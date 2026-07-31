Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Bruno GuimaraesGetty
Yosua Arya

Traduzido por

Arsenal e Newcastle chegam a acordo! Bruno Guimaraes está prestes a fazer uma grande transferência na Premier League após os Gunners aumentarem a oferta

Mercado da bola
Arsenal
B. Guimaraes
Newcastle
Premier League

O Arsenal chegou a um acordo com o Newcastle United pela transferência do capitão Bruno Guimaraes, após aumentar sua oferta para € 90 milhões, mais bônus. O meio-campista brasileiro já acertou os termos pessoais de um contrato de longa duração e pediu um adiamento de sua viagem de pré-temporada para finalizar a transferência de grande repercussão.

  • Arsenal se aproxima de acordo por Guimaraes

    O Arsenal está perto de concluir uma contratação bombástica do meio-campista do Newcastle Guimaraes, segundo o L'Equipe. Depois de ver ofertas iniciais de €70 milhões e €80 milhões rejeitadas pelo Newcastle, o Arsenal elevou sua proposta para uma taxa fixa de €90 milhões, além de bônus relacionados a desempenho. O internacional brasileiro de 28 anos já acertou os termos pessoais de um contrato de longa duração até 2031. Ele está ansioso há mais de um mês para concretizar a transferência dos sonhos para o norte de Londres e atuar no meio-campo de Mikel Arteta.



    • Publicidade
  • Bruno Guimaraes Newcastle 2025-26Getty

    Meio-campista adia viagem à medida que transferência se aproxima

    Segundo a talkSPORT, Guimaraes pediu ao Newcastle que adiasse sua partida para o período de treinos de pré-temporada em La Manga para que a transferência pudesse ser finalizada. Embora o Newcastle sustente que sua programação sempre foi flexível após a Copa do Mundo, fontes próximas ao jogador confirmam que seus planos de viagem foram alterados para concluir a transferência.

    O meio-campista informou à diretoria do clube e ao ex-técnico Eddie Howe seu desejo de deixar o St James' Park para jogar a Champions League. Com o Newcastle sem conseguir se classificar para a principal competição da Europa, o capitão brasileiro deixou clara sua intenção de buscar um novo desafio.

  • Reconstrução do Newcastle em meio a um grande êxodo no elenco

    A saída iminente de Guimaraes representa mais um duro golpe para o Newcastle em um verão de reformulação sem precedentes no elenco. O Newcastle já aprovou saídas de peso de Sandro Tonali para o Tottenham Hotspur e Anthony Gordon para o Barcelona, enquanto o técnico Eddie Howe deixou o cargo recentemente.

    O Newcastle se antecipou à saída do brasileiro ao concluir a contratação de Aladji Bamba, do Monaco, no início deste verão. Enquanto isso, o ex-clube de Guimaraes, o Lyon, monitora as negociações de perto, já que uma cláusula de 20 por cento sobre uma venda futura renderá ao time francês mais de €8 mi da taxa final.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Bruno Guimaraes of Newcastle United celebrates victoryGetty Images

    O Newcastle enfrenta uma reconstrução enquanto o Arsenal aguarda

    O Newcastle agora enfrenta um grande trabalho de reconstrução com um elenco bastante desfalcado antes da nova temporada. O clube precisa integrar rapidamente os novos reforços e reformular suas opções para o meio-campo após a perda de líderes importantes.

    Com os detalhes finais sobre a estrutura de bônus e as taxas de empresários perto de serem concluídos, o Arsenal espera fechar a transferência nos próximos dias. Guimaraes então passará por exames médicos antes de se juntar aos novos companheiros de equipe no Emirates Stadium.

Amistosos de clubes
Girona crest
Girona
GIR
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Amistosos de clubes
Valencia crest
Valencia
VAL
Newcastle crest
Newcastle
NEW