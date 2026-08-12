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Arsenal e Manchester City foram atravessados! Roberto De Zerbi revela como convenceu Sandro Tonali, de € 115 milhões, a se juntar ao projeto do Tottenham e se tornar o novo líder dos Spurs
Vencendo os gigantes da Premier League
De Zerbi esclareceu como conseguiu garantir a contratação de Tonali em um negócio impressionante de £ 100 milhões, apesar do forte interesse de equipes como Manchester City e Arsenal. O meio-campista italiano, que se juntou ao Newcastle no verão de 2023, conquistou a Copa da Liga Inglesa de 2024-25 e marcou 10 gols em 110 partidas durante sua passagem por St James' Park antes de se comprometer com o Tottenham neste verão, em um contrato de longo prazo até 2032. Para De Zerbi, que assumiu o comando do Spurs em março de 2026, o jogador de 26 anos sempre foi o componente essencial para sua visão de longo prazo.
Ao relembrar a contratação bem-sucedida, De Zerbi disse à Sky Sport Italia: "Se eu realmente o convenci, então só posso ficar feliz com isso. Eu disse a verdade a ele, porque sempre digo aos jogadores o que realmente penso. Acredito que ele é um jogador que sempre foi um líder em todos os elencos pelos quais passou, então aqui, em uma equipe que está em processo de reconstrução, ele pode ter um papel importante. Eu já observava Tonali quando ele jogava pelo Brescia, clube da minha cidade natal e time para o qual torço. Aos 18 anos, ele já parecia um veterano. Acho que isso é algo que eu e o Tottenham podemos oferecer a ele mais do que outros clubes."
- AFP
Reconstruindo à beira do desastre
A chegada de De Zerbi aconteceu em um momento turbulento para o Tottenham, já que o técnico recebeu inicialmente a missão de conduzir o clube em uma difícil luta contra o rebaixamento nas semanas finais da campanha anterior. Depois de já ter comprovado sua capacidade tática na Inglaterra ao levar o Brighton a uma competição europeia pela primeira vez em sua história durante a campanha da Liga Europa de 2023-24, o treinador de 47 anos evitou com sucesso a queda com o Tottenham e agora busca implementar seu estilo característico com um elenco montado à sua imagem.
"Esta é minha primeira temporada 'de verdade' no Tottenham, a última foi sobre sobrevivência, mas desta vez podemos começar a construir algo duradouro na liga mais difícil da Europa", explicou De Zerbi. A experiência do treinador no Brighton e no Marseille o preparou para as pressões da Premier League, mas ele reconhece que sua tarefa atual é um desafio único.
Mudanças culturais e inspiração argentina
Uma parte fundamental da filosofia de De Zerbi envolve promover um senso de união que, na visão dele, às vezes falta à cultura do futebol inglês. Destacando o contraste entre os dois países, o técnico observou: "Na Inglaterra, o futebol é vivido de uma maneira diferente. Há menos períodos de concentração, que são oportunidades importantes para passar tempo juntos. Mas também é verdade que, na Itália, há muito mais pressão, e muitas vezes nós mesmos a criamos. Se você passa esse tempo junto como grupo apenas para passar o tempo, então é melhor simplesmente ficar em casa."
Ele apontou o recente sucesso da seleção argentina como o modelo ideal para o que espera alcançar em Londres. "Se você aproveita bem esse tempo, criando coesão e conexão entre vocês, então isso é fundamental", explicou De Zerbi. "Basta olhar para a seleção da Argentina na Copa do Mundo, o espírito de equipe deles os levou além dos próprios limites. Não é fácil, mas acho que isso também pode ser construído aqui, com a mesma importância do estilo de jogo."
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Criando uma nova identidade no norte de Londres
Ao abordar a diferença cultural no entrosamento de equipe entre Itália e Inglaterra, De Zerbi está determinado a promover conexões mais fortes fora de campo no Tottenham para ajudar sua contratação recorde a se adaptar e prosperar sob a pressão da Premier League. Com o Spurs prestes a iniciar a nova temporada fora de casa contra o Brentford em 22 de agosto, o técnico italiano está ansioso para construir o máximo de coesão o mais rápido possível.
De Zerbi explicou: "Na Itália, os jogadores saem juntos com muita frequência, mas eu tento levar um pouco disso para os meus times, com alguns jantares juntos. Quando eu estava no Marseille, organizei um retiro de treinos por esse motivo, para que não fosse só o futebol, mas também as nossas vidas que estávamos compartilhando."
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