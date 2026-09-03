Falando sobre seu futuro e o interesse persistente do exterior, Martinez tem sido claro sobre seu desejo de permanecer na Itália. "Sem dúvida, eu gostaria de me aposentar neste clube", declarou em maio. "É difícil para mim me imaginar em outro lugar hoje em dia. No futebol, nunca se sabe, mas se eles não me mandarem embora, vou ficar aqui."

O argentino seguiu explicando que, embora se sinta lisonjeado pela atenção da Inglaterra e da Espanha, sua vida agora está firmemente enraizada em Milão. "Com certeza é um grande prazer, uma grande honra e uma enorme satisfação, porque você está sempre trabalhando para melhorar, para seguir em frente, para se tornar melhor", acrescentou. "Quando essas ofertas ou ligações desses clubes gigantes chegam, elas são sempre bem-vindas... Agora estou em uma cidade que me apoiou de forma incrível desde o primeiro dia. Tenho um restaurante, meus filhos vão à escola. Sempre estarei aqui porque me sinto bem, porque estou feliz.

"No futebol, nunca se sabe. Enquanto me quiserem, aqueles que são necessários na Inter estarão aqui. Claro, como eu sempre digo, isso acontece em todo trabalho. Quando você não é mais necessário, acabam te mandando embora. Mas, neste momento, estou aqui de todo o coração, assim como estava no primeiro dia."



