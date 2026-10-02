O técnico da Grécia, Ivan Jovanovic, revelou que imediatamente tentou tirar seu jogador por precaução, apenas para ver sua instrução ser rejeitada. Em entrevista ao Sport24, o treinador detalhou a incomum troca à beira do campo.

"Como posso lidar com isso, me diga você", explicou Jovanovic. "Sou o técnico dele, mando ele sair e ele diz: 'Não vou sair'. Acho que foi uma cena que todos viram, aqueles que estavam por perto. Eu disse para ele sair, porque suspeitei que ele não teria feito isso se não tivesse sentido alguma coisa."

O treinador enfatizou que sua prioridade era preservar a saúde do atacante em uma partida que não valia classificação, observando que agiu estritamente com base em orientação especializada.

"As decisões de um treinador em relação às substituições e à suspeita de lesão de um jogador não são tomadas sem uma avaliação médica. Temos médicos, e muito bons nisso", acrescentou Jovanovic. "Então, quando um médico considera que isso, da forma como ele e Christos entendem, é algo que não permite ao jogador continuar em campo.

"Certamente, primeiro como treinador, eu tenho de tomar a decisão de substituir o jogador, porque era um problema muscular. Quando são problemas musculares, isso, junto com os médicos, com a informação imediata que tenho, foi o motivo pelo qual pedi que ele saísse imediatamente."



