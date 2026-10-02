AFP
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Arsenal ganha nova dor de cabeça com lesão após Christos Tzolis sair mancando pela Grécia depois de ignorar ordem de substituição do técnico
Eliminação precoce na Liga das Nações
Tzolis ficou em campo por apenas 18 minutos no empate da Grécia por 2 a 2 com a Holanda pela Liga das Nações, em Thessaloniki, na noite de quinta-feira. O atacante caiu segurando a perna e precisou de atendimento médico imediato no gramado, visivelmente abalado e cobrindo o rosto com a camisa.
Apesar dos sinais iniciais preocupantes, o jogador do Arsenal pareceu se movimentar com relativa liberdade após receber tratamento dos fisioterapeutas. Acreditando que o problema era pequeno, o ponta aparentemente estava disposto a continuar, criando um impasse bizarro com o treinador da seleção.
- DeFodi Images
Jovanovic detalha disputa por substituição
O técnico da Grécia, Ivan Jovanovic, revelou que imediatamente tentou tirar seu jogador por precaução, apenas para ver sua instrução ser rejeitada. Em entrevista ao Sport24, o treinador detalhou a incomum troca à beira do campo.
"Como posso lidar com isso, me diga você", explicou Jovanovic. "Sou o técnico dele, mando ele sair e ele diz: 'Não vou sair'. Acho que foi uma cena que todos viram, aqueles que estavam por perto. Eu disse para ele sair, porque suspeitei que ele não teria feito isso se não tivesse sentido alguma coisa."
O treinador enfatizou que sua prioridade era preservar a saúde do atacante em uma partida que não valia classificação, observando que agiu estritamente com base em orientação especializada.
"As decisões de um treinador em relação às substituições e à suspeita de lesão de um jogador não são tomadas sem uma avaliação médica. Temos médicos, e muito bons nisso", acrescentou Jovanovic. "Então, quando um médico considera que isso, da forma como ele e Christos entendem, é algo que não permite ao jogador continuar em campo.
"Certamente, primeiro como treinador, eu tenho de tomar a decisão de substituir o jogador, porque era um problema muscular. Quando são problemas musculares, isso, junto com os médicos, com a informação imediata que tenho, foi o motivo pelo qual pedi que ele saísse imediatamente."
A crescente preocupação do Arsenal com a condição física
Tzolis acabou cedendo, optando por recuar e defender um escanteio antes de finalmente seguir para o banco de reservas. Jovanovic segue otimista quanto à gravidade do problema e afirmou: "Não sabemos quanto dano foi causado hoje, mas espero que tenha sido apenas uma fisgada, algo temporário."
O incidente agrava uma pausa internacional frustrante para o elenco de Arteta. Kai Havertz também sofreu uma pancada contra a Holanda, aumentando a carga de trabalho do departamento médico no norte de Londres.
Enquanto isso, o capitão do clube, Martin Odegaard, recebeu uma entrada dura de Bernardo Silva durante um confronto com Portugal. Felizmente para o Arsenal, o meia norueguês se recuperou da dividida e foi liberado para enfrentar a Noruega na noite de quinta-feira.
- Getty Images Sport
Espera nervosa por Arteta
É esperado que Tzolis desfalque a Grécia no próximo compromisso pela Liga das Nações contra a Alemanha neste fim de semana. O ponta provavelmente passará por novos exames para determinar a extensão total da lesão muscular.
O Arsenal espera por notícias positivas enquanto se prepara para a retomada do futebol doméstico. Com uma lista de jogos congestionada pela frente, Arteta não pode se dar ao luxo de perder peças-chave por longos períodos no departamento médico.
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