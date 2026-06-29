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Arsenal é aconselhado a desistir, já que o Bournemouth rejeitou a proposta por Alex Scott
O Bournemouth se posiciona sobre Alex Scott
A busca do Arsenal por reforços para o meio-campo esbarrou em um obstáculo imediato depois que o Bournemouth rejeitou uma proposta inicial por Scott, segundo a BBC. O jogador de 22 anos surgiu como um alvo-chave para os Gunners, que estão empenhados em agregar mais qualidade técnica e energia às suas opções no meio-campo central, de vista de mais uma campanha pelo título.
No entanto, o Bournemouth deixou claro que pretende manter o ex-meio-campista do Bristol City e está empenhado em garantir uma renovação de contrato, já que seu contrato atual tem validade por mais dois anos. O Cherries considera Scott uma peça fundamental em seus planos de longo prazo e não tem intenção de ouvir ofertas durante esta janela de transferências.
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Competição acirrada para o candidato da Inglaterra
O Arsenal está longe de ser o único clube acompanhando a evolução de Scott no Vitality Stadium. Suas atuações chamaram a atenção da elite da Premier League, e acredita-se que Manchester City, Manchester United, Tottenham e Chelsea estejam acompanhando de perto seu desenvolvimento, à medida que sua cotação continua subindo.
O valor do meio-campista subiu significativamente após seu recente reconhecimento internacional. Depois de receber sua primeira convocação para a seleção da Inglaterra em novembro passado, Scott foi incluído na lista provisória de Thomas Tuchel para a pré-concentração da Copa do Mundo na Flórida. Embora não tenha chegado a jogar pela seleção, essa experiência inestimável só serviu para intensificar o interesse dos principais clubes da Premier League.
Alvos alternativos na mira dos Gunners
Com o Bournemouth se mantendo inflexível em relação a Scott, que disputou 39 partidas e marcou quatro gols na última temporada, o Arsenal foi forçado a explorar várias outras opções no mercado.
Segundo relatos, o clube teria avaliado a possibilidade de contratar a dupla de meio-campistas do Newcastle United, Bruno Guimarães e Sandro Tonali, já que busca desesperadamente uma contratação de peso para essa posição. Atualmente, a contratação de Guimarães é considerada mais viável, já que o alto valor de Tonali é visto como um grande obstáculo.
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Rivais do norte de Londres disputam Tonali
Enquanto o Arsenal tem dificuldade em lidar com os valores envolvidos na contratação de Tonali, seus rivais londrinos estão tentando sair na frente. O Tottenham está avançando em suas negociações para contratar Tonali e está cada vez mais confiante de que conseguirá garantir a contratação do meio-campista italiano, podendo assim superar a equipe de Arteta na disputa por um alvo importante.