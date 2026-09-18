Arsenal e Manchester United identificam o próximo alvo para o meio-campo, enquanto Ibrahim Maza, avaliado em € 70 milhões, chama a atenção dos gigantes da Premier League

A disputa por Maza está esquentando, com vários dos clubes mais prestigiados da Europa começando a rondar o meia do Bayer Leverkusen. Embora Arsenal e Manchester United tenham sido apontados como os clubes com maior interesse da Premier League, eles não estão sozinhos na corrida.

Relatos recentes sugerem que Manchester City e Atletico Madrid também entraram na disputa, com ambos os clubes supostamente mantendo contato com os representantes do jogador para se manterem informados sobre sua disponibilidade. Os gigantes de Londres e Manchester supostamente vêm observando o jovem de perto desde que ele chegou à BayArena.

A chegada de Maza a Leverkusen no verão de 2025 provou ser uma contratação inspirada dos campeões alemães. Desde que se transferiu do Hertha BSC, o internacional argelino viu sua reputação disparar pelo continente.