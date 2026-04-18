Arsenal fica de fora: Carlo Ancelotti aponta seu favorito para vencer a Liga dos Campeões

O Arsenal de Mikel Arteta chegou às semifinais após um empate sem gols e disciplinado contra o Sporting CP, marcando um confronto com o Atlético de Madrid. A equipe de Diego Simeone chegou a esta fase após eliminar o Barcelona por 3 a 2 no placar agregado. Embora os Gunners sejam considerados por muitas casas de apostas como um dos dois principais favoritos ao título, Ancelotti continua cético quanto à possibilidade de o time do norte de Londres chegar até o fim.

O experiente técnico observou que o panorama atual da competição tem visto muitas potências tradicionais da província enfrentarem dificuldades. Em entrevista ao Il Giornale sobre a natureza do torneio deste ano, ele disse: “A Liga dos Campeões é um torneio aberto que deixa grandes times como Real Madrid, Barcelona e Manchester City de fora, mas ainda é um torneio onde é possível crescer.”