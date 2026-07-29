O técnico do Newcastle, Eddie Howe, falou com franqueza sobre a situação após o empate por 1 a 1 do Newcastle com o Gateshead na pré-temporada no último fim de semana, admitindo que não está totalmente no controle do destino do jogador de 28 anos. Ele disse: "Falei com Bruno antes, durante e depois da Copa do Mundo. Tivemos conversas muito boas. Ele é simplesmente uma pessoa fantástica. Não sei o que vai acontecer com o futuro dele; isso fica para outras pessoas especularem. Há conversas das quais eu não faço parte. Não acho justo comparar (com Isak no verão passado). É preciso olhar para isso por si só.

"Ele é o capitão do nosso clube e tem sido um jogador inacreditável durante todo o tempo em que trabalhamos juntos. Falo em nome de todos no clube; nós o amamos muito e, claro, todos adorariam que ele ficasse. Ele deve voltar no dia 31 [de julho], e não há nada que diga que ele não vá voltar."