O Arsenal identificou uma oportunidade rara de contratar Vinicius neste verão. O ponta, muito bem avaliado, entrou nos 12 meses finais de seu contrato no Santiago Bernabéu, colocando o gigante espanhol sob intensa pressão. O Real Madrid teme cada vez mais perder um ativo tão valioso de graça, por meio da agência livre. Se um novo acordo não puder ser fechado em breve, o Real Madrid pode ser forçado a uma venda a contragosto.

De acordo com The Athletic, o Arsenal está preparado para quebrar completamente sua atual estrutura salarial por um jogador do calibre de Vinicius. Os enormes custos financeiros envolvidos na potencial transferência já foram aprovados em todos os níveis dentro da hierarquia do Arsenal.