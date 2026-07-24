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Yosua Arya

Traduzido por

Arsenal e Tottenham estão prontos para entrar na disputa pela contratação da estrela norueguesa da Copa do Mundo

Mercado da bola
A. Nusa
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O Arsenal e o Tottenham estão avaliando a possibilidade de contratar o ponta do RB Leipzig, Antonio Nusa, após sua impressionante participação na Copa do Mundo pela Noruega. Os rivais do norte de Londres enfrentam forte concorrência da Itália, enquanto a avaliação de 51 milhões de libras feita pelo Leipzig pode se tornar o maior obstáculo.

  • Os rivais do norte de Londres se aproximam

    O Arsenal e o Tottenham se preparam para disputar a contratação de Nusa depois que o jogador da seleção norueguesa reforçou sua reputação na Copa do Mundo, segundo o jornal The Sun. O jogador de 21 anos se destacou como um dos jovens atacantes mais promissores da Europa após uma campanha impressionante na Bundesliga e uma excelente participação no torneio, disputando seis partidas e marcando o primeiro gol da Noruega na vitória sobre a Costa do Marfim nas oitavas de final. Suas atuações intensificaram o interesse em todo o continente, embora o Leipzig continue firme em sua avaliação de 51 milhões de libras.



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    Arsenal e Spurs avaliam possíveis transferências

    O Arsenal está adotando uma postura paciente antes de tomar qualquer medida formal, com o clube aguardando para avaliar o interesse em Gabriel Martinelli. Embora os Gunners não estejam buscando ativamente vender o brasileiro, uma oferta superior a 51 milhões de libras proveniente da Europa ou da Ásia poderia mudar sua postura. Leandro Trossard já se juntou ao Besiktas, enquanto Christos Tzolis chegou vindo do Club Brugge. O Arsenal também perdeu seu principal alvo, Morgan Rogers, depois que o Chelsea fechou um negócio de 117 milhões de libras.

    O Spurs também está interessado, mas precisa primeiro reduzir seu elenco. O futuro dos jogadores que retornam de empréstimo, Manor Solomon e Mikey Moore, precisa ser definido antes que o Spurs possa apresentar uma proposta oficial.

  • A concorrência europeia cresce

    Os interessados em Nusa vão muito além da Premier League. O AC Milan e a AS Roma já iniciaram negociações diretas com os representantes do ponta, na tentativa de se anteciparem aos clubes ingleses. A mesma reportagem afirma que o Milan considera Nusa um alvo prioritário e espera financiar a contratação com a venda de Rafael Leão, enquanto a Roma está disposta a testar a resistência do Leipzig com uma oferta de 38 milhões de libras.

    Enquanto isso, o Spurs ainda tem espaço para mais um ponta, já que lesões tiraram Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus, Xavi Simons e Wilson Odobert da turnê de pré-temporada do clube pela Nova Zelândia e Austrália.

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    A decisão está cada vez mais próxima

    Acredita-se que Nusa esteja aberto a um novo desafio após sua campanha bem-sucedida na Copa do Mundo, o que aumenta a possibilidade de as negociações ganharem ritmo nas próximas semanas. No entanto, todos os clubes interessados enfrentam o mesmo obstáculo. Espera-se que convencer o Leipzig a reduzir seu preço pedido de 51 milhões de libras seja o fator decisivo para que qualquer acordo possa avançar rumo à conclusão.