De acordo com a talkSPORT, Guimaraes pediu ao Newcastle que adiasse sua saída para o período de treinamentos de pré-temporada em La Manga para permitir que a transferência fosse finalizada. Embora o Newcastle sustente que sua programação sempre foi flexível após a Copa do Mundo, fontes próximas ao jogador confirmam que seus planos de viagem foram alterados para concluir a transferência.

O meio-campista informou à cúpula do clube e ao ex-treinador Eddie Howe sobre seu desejo de deixar St James' Park para jogar a Champions League. Com o Newcastle não conseguindo se classificar para a principal competição da Europa, o capitão brasileiro deixou clara sua intenção de buscar um novo desafio.