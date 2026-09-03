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Arsenal fez uma surpreendente investida tardia por COMPANHEIRO DE EQUIPE de Julian Alvarez, enquanto Mikel Arteta buscava uma alternativa desesperada no ataque do Atlético de Madrid
Arsenal faz consulta ambiciosa por Martinez
Segundo o Daily Mail, o Arsenal sondou uma contratação de impacto do atacante Martinez, da Inter, nos estágios finais da janela de transferências de verão, enquanto Mikel Arteta buscava acrescentar mais poder de decisão ao seu setor ofensivo. Apesar de uma janela movimentada, que teve as chegadas de nomes como Bruno Guimaraes e Piero Hincapie, o time do norte de Londres se viu com poucas opções no ataque após uma série de saídas.
A reportagem indica que o auxiliar de Arteta no Arsenal, Gabriel Heinze, assumiu pessoalmente a dianteira das negociações, entrando em contato na semana passada com seu compatriota Martinez para discutir a possibilidade de uma transferência para a Premier League. O jogador de 29 anos, que segue como um dos artilheiros mais temidos da Europa após marcar 22 gols em 41 partidas na última temporada, foi identificado como o perfil ideal para liderar o ataque de Arteta.
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Opções por Alvarez e Osimhen esgotadas
A busca por Martinez só se intensificou quando ficou claro que outros alvos principais estavam fora de alcance. Arteta havia priorizado inicialmente Alvarez, do Atletico Madrid, mas o ex-jogador do Manchester City deixou claro que sua preferência era se juntar ao Barcelona. O Arsenal também analisou um acordo por Victor Osimhen no Galatasaray, mas as complexidades dessa operação impediram um avanço de última hora.
A Inter segue em posição de comando em relação ao futuro de Martinez, já que o internacional argentino ainda tem três anos restantes de contrato em San Siro. Apesar do apelo da Premier League e do contato de Heinze, o gigante italiano se recusou a considerar qualquer oferta, vendo Martinez como intocável.
Martinez promete lealdade ao projeto da Inter
Falando sobre seu futuro e o interesse persistente do exterior, Martinez tem sido claro sobre seu desejo de permanecer na Itália. "Sem dúvida, eu gostaria de me aposentar neste clube", declarou em maio. "É difícil para mim me imaginar em outro lugar hoje em dia. No futebol, nunca se sabe, mas se eles não me mandarem embora, vou ficar aqui."
O argentino seguiu explicando que, embora se sinta lisonjeado pela atenção da Inglaterra e da Espanha, sua vida agora está firmemente enraizada em Milão. "Com certeza é um grande prazer, uma grande honra e uma enorme satisfação, porque você está sempre trabalhando para melhorar, para seguir em frente, para se tornar melhor", acrescentou. "Quando essas ofertas ou ligações desses clubes gigantes chegam, elas são sempre bem-vindas... Agora estou em uma cidade que me apoiou de forma incrível desde o primeiro dia. Tenho um restaurante, meus filhos vão à escola. Sempre estarei aqui porque me sinto bem, porque estou feliz.
"No futebol, nunca se sabe. Enquanto me quiserem, aqueles que são necessários na Inter estarão aqui. Claro, como eu sempre digo, isso acontece em todo trabalho. Quando você não é mais necessário, acabam te mandando embora. Mas, neste momento, estou aqui de todo o coração, assim como estava no primeiro dia."
- Ball Raw Images
Arteta fica com dilema no ataque
O fracasso em contratar um atacante de primeira linha deixa Arteta com questões importantes a responder à medida que a temporada avança. Embora Kai Havertz tenha começado bem a campanha, o alemão costuma ser visto como um atacante híbrido, e não como um camisa 9 tradicional. Viktor Gyokeres é atualmente a outra opção na ordem de preferência, mas o sueco surpreendentemente não entrou em campo nem por um minuto sequer nos dois primeiros jogos do Arsenal na Premier League. A falta de participação dele pode sugerir que Arteta segue sem estar convencido pelo atacante, o que talvez explique a determinação do clube em se reforçar para essa posição.
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