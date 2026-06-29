Arsenal é aconselhado a desistir, já que o Bournemouth rejeitou a proposta por Alex Scott

A busca do Arsenal por reforços para o meio-campo esbarrou em um obstáculo imediato depois que o Bournemouth rejeitou uma proposta inicial por Scott, segundo a BBC. O jogador de 22 anos surgiu como um alvo-chave para os Gunners, que estão empenhados em agregar mais qualidade técnica e energia às suas opções no meio-campo central, de vista de mais uma campanha pelo título.

No entanto, o Bournemouth deixou claro que pretende manter o ex-meio-campista do Bristol City e está empenhado em garantir uma renovação de contrato, já que seu contrato atual tem validade por mais dois anos. O Cherries considera Scott uma peça fundamental em seus planos de longo prazo e não tem intenção de ouvir ofertas durante esta janela de transferências.



