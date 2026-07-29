Getty
Traduzido por
Arsenal em negociações avançadas com o Newcastle por transferência de Bruno Guimaraes, com valor final definido para ultrapassar £ 75 milhões
Arsenal avança por acordo verbal
O Arsenal está intensificando sua investida pelo capitão do Newcastle, com as conversas entre os dois clubes agora entrando em estágio avançado, de acordo com a talkSPORT. Embora o Newcastle tenha sustentado publicamente que nenhum contato formal ocorreu, entende-se que houve um progresso significativo em direção a um acordo verbal. A expectativa é de que o negócio atinja um valor total superior a £ 75 milhões, e o Arsenal está pronto para concluir o acordo o quanto antes.
As bases para essa transferência de grande repercussão parecem ter sido estabelecidas há algum tempo, já que os termos pessoais entre Arsenal e o meio-campista brasileiro já foram acertados. Esse desdobramento causou certo atrito entre os dois clubes; pessoas de dentro do Newcastle expressaram surpresa com a ausência de uma proposta formal por escrito, apesar da intensa especulação, enquanto fontes do Arsenal insistem que três ofertas verbais já foram comunicadas.
- Getty
Newcastle enfrenta êxodo na liderança
Para o Newcastle, a perspectiva de perder Guimaraes representa um golpe significativo. O clube já enfrentou um verão difícil de saídas, com figuras importantes como Anthony Gordon se transferindo para o Barcelona em um acordo de £70 milhões e Sandro Tonali indo para o Tottenham em uma operação avaliada em aproximadamente £100 milhões. Perder Guimaraes significaria a saída de dois terços do trio titular do meio-campo da última temporada. Embora o Newcastle tenha tentado preparar o elenco para o futuro ao contratar Sean Steur, do Ajax, e Aladji Bamba, do Monaco, a perda da liderança e da qualidade técnica de seu capitão seria difícil de repor de imediato.
O Newcastle atualmente se encontra em uma posição de negociação relativamente forte, já que Guimaraes ainda tem dois anos restantes de contrato em St James' Park. Tendo já gerado uma receita significativa com as vendas de Gordon e Tonali, o clube não está sob pressão imediata para vender.
Howe fala sobre o futuro do capitão
O técnico do Newcastle, Eddie Howe, falou com franqueza sobre a situação após o empate por 1 a 1 do Newcastle com o Gateshead na pré-temporada no último fim de semana, admitindo que não está totalmente no controle do destino do jogador de 28 anos. Ele disse: "Falei com Bruno antes, durante e depois da Copa do Mundo. Tivemos conversas muito boas. Ele é simplesmente uma pessoa fantástica. Não sei o que vai acontecer com o futuro dele; isso fica para outras pessoas especularem. Há conversas das quais eu não faço parte. Não acho justo comparar (com Isak no verão passado). É preciso olhar para isso por si só.
"Ele é o capitão do nosso clube e tem sido um jogador inacreditável durante todo o tempo em que trabalhamos juntos. Falo em nome de todos no clube; nós o amamos muito e, claro, todos adorariam que ele ficasse. Ele deve voltar no dia 31 [de julho], e não há nada que diga que ele não vá voltar."
- Getty Images
"Será uma perda enorme"
O ex-técnico do Newcastle, Alan Pardew, fez uma avaliação sombria para os torcedores do Newcastle, sugerindo que a ligação emocional do meio-campista com o clube pode já ter se desgastado diante do interesse do Arsenal. "Será uma perda enorme para eles", comentou Pardew. "Acho que o amor dele acabou. Não consigo vê-lo ficando lá e sendo o mesmo jogador, então acho que vai ser uma questão de conseguir o máximo de dinheiro possível. Acho que é nessa posição que a diretoria do Newcastle vai ficar."
O Newcastle espera total profissionalismo do brasileiro. Guimaraes está atualmente em uma pausa pós-Copa do Mundo e, segundo informações, prefere uma resolução rápida para poder se concentrar no seu futebol.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.