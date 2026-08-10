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Arsenal é apontado para superar o Liverpool na transferência de £ 100 milhões de Bradley Barcola após garantir acordo por Bruno Guimaraes
Arsenal busca mais reforços
O Arsenal segue reforçando seu elenco neste verão após anunciar oficialmente Guimaraes na sequência de sua transferência de £75 milhões do Newcastle United. O meio-campista brasileiro se torna a terceira contratação de Arteta nesta janela, depois do ponta Christos Tzolis e do goleiro Illan Meslier. Depois de perder Vinicius Junior, após ele optar por renovar seu contrato com o Real Madrid, e na sequência da venda de Leandro Trossard para o Besiktas, o Arsenal agora voltou suas atenções para Barcola, do PSG, para reforçar suas opções no ataque.
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Comentarista afirma preferência por Londres
O rival do Arsenal, o Liverpool, também definiu Barcola como alvo prioritário neste verão, com uma oferta de £100 milhões, embora o PSG esteja segurando por uma taxa mais próxima de £150 milhões pelo bicampeão da Champions League.
Falando em entrevista à talkSPORT, o ex-atacante do Arsenal Perry Groves insistiu que os Gunners têm maior apelo do que um Liverpool que passa por um período de transição sob o comando de Andoni Iraola. Ele disse: "Não tenho lado nessa briga, mas diria o Arsenal, porque o Liverpool é um time que está em transição.
"Com Andoni Iraola chegando lá, impondo sua própria filosofia, seu próprio estilo, com todas as novas contratações chegando. Se você fosse Barcola e pensasse, qual desses dois times tem mais chance de ganhar a Premier League ou a Champions League, no momento você diria que é o Arsenal.
"Então, a questão é se o Arsenal quer avançar; se avançar por ele, já teria havido contatos com o estafe dele. Porque eles não querem ser vistos perdendo Vinicius Junior e sendo tratados como um gatinho com um novelo de lã, mas o Arsenal precisa disputar jogadores desse nível. Esse é o patamar em que o Arsenal está agora."
Groves acrescentou outras alegações sobre o destino preferido do jogador para morar durante a mesma transmissão: "Tenho uma fonte que diz que ele [Barcola] quer morar em Londres. Não posso dizer [quem], não posso revelar minhas fontes. Tenho uma fonte. Tenho um informante. Barcola quer morar em Londres."
'Ele seria muito bom para o Arsenal'
O apoio a uma investida para garantir a contratação de Barcola também veio do ex-meio-campista do Arsenal Emmanuel Frimpong, que acredita que o clube precisa seguir acrescentando qualidade para sustentar seu domínio depois de conquistar o título da Premier League na temporada passada.
Em entrevista à Ladbrokes, Frimpong destacou a importância de construir uma era duradoura de sucesso no norte de Londres: "Mikel [Arteta] e os rapazes finalmente conseguiram, o que me deixa muito feliz. Mas eles não devem vencer só uma vez e ficar satisfeitos com isso. Agora, têm que continuar vencendo e dominar, assim como o Manchester United e o Manchester City fizeram no passado.
"Temos os jogadores, temos um elenco profundo e, com sorte, neste verão, a diretoria vai reforçar ainda mais, porque eu ainda acho que precisamos de um par de pontas e de um verdadeiro camisa 8. Sinto que Declan Rice está jogando em uma posição que não é natural para ele, então precisamos de um verdadeiro camisa 8 ao lado dele.
"Para mim, quando se trata de contratações realistas neste verão, pensando nessas posições, sinto que Bruno Guimaraes é alguém que eu adoraria ver no Arsenal. E também Bradley Barcola... Acho que ele seria muito bom para o Arsenal. Barcola e Bruno Guimaraes fariam uma janela de transferências muito boa para o Arsenal."
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Período crucial se aproxima
O Arsenal agora se prepara para uma concorrência intensa durante o restante da janela de transferências, enquanto as negociações por um novo ponta seguem em andamento. A diretoria do clube está sob pressão para agir rapidamente e finalizar seu elenco principal antes do início da rodada de abertura da temporada da Premier League.
A decisão final de Barcola sobre seu futuro no PSG será o catalisador crucial para determinar o desfecho da disputa de transferências entre Arsenal e Liverpool.
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