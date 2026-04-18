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Arsenal fica de fora: Carlo Ancelotti aponta seu favorito para vencer a Liga dos Campeões
Arsenal é preterido apesar de ter chegado às semifinais
O Arsenal de Mikel Arteta chegou às semifinais após um empate sem gols e disciplinado contra o Sporting CP, marcando um confronto com o Atlético de Madrid. A equipe de Diego Simeone chegou a esta fase após eliminar o Barcelona por 3 a 2 no placar agregado. Embora os Gunners sejam considerados por muitas casas de apostas como um dos dois principais favoritos ao título, Ancelotti continua cético quanto à possibilidade de o time do norte de Londres chegar até o fim.
O experiente técnico observou que o panorama atual da competição tem visto muitas potências tradicionais da província enfrentarem dificuldades. Em entrevista ao Il Giornale sobre a natureza do torneio deste ano, ele disse: “A Liga dos Campeões é um torneio aberto que deixa grandes times como Real Madrid, Barcelona e Manchester City de fora, mas ainda é um torneio onde é possível crescer.”
- AFP
O PSG é o favorito para conquistar a glória europeia
Ancelotti aposta que o Paris Saint-Germain vai revalidar o título da Liga dos Campeões. O gigante francês garantiu sua vaga nas semifinais após uma exibição dominante contra o Liverpool, vencendo por 4 a 0 no placar agregado, graças a uma atuação profissional em Anfield. Agora, o time enfrentará o Bayern de Munique em uma semifinal muito aguardada, depois que o peso-pesado da Bundesliga derrotou por pouco o Real Madrid em um jogo emocionante com sete gols. Apesar de um início de campanha lento, a equipe de Luis Enrique encontrou seu ritmo na hora certa. Ancelotti deixou claro que espera que o troféu permaneça no Parc des Princes, apesar do desafio representado pelos demais gigantes ainda na competição. “Eu digo Paris Saint-Germain”, observou Ancelotti, quando pressionado a escolher seu favorito.
Ancelotti critica o desempenho da defesa
Em sua análise das recentes partidas das quartas de final, Ancelotti destacou uma queda na solidez defensiva entre os times de elite da Europa. “Assisti a jogos com muitos gols; Atlético de Madrid x Barcelona e Bayern x Real Madrid proporcionaram momentos emocionantes para os torcedores”, disse Ancelotti. “Mas muitos gols também significam muitos erros, tanto dos goleiros quanto dos defensores. A chamada pressão alta, o jogo homem a homem, envolve riscos constantes, e assim o resultado pode mudar de um momento para o outro. Até mesmo a construção de jogadas a partir da defesa precisa ser perfeita; caso contrário, você paga imediatamente pelo menor dos descuidos.”
- AFP
Foco internacional para o ícone italiano
Embora acompanhe de perto o futebol de clubes europeu, a prioridade imediata de Ancelotti é a seleção brasileira, que se prepara para a Copa do Mundo de 2026. Durante os preparativos finais, ele reservou um tempo para avaliar o panorama internacional, identificando a França como referência de excelência mundial. Ele acredita que os Bleus estabeleceram um sistema que produz consistentemente o elenco mais formidável do mundo.
“Existe uma escola francesa que reuniu os melhores jogadores, distribuídos por vários clubes europeus, mas que, juntos, formam uma seleção nacional que é hoje a melhor do mundo”, disse Ancelotti.