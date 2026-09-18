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Arsenal e Manchester United identificam o próximo alvo para o meio-campo, enquanto Ibrahim Maza, avaliado em € 70 milhões, chama a atenção dos gigantes da Premier League
Gigantes europeus entram na disputa por estrela argelina
A disputa por Maza está esquentando, com vários dos clubes mais prestigiados da Europa começando a rondar o meia do Bayer Leverkusen. Embora Arsenal e Manchester United tenham sido apontados como os clubes com maior interesse da Premier League, eles não estão sozinhos na corrida.
Relatos recentes sugerem que Manchester City e Atletico Madrid também entraram na disputa, com ambos os clubes supostamente mantendo contato com os representantes do jogador para se manterem informados sobre sua disponibilidade. Os gigantes de Londres e Manchester supostamente vêm observando o jovem de perto desde que ele chegou à BayArena.
A chegada de Maza a Leverkusen no verão de 2025 provou ser uma contratação inspirada dos campeões alemães. Desde que se transferiu do Hertha BSC, o internacional argelino viu sua reputação disparar pelo continente.
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Leverkusen define valor de mercado altíssimo
O Bayer Leverkusen sabe muito bem o tesouro que tem em seu elenco e não sofre pressão imediata para vender seu principal ativo. O jogador de 20 anos tem atualmente um contrato de longo prazo até junho de 2030, o que dá ao clube alemão uma posição de força em quaisquer negociações futuras.
Segundo o Fussball News, o Leverkusen colocou um preço altíssimo no meio-campista. Entende-se que o Leverkusen pode exigir até € 70 milhões pelo jovem, valor que reflete tanto sua qualidade atual quanto seu enorme potencial futuro.
Apesar da avaliação elevada, o interesse da elite do futebol inglês não dá sinais de esfriar. Tanto Mikel Arteta quanto a equipe de recrutamento em Old Trafford estão em busca de jogadores que possam oferecer criatividade no terço final. Maza se encaixa perfeitamente nesse perfil, oferecendo o tipo de brilho criativo capaz de destravar defesas fechadas.
O perfil técnico de um meia armador moderno
O que faz de Maza uma perspectiva tão tentadora para técnicos como Arteta ou para a comissão do United é sua enorme versatilidade. Embora atue com mais naturalidade na função de camisa 10, ele demonstrou um alto nível de conforto jogando como um meio-campista central mais tradicional ou até caindo pelos lados.
Seus números e atributos físicos também chamam a atenção dos analistas. Maza possui uma rara combinação de aceleração e habilidade, que, quando aliada à sua visão de jogo, faz dele uma ameaça constante. Além disso, sua experiência internacional com a Argélia já o fez somar 21 partidas pela seleção e marcar dois gols, provando que ele consegue lidar com a pressão de representar seu país em um grande palco ainda muito jovem.
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Decidindo o próximo passo no desenvolvimento de Maza
À medida que as especulações sobre a transferência continuam a ganhar força, o próprio jogador enfrenta uma decisão importante em relação à sua trajetória profissional. O apelo da Premier League é inegável, mas o risco de frear seu desenvolvimento em um banco de reservas de grande visibilidade é um fator que precisa ser considerado.
Para um jogador da idade dele, minutos consistentes em campo são vitais para atingir seu potencial máximo. Se ele deixar a Bundesliga, precisará garantir que seu próximo destino ofereça um caminho claro para a equipe titular e um projeto que esteja alinhado ao seu estilo técnico de jogo.
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