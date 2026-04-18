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Donny Afroni

Traduzido por

Arsenal fica de fora: Carlo Ancelotti aponta seu favorito para vencer a Liga dos Campeões

C. Ancelotti
Arsenal
Atlético de Madrid
PSG
Bayern de Munique
Liga dos Campeões

Carlo Ancelotti desferiu um golpe nas ambições europeias do Arsenal ao ignorar os Gunners ao indicar seu favorito para vencer a Liga dos Campeões. O lendário técnico italiano, cinco vezes vencedor da competição como treinador e atualmente se preparando para a Copa do Mundo com a seleção brasileira, acredita que o troféu está destinado a outro time nesta temporada.

  • Arsenal é preterido apesar de ter chegado às semifinais

    O Arsenal de Mikel Arteta chegou às semifinais após um empate sem gols e disciplinado contra o Sporting CP, marcando um confronto com o Atlético de Madrid. A equipe de Diego Simeone chegou a esta fase após eliminar o Barcelona por 3 a 2 no placar agregado. Embora os Gunners sejam considerados por muitas casas de apostas como um dos dois principais favoritos ao título, Ancelotti continua cético quanto à possibilidade de o time do norte de Londres chegar até o fim.

    O experiente técnico observou que o panorama atual da competição tem visto muitas potências tradicionais da província enfrentarem dificuldades. Em entrevista ao Il Giornale sobre a natureza do torneio deste ano, ele disse: “A Liga dos Campeões é um torneio aberto que deixa grandes times como Real Madrid, Barcelona e Manchester City de fora, mas ainda é um torneio onde é possível crescer.”

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    O PSG é o favorito para conquistar a glória europeia

    Ancelotti aposta que o Paris Saint-Germain vai revalidar o título da Liga dos Campeões. O gigante francês garantiu sua vaga nas semifinais após uma exibição dominante contra o Liverpool, vencendo por 4 a 0 no placar agregado, graças a uma atuação profissional em Anfield. Agora, o time enfrentará o Bayern de Munique em uma semifinal muito aguardada, depois que o peso-pesado da Bundesliga derrotou por pouco o Real Madrid em um jogo emocionante com sete gols. Apesar de um início de campanha lento, a equipe de Luis Enrique encontrou seu ritmo na hora certa. Ancelotti deixou claro que espera que o troféu permaneça no Parc des Princes, apesar do desafio representado pelos demais gigantes ainda na competição. “Eu digo Paris Saint-Germain”, observou Ancelotti, quando pressionado a escolher seu favorito.

  • Ancelotti critica o desempenho da defesa

    Em sua análise das recentes partidas das quartas de final, Ancelotti destacou uma queda na solidez defensiva entre os times de elite da Europa. “Assisti a jogos com muitos gols; Atlético de Madrid x Barcelona e Bayern x Real Madrid proporcionaram momentos emocionantes para os torcedores”, disse Ancelotti. “Mas muitos gols também significam muitos erros, tanto dos goleiros quanto dos defensores. A chamada pressão alta, o jogo homem a homem, envolve riscos constantes, e assim o resultado pode mudar de um momento para o outro. Até mesmo a construção de jogadas a partir da defesa precisa ser perfeita; caso contrário, você paga imediatamente pelo menor dos descuidos.”

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    Foco internacional para o ícone italiano

    Embora acompanhe de perto o futebol de clubes europeu, a prioridade imediata de Ancelotti é a seleção brasileira, que se prepara para a Copa do Mundo de 2026. Durante os preparativos finais, ele reservou um tempo para avaliar o panorama internacional, identificando a França como referência de excelência mundial. Ele acredita que os Bleus estabeleceram um sistema que produz consistentemente o elenco mais formidável do mundo.

    “Existe uma escola francesa que reuniu os melhores jogadores, distribuídos por vários clubes europeus, mas que, juntos, formam uma seleção nacional que é hoje a melhor do mundo”, disse Ancelotti.