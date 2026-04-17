Arsenal e Mikel Arteta recebem advertência enquanto a UEFA multa o Real Madrid por causa do confronto contra o Bayern de Munique

A campanha do Real Madrid na Liga dos Campeões terminou com um gosto amargo, depois que a entidade reguladora impôs uma sanção financeira ao gigante espanhol. Embora os Blancos tenham sido eliminados após uma dramática derrota por 6 a 4 no placar agregado para o Bayern de Munique, as consequências administrativas estão apenas começando.

A UEFA confirmou que o clube, 15 vezes campeão, foi multado em € 20.000 por um atraso no início da partida de ida no Bernabéu, segundo o Mundo Deportivo. A sanção faz parte de uma repressão mais ampla por parte dos delegados de jogo da UEFA contra atrasos processuais que atrapalham o cronograma rigoroso de partidas transmitidas com grande visibilidade.