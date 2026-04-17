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Arsenal e Mikel Arteta recebem advertência enquanto a UEFA multa o Real Madrid por causa do confronto contra o Bayern de Munique
Real Madrid é multado após confronto com o Bayern
A campanha do Real Madrid na Liga dos Campeões terminou com um gosto amargo, depois que a entidade reguladora impôs uma sanção financeira ao gigante espanhol. Embora os Blancos tenham sido eliminados após uma dramática derrota por 6 a 4 no placar agregado para o Bayern de Munique, as consequências administrativas estão apenas começando.
A UEFA confirmou que o clube, 15 vezes campeão, foi multado em € 20.000 por um atraso no início da partida de ida no Bernabéu, segundo o Mundo Deportivo. A sanção faz parte de uma repressão mais ampla por parte dos delegados de jogo da UEFA contra atrasos processuais que atrapalham o cronograma rigoroso de partidas transmitidas com grande visibilidade.
- AFP
Arteta recebe advertência formal
O Arsenal e o técnico Arteta se viram em uma situação semelhante, mas conseguiram evitar um impacto financeiro direto. Em vez disso, os Gunners receberam uma advertência formal por um atraso no início da partida durante sua vitória por uma diferença mínima no placar agregado contra o Sporting CP.
O relatório disciplinar determina que o clube do norte de Londres deve reforçar seus protocolos pré-jogo para garantir que as equipes estejam prontas para iniciar a partida ao apito do árbitro. Para Arteta, a advertência serve como um aviso de que quaisquer novas infrações durante a próxima semifinal contra o Atlético de Madrid podem resultar em multas significativas ou proibições de estar na linha lateral.
O Athletic Club e o Atlético sofreram uma dura derrota
O Athletic Club também foi citado na última rodada de atualizações disciplinares, recebendo uma multa de € 16.875. O time basco foi punido pelo lançamento de objetos por parte da torcida durante sua recente partida europeia em San Mamés.
Na UEFA Youth League, o Atlético de Madrid sofreu as punições mais severas após a derrota por 4 a 0 para o Club Brugge. O jogador José David Fernández Torres foi suspenso por três partidas devido à sua conduta após o jogo, enquanto o técnico Ángel Donato recebeu uma suspensão de dois jogos por seus protestos contra a arbitragem.
- AFP
O Arsenal se prepara para o confronto contra o Atlético
O foco de Arteta agora se volta para as semifinais, onde o Arsenal busca chegar à sua primeira final da Liga dos Campeões desde 2006. Depois de superar uma tensa partida das quartas de final, os líderes da Premier League estarão atentos a quaisquer novas distrações administrativas que possam atrapalhar sua trajetória.
Os londrinos estão atualmente no meio de uma sequência decisiva de jogos, incluindo um confronto crucial no campeonato nacional contra o Manchester City neste fim de semana. Com o elenco já cuidando da preparação física dos principais jogadores, Arteta estará desesperado por uma preparação tranquila para o encontro histórico com a equipe de Diego Simeone.