De acordo com o jornal The Times, o técnico do Arsenal, Arteta, está empenhado em reforçar a qualidade técnica do seu meio-campo e identificou Fernandes como um dos principais alvos. O técnico dos Gunners é conhecido por admirar jogadores versáteis, e o jovem português se encaixa perfeitamente nesse perfil. Fernandes é capaz de atuar como volante, como meio-campista de área a área ou em uma função mais avançada no ataque.

O interesse surgiu depois que Fernandes enfrentou seus possíveis pretendentes diretamente no domingo. Durante a derrota do West Ham por 1 a 0 para o Arsenal, o meio-campista teve uma oportunidade de ouro para colocar os Hammers na frente, mas não conseguiu acertar o alvo após dar toques demais na bola, permitindo que David Raya fizesse uma defesa crucial. Apesar dessa falha, suas qualidades técnicas impressionaram a equipe de recrutamento do Arsenal, que está priorizando jogadores mais jovens com experiência comprovada na Premier League após a derrota na final da Carabao Cup para o Manchester City em março.