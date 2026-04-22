Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-GER-BUNDESLIGA-FRANKFURT-HOFFENHEIMAFP
Oliver Maywurm

Traduzido por

Arsenal e o BVB também estariam interessados? O Eintracht Frankfurt parece estar de olho em um zagueiro do Real Madrid

Bundesliga
Mercado da bola
La Liga
V. Valdepenas
Eintracht Frankfurt
Real Madrid

O Eintracht Frankfurt parece estar de olho no Real Madrid para as contratações do verão.

De acordo com uma reportagem do Bild, o clube da Bundesliga está de olho no jovem zagueiro Victor Valdepenas, que atualmente joga principalmente pela equipe reserva do Real Madrid.

  • Os dirigentes do Frankfurt, liderados pelo diretor esportivo Markus Krösche, já teriam mantido conversas com a parte do jogador. O SGE já estaria observando Valdepenas há algum tempo, segundo informações. No meio do ano, o Frankfurt poderia avançar seriamente na contratação do zagueiro central de 19 anos, que ainda tem contrato com o Real Madrid até 2029.

    Segundo o jornal Bild, o Real exigiria mais de cinco milhões de euros por Valdepenas, que também pode atuar como lateral-esquerdo, caso ocorra uma transferência. Além disso, o grande clube espanhol estaria especulando com uma cláusula de recompra para não perder totalmente o acesso a um jogador de grande talento formado em sua base.

    • Publicidade
  • Victor ValdepenasGetty Images

    Frankfurt: Jovem promessa do Real Madrid como substituto de Collins?

    No ano passado, dois outros clubes da Bundesliga, o Borussia Dortmund e o Bayer Leverkusen, teriam demonstrado interesse em Valdepenas. Atualmente, segundo informações, além do Frankfurt, também o Arsenal e o Milan estariam na disputa; o Eintracht teria, portanto, concorrentes de peso na corrida pelo ex-jogador da seleção espanhola sub-19.

    Valdepenas havia feito sua estreia na equipe principal em meados de dezembro, ainda sob o comando do ex-técnico Xabi Alonso, sendo escalado como lateral-esquerdo titular na vitória por 2 a 1 sobre o Alavés. Até o momento, ele não teve outras oportunidades na equipe principal, mas é titular na segunda equipe do Real Madrid, que disputa a terceira divisão espanhola. Pelo Castilla, ele somou 26 partidas (dois gols) nesta temporada até o momento.

    No Frankfurt, pode haver necessidade de reforços na defesa no meio do ano, caso Nnamdi Collins deixe o clube. O jogador de 22 anos ainda tem contrato até 2030, mas parece estar de olho em uma transferência. Há interesse em Collins principalmente da Premier League; o Eintracht estaria supostamente aberto a uma venda e exigiria cerca de 40 milhões de euros de indenização.

  • O calendário restante do Eintracht Frankfurt


    Jornada

    Adversário

    31

    FC Augsburg (F)

    32

    Hamburger SV (C)

    33

    Borussia Dortmund (F)

    34

    VfB Stuttgart (C)


La Liga
Bétis crest
Bétis
BET
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Bundesliga
Augsburg crest
Augsburg
FCA
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE