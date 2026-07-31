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Arsenal e Newcastle chegam a um acordo! Bruno Guimaraes se prepara para uma transferência gigantesca na Premier League após os Gunners aumentarem a oferta
Arsenal se aproxima de acordo por Guimaraes
O Arsenal está prestes a concluir uma contratação bombástica do meio-campista do Newcastle Guimaraes, de acordo com L'Equipe. Depois de ver ofertas iniciais de € 70 milhões e € 80 milhões recusadas pelo Newcastle, o Arsenal elevou sua proposta para uma taxa fixa de € 90 milhões, além de bônus por desempenho. O internacional brasileiro de 28 anos já acertou os termos pessoais de um contrato de longa duração até 2031. Ele está ansioso há mais de um mês para concretizar a transferência dos sonhos para o norte de Londres e atuar no meio-campo de Mikel Arteta.
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Meio-campista adia viagem à medida que transferência se aproxima
De acordo com a talkSPORT, Guimaraes pediu ao Newcastle que adiasse sua saída para o período de treinamentos de pré-temporada em La Manga para permitir que a transferência fosse finalizada. Embora o Newcastle sustente que sua programação sempre foi flexível após a Copa do Mundo, fontes próximas ao jogador confirmam que seus planos de viagem foram alterados para concluir a transferência.
O meio-campista informou à cúpula do clube e ao ex-treinador Eddie Howe sobre seu desejo de deixar St James' Park para jogar a Champions League. Com o Newcastle não conseguindo se classificar para a principal competição da Europa, o capitão brasileiro deixou clara sua intenção de buscar um novo desafio.
Reconstrução do Newcastle em meio a um grande êxodo no elenco
A saída iminente de Guimaraes representa outro duro golpe para o Newcastle durante um verão de reformulação sem precedentes no elenco. O Newcastle já autorizou saídas de peso de Sandro Tonali para o Tottenham Hotspur e Anthony Gordon para o Barcelona, enquanto o técnico Eddie Howe deixou o cargo recentemente.
O Newcastle se antecipou à saída do brasileiro ao concluir a contratação de Aladji Bamba, do Monaco, no início deste verão europeu. Enquanto isso, o ex-clube de Guimaraes, o Lyon, acompanha as negociações de perto, já que uma cláusula de revenda de 20% renderá ao clube francês mais de €8m da taxa final.
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O Newcastle enfrenta uma reconstrução enquanto o Arsenal aguarda
O Newcastle agora enfrenta uma grande reformulação, com um elenco bastante desfalcado antes da nova temporada. O clube precisa integrar rapidamente os novos reforços e remodelar suas opções para o meio-campo após a perda de líderes importantes.
Com os detalhes finais sobre a estrutura de bônus e as taxas de agentes perto de serem concluídos, o Arsenal espera fechar a transferência nos próximos dias. Guimaraes então passará por exames médicos antes de se juntar aos novos companheiros de equipe no Emirates Stadium.
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