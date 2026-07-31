Segundo a talkSPORT, Guimaraes pediu ao Newcastle que adiasse sua partida para o período de treinos de pré-temporada em La Manga para que a transferência pudesse ser finalizada. Embora o Newcastle sustente que sua programação sempre foi flexível após a Copa do Mundo, fontes próximas ao jogador confirmam que seus planos de viagem foram alterados para concluir a transferência.

O meio-campista informou à diretoria do clube e ao ex-técnico Eddie Howe seu desejo de deixar o St James' Park para jogar a Champions League. Com o Newcastle sem conseguir se classificar para a principal competição da Europa, o capitão brasileiro deixou clara sua intenção de buscar um novo desafio.