
Na Copa do Mundo, Diomande foi titular em todas as quatro partidas da Costa do Marfim, jogando 332 minutos e registrando uma assistência, enquanto os Elefantes avançavam para as oitavas de final antes de serem eliminados por 2 a 1 pela Noruega.
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