Arsenal e Manchester City travam uma possível disputa pela contratação do lateral da Atalanta, enquanto os Gunners também de olho na estrela da Juventus

De acordo com o La Gazzetta dello Sport, a Atalanta se encontra em uma situação já conhecida, com os grandes clubes europeus de olho em seu mais recente produto da base, Palestra. O lateral de 21 anos teve uma temporada de destaque por empréstimo ao Cagliari, o que lhe rendeu a primeira convocação para a seleção principal da Itália. Essa ascensão rápida chamou a atenção dos departamentos de recrutamento tanto do Etihad Stadium quanto do Emirates. Embora Juventus, Inter e AC Milan tenham manifestado interesse, a realidade financeira sugere que seu destino será a Premier League. A Atalanta mantém a intenção de rejeitar quaisquer ofertas, mas os intermediários já estão administrando o que se espera ser um leilão de € 40 milhões neste verão.