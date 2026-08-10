O rival do Arsenal, o Liverpool, também definiu Barcola como alvo prioritário neste verão, com uma oferta de £100 milhões, embora o PSG esteja segurando por uma taxa mais próxima de £150 milhões pelo bicampeão da Champions League.

Falando em entrevista à talkSPORT, o ex-atacante do Arsenal Perry Groves insistiu que os Gunners têm maior apelo do que um Liverpool que passa por um período de transição sob o comando de Andoni Iraola. Ele disse: "Não tenho lado nessa briga, mas diria o Arsenal, porque o Liverpool é um time que está em transição.

"Com Andoni Iraola chegando lá, impondo sua própria filosofia, seu próprio estilo, com todas as novas contratações chegando. Se você fosse Barcola e pensasse, qual desses dois times tem mais chance de ganhar a Premier League ou a Champions League, no momento você diria que é o Arsenal.

"Então, a questão é se o Arsenal quer avançar; se avançar por ele, já teria havido contatos com o estafe dele. Porque eles não querem ser vistos perdendo Vinicius Junior e sendo tratados como um gatinho com um novelo de lã, mas o Arsenal precisa disputar jogadores desse nível. Esse é o patamar em que o Arsenal está agora."

Groves acrescentou outras alegações sobre o destino preferido do jogador para morar durante a mesma transmissão: "Tenho uma fonte que diz que ele [Barcola] quer morar em Londres. Não posso dizer [quem], não posso revelar minhas fontes. Tenho uma fonte. Tenho um informante. Barcola quer morar em Londres."