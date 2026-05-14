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Arsenal e PSG têm como alvo estrela do West Ham, já que os candidatos ao rebaixamento podem ser obrigados a vender jogadores
Arteta aponta Fernandes como prioridade para o meio-campo
De acordo com o jornal The Times, o técnico do Arsenal, Arteta, está empenhado em reforçar a qualidade técnica do seu meio-campo e identificou Fernandes como um dos principais alvos. O técnico dos Gunners é conhecido por admirar jogadores versáteis, e o jovem português se encaixa perfeitamente nesse perfil. Fernandes é capaz de atuar como volante, como meio-campista de área a área ou em uma função mais avançada no ataque.
O interesse surgiu depois que Fernandes enfrentou seus possíveis pretendentes diretamente no domingo. Durante a derrota do West Ham por 1 a 0 para o Arsenal, o meio-campista teve uma oportunidade de ouro para colocar os Hammers na frente, mas não conseguiu acertar o alvo após dar toques demais na bola, permitindo que David Raya fizesse uma defesa crucial. Apesar dessa falha, suas qualidades técnicas impressionaram a equipe de recrutamento do Arsenal, que está priorizando jogadores mais jovens com experiência comprovada na Premier League após a derrota na final da Carabao Cup para o Manchester City em março.
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O PSG entra na disputa
O Arsenal está longe de ser o único interessado, já que o Paris Saint-Germain também acompanha a situação de perto. Os campeões franceses estão avaliando Fernandes. O interesse pelo jogador de 21 anos não é novidade; antes de sua transferência de 38 milhões de libras do Southampton, ele foi alvo de 10 clubes diferentes, incluindo o Atlético de Madrid.
A disputa por sua contratação sugere que uma guerra de lances pode estar por vir neste verão. O West Ham se encontra em uma posição difícil nas negociações devido à sua classificação na liga. Embora tenha assinado com Fernandes um contrato de cinco anos com opção de renovação por mais uma temporada, a estrutura desse acordo — que inclui uma cláusula de 15% sobre a valorização para o Southampton e vários acréscimos — significa que o Hammers precisará de uma quantia significativa para obter qualquer lucro significativo.
A ameaça de rebaixamento pode forçar o West Ham a tomar medidas
Embora o West Ham não tenha a menor intenção de se desfazer de sua joia do meio-campo, a ameaça iminente de rebaixamento pode não lhes deixar outra escolha. Se a equipe de Nuno Espírito Santo não conseguir evitar o rebaixamento, o clube ficará sob imensa pressão para vender jogadores a fim de cumprir as normas financeiras. Uma queda na receita exigiria a saída dos jogadores mais bem pagos e dos ativos de maior valor, tornando Fernandes um provável candidato a uma saída no meio do ano para equilibrar as contas.
Com apenas duas rodadas restantes, o West Ham ocupa a 18ª posição com 36 pontos, a dois pontos da zona de segurança.
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Prevê-se uma reformulação no meio-campo no Emirates
A tentativa de contratação de Fernandes faz parte de uma reestruturação mais ampla no Arsenal, com várias saídas previstas para abrir espaço para novas contratações. Christian Norgaard é um dos jogadores que provavelmente será dispensado, após não ter conseguido garantir uma vaga no time titular desde que chegou do Brentford. Arteta tem preferido frequentemente jogadores como Declan Rice e Martin Zubimendi, deixando Norgaard com apenas 56 minutos de jogo na Premier League nesta temporada.
Fernandes, de 21 anos, marcou cinco gols e deu quatro assistências em 40 partidas durante sua temporada de estreia no London Stadium.