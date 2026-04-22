Arsenal e o BVB também estariam interessados? O Eintracht Frankfurt parece estar de olho em um zagueiro do Real Madrid

No ano passado, dois outros clubes da Bundesliga, o Borussia Dortmund e o Bayer Leverkusen, teriam demonstrado interesse em Valdepenas. Atualmente, segundo informações, além do Frankfurt, também o Arsenal e o Milan estariam na disputa; o Eintracht teria, portanto, concorrentes de peso na corrida pelo ex-jogador da seleção espanhola sub-19.

Valdepenas havia feito sua estreia na equipe principal em meados de dezembro, ainda sob o comando do ex-técnico Xabi Alonso, sendo escalado como lateral-esquerdo titular na vitória por 2 a 1 sobre o Alavés. Até o momento, ele não teve outras oportunidades na equipe principal, mas é titular na segunda equipe do Real Madrid, que disputa a terceira divisão espanhola. Pelo Castilla, ele somou 26 partidas (dois gols) nesta temporada até o momento.

No Frankfurt, pode haver necessidade de reforços na defesa no meio do ano, caso Nnamdi Collins deixe o clube. O jogador de 22 anos ainda tem contrato até 2030, mas parece estar de olho em uma transferência. Há interesse em Collins principalmente da Premier League; o Eintracht estaria supostamente aberto a uma venda e exigiria cerca de 40 milhões de euros de indenização.