Arsenal e Manchester City foram atravessados! Roberto De Zerbi revela como convenceu Sandro Tonali, de € 115 milhões, a se juntar ao projeto do Tottenham e se tornar o novo líder dos Spurs

De Zerbi esclareceu como conseguiu garantir a contratação de Tonali em um negócio impressionante de £ 100 milhões, apesar do forte interesse de equipes como Manchester City e Arsenal. O meio-campista italiano, que se juntou ao Newcastle no verão de 2023, conquistou a Copa da Liga Inglesa de 2024-25 e marcou 10 gols em 110 partidas durante sua passagem por St James' Park antes de se comprometer com o Tottenham neste verão, em um contrato de longo prazo até 2032. Para De Zerbi, que assumiu o comando do Spurs em março de 2026, o jogador de 26 anos sempre foi o componente essencial para sua visão de longo prazo.

Ao relembrar a contratação bem-sucedida, De Zerbi disse à Sky Sport Italia: "Se eu realmente o convenci, então só posso ficar feliz com isso. Eu disse a verdade a ele, porque sempre digo aos jogadores o que realmente penso. Acredito que ele é um jogador que sempre foi um líder em todos os elencos pelos quais passou, então aqui, em uma equipe que está em processo de reconstrução, ele pode ter um papel importante. Eu já observava Tonali quando ele jogava pelo Brescia, clube da minha cidade natal e time para o qual torço. Aos 18 anos, ele já parecia um veterano. Acho que isso é algo que eu e o Tottenham podemos oferecer a ele mais do que outros clubes."