De acordo com uma reportagem do Bild, o clube da Bundesliga está de olho no jovem zagueiro Victor Valdepenas, que atualmente joga principalmente pela equipe reserva do Real Madrid.
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Arsenal e o BVB também estariam interessados? O Eintracht Frankfurt parece estar de olho em um zagueiro do Real Madrid
Os dirigentes do Frankfurt, liderados pelo diretor esportivo Markus Krösche, já teriam mantido conversas com a parte do jogador. O SGE já estaria observando Valdepenas há algum tempo, segundo informações. No meio do ano, o Frankfurt poderia avançar seriamente na contratação do zagueiro central de 19 anos, que ainda tem contrato com o Real Madrid até 2029.
Segundo o jornal Bild, o Real exigiria mais de cinco milhões de euros por Valdepenas, que também pode atuar como lateral-esquerdo, caso ocorra uma transferência. Além disso, o grande clube espanhol estaria especulando com uma cláusula de recompra para não perder totalmente o acesso a um jogador de grande talento formado em sua base.
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Frankfurt: Jovem promessa do Real Madrid como substituto de Collins?
No ano passado, dois outros clubes da Bundesliga, o Borussia Dortmund e o Bayer Leverkusen, teriam demonstrado interesse em Valdepenas. Atualmente, segundo informações, além do Frankfurt, também o Arsenal e o Milan estariam na disputa; o Eintracht teria, portanto, concorrentes de peso na corrida pelo ex-jogador da seleção espanhola sub-19.
Valdepenas havia feito sua estreia na equipe principal em meados de dezembro, ainda sob o comando do ex-técnico Xabi Alonso, sendo escalado como lateral-esquerdo titular na vitória por 2 a 1 sobre o Alavés. Até o momento, ele não teve outras oportunidades na equipe principal, mas é titular na segunda equipe do Real Madrid, que disputa a terceira divisão espanhola. Pelo Castilla, ele somou 26 partidas (dois gols) nesta temporada até o momento.
No Frankfurt, pode haver necessidade de reforços na defesa no meio do ano, caso Nnamdi Collins deixe o clube. O jogador de 22 anos ainda tem contrato até 2030, mas parece estar de olho em uma transferência. Há interesse em Collins principalmente da Premier League; o Eintracht estaria supostamente aberto a uma venda e exigiria cerca de 40 milhões de euros de indenização.
O calendário restante do Eintracht Frankfurt
Jornada
Adversário
31
FC Augsburg (F)
32
Hamburger SV (C)
33
Borussia Dortmund (F)
34
VfB Stuttgart (C)