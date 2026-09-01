AFP
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Arsenal é atravessado! Sunderland dá o bote para superar Mikel Arteta por Malick Fofana, estrela do Lyon avaliada em £ 30 milhões, em choque no último dia da janela de transferências
Sunderland fecha acordo de £ 30 milhões nos minutos finais
O Sunderland chegou a um acordo com o Lyon para contratar o ponta Fofana, segundo o The Athletic. De acordo com o The Sun, o Sunderland pagará £ 26 milhões iniciais, com mais £ 4 milhões atrelados a bônus por desempenho. Fofana recebeu permissão para viajar ao nordeste da Inglaterra para realizar exames médicos antes do prazo final da janela de transferências na noite de terça-feira.
O jogador de 21 anos está prestes a assinar um contrato de cinco anos no Stadium of Light. O acordo o manterá no clube até 2031 e inclui uma opção por mais 12 meses.
- Getty Images Sport
Arsenal desiste enquanto o Sunderland avança
O Arsenal vinha considerando fortemente uma investida de última hora por Fofana, enquanto Arteta buscava mais opções ofensivas para o elenco. Relatos sugeriam que o Arsenal explorava um acordo após perder opções importantes no ataque, com Fofana chegando até mesmo a ter conversas diretas com Arteta sobre um possível papel no norte de Londres.
No entanto, os campeões da Premier League hesitaram diante da avaliação do Lyon. Segundo reportagem do The Sun, Arteta acabou optando por não autorizar a transação, recusando a oportunidade de levar o ponta ao Emirates Stadium. O Sunderland se aproveitou da situação, entrando para atender aos termos exigidos e garantir os serviços do ponta.
Montando elenco para a campanha europeia
A investida do Sunderland por Fofana representa mais uma declaração significativa de ambição, enquanto Regis Le Bris prepara sua equipe para a disputa da Liga Europa. O ex-jogador formado nas categorias de base do Gent, que se juntou ao Lyon por € 17 milhões em janeiro de 2024, marcou 19 gols em 83 partidas pelo clube francês, incluindo dois gols em seis atuações nesta temporada.
Fofana se torna a mais recente chegada de peso ao Stadium of Light durante uma movimentada janela de verão. O Sunderland já reforçou seu elenco com as chegadas dos laterais Thomas Meunier e Dayann Methalie, além do meio-campista Jules Ahoka, enquanto também explora investidas por Igor Paixao, do Marseille, e Jack Grealish, do Manchester City.
- Getty Images Sport
Finalizando a papelada antes do prazo final
Com os termos pessoais e o acordo com o clube praticamente definidos, o Sunderland precisa concluir os últimos trâmites administrativos e os exames médicos antes do prazo final da janela, às 23h.
Se for registrado a tempo, o internacional belga com cinco partidas pela seleção entrará diretamente no elenco principal de Le Bris, enquanto o Sunderland equilibra suas ambições domésticas com uma campanha europeia. Enquanto isso, o Arsenal precisa decidir rapidamente se vai mudar o foco para alvos alternativos nas horas finais da janela.
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