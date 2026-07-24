Arsenal e Tottenham estão prontos para entrar na disputa pela contratação da estrela norueguesa da Copa do Mundo

O Arsenal está adotando uma postura paciente antes de tomar qualquer medida formal, com o clube aguardando para avaliar o interesse em Gabriel Martinelli. Embora os Gunners não estejam buscando ativamente vender o brasileiro, uma oferta superior a 51 milhões de libras proveniente da Europa ou da Ásia poderia mudar sua postura. Leandro Trossard já se juntou ao Besiktas, enquanto Christos Tzolis chegou vindo do Club Brugge. O Arsenal também perdeu seu principal alvo, Morgan Rogers, depois que o Chelsea fechou um negócio de 117 milhões de libras.

O Spurs também está interessado, mas precisa primeiro reduzir seu elenco. O futuro dos jogadores que retornam de empréstimo, Manor Solomon e Mikey Moore, precisa ser definido antes que o Spurs possa apresentar uma proposta oficial.