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Arsenal e Manchester City travam uma possível disputa pela contratação do lateral da Atalanta, enquanto os Gunners também de olho na estrela da Juventus
City e Arsenal estão de olho no zagueiro da Atalanta, muito cotado
De acordo com o La Gazzetta dello Sport, a Atalanta se encontra em uma situação já conhecida, com os grandes clubes europeus de olho em seu mais recente produto da base, Palestra. O lateral de 21 anos teve uma temporada de destaque por empréstimo ao Cagliari, o que lhe rendeu a primeira convocação para a seleção principal da Itália. Essa ascensão rápida chamou a atenção dos departamentos de recrutamento tanto do Etihad Stadium quanto do Emirates. Embora Juventus, Inter e AC Milan tenham manifestado interesse, a realidade financeira sugere que seu destino será a Premier League. A Atalanta mantém a intenção de rejeitar quaisquer ofertas, mas os intermediários já estão administrando o que se espera ser um leilão de € 40 milhões neste verão.
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Arteta acompanha de perto a versátil estrela da Juventus
A busca do Arsenal por reforços defensivos não se limita a Palestra, com Arteta supostamente acompanhando de perto Cambiaso. Os Gunners foram fortemente associados ao jogador de 26 anos no verão passado, e esse interesse não diminuiu, apesar do compromisso do jogador com o projeto da Juventus. O ex-técnico da Itália Luciano Spalletti, agora no comando do time de Turim, continua sendo um grande admirador do ex-talento do Genoa, mas os planos técnicos da Juventus para a próxima temporada estão intrinsecamente ligados à classificação para a Liga dos Campeões. Caso enfrentem alguma pressão financeira, o Arsenal poderia encontrar uma oportunidade de contratar o versátil lateral, amplamente considerado a escolha ideal para o sistema tático de Arteta.
A Série A enfrenta uma fuga alarmante dos melhores talentos locais
O êxodo de talentos italianos também pode se estender ao San Siro, já que Alessandro Bastoni continua atraindo interesse do exterior, com o Barcelona supostamente de olho no zagueiro da Inter. Essa tendência de jogadores se transferirem para o exterior está se acelerando, após um verão em que Matteo Ruggeri deixou a Atalanta para jogar no Atlético de Madrid em uma transação de € 20 milhões. As restrições econômicas enfrentadas pelo futebol italiano significam que os clubes são frequentemente forçados a vender seus melhores jogadores jovens justamente quando eles atingem o auge. Com o futebol italiano passando por uma análise pós-mortem após o fracasso nas eliminatórias para a Copa do Mundo, muitos vão achar que talentos como esses devem ser mantidos a todo custo.
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Um verão de transferências em massa aguarda o futebol italiano
Olhando para o futuro, os times da Série A enfrentam uma batalha difícil para manter seus principais jogadores. Se as receitas da Liga dos Campeões ficarem aquém do esperado, os jogadores mais valiosos acabarão inevitavelmente partindo para ligas mais ricas. É de se esperar negociações intensas nos próximos meses, à medida que os grandes clubes ingleses e espanhóis se preparam para explorar impiedosamente a atual vulnerabilidade financeira da Itália.