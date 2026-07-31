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Arsenal e Newcastle chegam a acordo! Bruno Guimaraes está prestes a fazer uma grande transferência na Premier League após os Gunners aumentarem a oferta
Arsenal se aproxima de acordo por Guimaraes
O Arsenal está perto de concluir uma contratação bombástica do meio-campista do Newcastle Guimaraes, segundo o L'Equipe. Depois de ver ofertas iniciais de €70 milhões e €80 milhões rejeitadas pelo Newcastle, o Arsenal elevou sua proposta para uma taxa fixa de €90 milhões, além de bônus relacionados a desempenho. O internacional brasileiro de 28 anos já acertou os termos pessoais de um contrato de longa duração até 2031. Ele está ansioso há mais de um mês para concretizar a transferência dos sonhos para o norte de Londres e atuar no meio-campo de Mikel Arteta.
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Meio-campista adia viagem à medida que transferência se aproxima
Segundo a talkSPORT, Guimaraes pediu ao Newcastle que adiasse sua partida para o período de treinos de pré-temporada em La Manga para que a transferência pudesse ser finalizada. Embora o Newcastle sustente que sua programação sempre foi flexível após a Copa do Mundo, fontes próximas ao jogador confirmam que seus planos de viagem foram alterados para concluir a transferência.
O meio-campista informou à diretoria do clube e ao ex-técnico Eddie Howe seu desejo de deixar o St James' Park para jogar a Champions League. Com o Newcastle sem conseguir se classificar para a principal competição da Europa, o capitão brasileiro deixou clara sua intenção de buscar um novo desafio.
Reconstrução do Newcastle em meio a um grande êxodo no elenco
A saída iminente de Guimaraes representa mais um duro golpe para o Newcastle em um verão de reformulação sem precedentes no elenco. O Newcastle já aprovou saídas de peso de Sandro Tonali para o Tottenham Hotspur e Anthony Gordon para o Barcelona, enquanto o técnico Eddie Howe deixou o cargo recentemente.
O Newcastle se antecipou à saída do brasileiro ao concluir a contratação de Aladji Bamba, do Monaco, no início deste verão. Enquanto isso, o ex-clube de Guimaraes, o Lyon, monitora as negociações de perto, já que uma cláusula de 20 por cento sobre uma venda futura renderá ao time francês mais de €8 mi da taxa final.
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O Newcastle enfrenta uma reconstrução enquanto o Arsenal aguarda
O Newcastle agora enfrenta um grande trabalho de reconstrução com um elenco bastante desfalcado antes da nova temporada. O clube precisa integrar rapidamente os novos reforços e reformular suas opções para o meio-campo após a perda de líderes importantes.
Com os detalhes finais sobre a estrutura de bônus e as taxas de empresários perto de serem concluídos, o Arsenal espera fechar a transferência nos próximos dias. Guimaraes então passará por exames médicos antes de se juntar aos novos companheiros de equipe no Emirates Stadium.
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