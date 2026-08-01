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Arsenal está preparado para destruir sua estrutura salarial para ir com tudo por Vinicius Junior, superastro do Real Madrid
Arsenal monitora a situação de Vinicius
O Arsenal identificou uma oportunidade rara de contratar Vinicius neste verão. O ponta, muito bem avaliado, entrou nos 12 meses finais de seu contrato no Santiago Bernabéu, colocando o gigante espanhol sob intensa pressão. O Real Madrid teme cada vez mais perder um ativo tão valioso de graça, por meio da agência livre. Se um novo acordo não puder ser fechado em breve, o Real Madrid pode ser forçado a uma venda a contragosto.
De acordo com The Athletic, o Arsenal está preparado para quebrar completamente sua atual estrutura salarial por um jogador do calibre de Vinicius. Os enormes custos financeiros envolvidos na potencial transferência já foram aprovados em todos os níveis dentro da hierarquia do Arsenal.
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Nenhum termo pessoal foi acordado ainda
Apesar de especulações recentes nas redes sociais alegarem que os termos pessoais já haviam sido acertados, atualmente não existe qualquer acordo desse tipo entre Vinicius e o Arsenal. No entanto, a mesma reportagem confirma que fechar um acordo com o brasileiro não seria um problema caso a transferência se concretize. Uma ida para o norte de Londres segue sendo uma possibilidade concreta para o atacante.
"Uma transferência para o Arsenal agrada ao internacional brasileiro caso ele não renove seu contrato com o Madrid", revelou o The Athletic. "Se o atacante decidir que quer se juntar ao Arsenal, é esperado que um acordo seja alcançado em termos pessoais", acrescentou a reportagem. O clube da Premier League está apenas se posicionando para aproveitar a oportunidade caso as negociações na Espanha desmoronem completamente.
O obstáculo do salário de Mbappé
O principal ponto de discórdia gira em torno de Vinicius pedir um pacote próximo de € 30 milhões. Essa exigência lucrativa inclui um salário-base, bônus por desempenho e o que é descrito como um enorme e sem precedentes bônus de renovação.
Essa exigência específica decorre diretamente de comparações com seu companheiro de equipe superastro Kylian Mbappe. O Real Madrid é terminantemente contra atender a esse pedido sem precedentes de Vinicius. O gigante espanhol teme que isso crie um perigoso efeito cascata dentro do elenco em futuras renovações, enquanto luta para manter seu rígido teto salarial.
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Conversas cruciais para decidir o futuro
Toda a saga da transferência se aproxima rapidamente de uma conclusão definitiva. Conversas cruciais estão programadas para acontecer na próxima semana entre Vinicius, seu estafe e dirigentes do Madrid. Essas discussões decisivas serão fundamentais para determinar se um novo contrato finalmente será assinado.
De forma animadora para o Madrid, Vinicius estaria aberto a reduzir ligeiramente suas exigências iniciais se isso ajudar a chegar a um acordo satisfatório com o clube. Se essas conversas não resultarem em um avanço real, o Arsenal segue altamente otimista. O Arsenal está totalmente preparado para entrar em cena e concluir o que poderia ser, sem dúvida, a maior transferência da história da divisão.
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