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Arsenal é aconselhado a atravessar alvo do Manchester City em surpreendente acordo de £ 70 milhões após revés com Vinicius Junior
Arsenal considera alternativas para as pontas
O Arsenal foi forçado a redirecionar sua busca por um novo ponta depois que Vinicius assinou uma renovação de contrato com o Real Madrid. O clube londrino estava anteriormente preparado para transformar o brasileiro no jogador mais bem pago da história da Premier League após a saída de Leandro Trossard. Em vez de entrar em uma cara disputa por Bradley Barcola, o ex-atacante do Arsenal Aliadiere acredita que o clube deveria mirar Neto, do Chelsea, em um negócio de £70 milhões.
- AFP
Aliadiere defende opção razoável
Em entrevista ao Metrovia Football Betting, Aliadiere enfatizou a necessidade de manter o equilíbrio financeiro após os altos gastos nas últimas janelas de transferências. Ao abordar a política de transferências do Arsenal, Aliadiere disse: "Eu simplesmente penso: sim, somos campeões, sim, ganhamos muito dinheiro. Mas, em algum momento, você também precisa equilibrar as contas.
"Quando você pensa no dinheiro que o Arsenal já gastou depois da chegada de [Bruno] Guimaraes, no que gastamos no ano passado, além de termos tido apenas a saída de Trossard por dinheiro. Só o clube saberá financeiramente onde está, mas será que vai conseguir gastar 150 milhões em um novo ponta, ou talvez seja financeiramente mais razoável optar por uma alternativa mais barata?"
Sobre o histórico do astro do Chelsea, ele acrescentou: "Pedro Neto pode ser uma ótima opção. Ele joga na Premier League há muitos anos, está consolidado, conhece a liga, é um jogador muito, muito bom. E não se esqueça, já contratamos um ponta esquerda com Christos Tzolis. Ele é um ponta esquerda, então você está apenas acrescentando mais talento de alto nível.
"Gastamos 40 milhões. Você não pode simplesmente gastar 40 milhões e depois deixá-lo no banco e nunca colocá-lo para jogar. Então acho que é preciso manter todas as opções em aberto e ver o que é melhor financeiramente para o clube."
Chelsea enfrenta excesso no elenco
Neto marcou 19 gols em 103 partidas desde que chegou ao Chelsea vindo do Wolves em agosto de 2024 e agora desperta o interesse do City de Enzo Maresca. Embora os Blues não tenham nenhum desejo imediato de vendê-lo, um elenco principal inchado, com 41 jogadores, levou o técnico Xabi Alonso a reconhecer que saídas são necessárias para alcançar o equilíbrio adequado.
Ao abordar a especulação, Alonso afirmou: "Tenho certeza de que, de hoje até o último dia da janela de transferências, haverá muitas ligações, muitos rumores, então ficar comentando todos eles vai ser uma tarefa difícil. Mas, com certeza, precisamos de um equilíbrio adequado em termos de qualidades, em termos de posições, em termos de equilíbrio. Queremos ter um elenco completo e queremos montar um bom time."
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Oferta decisiva de £ 70 milhões aguarda
O Arsenal precisa decidir se inicia negociações formais com o Chelsea ao apresentar uma oferta de £70 milhões antes do fechamento da janela de transferências. Enquanto isso, Alonso segue focado em enxugar o elenco de Stamford Bridge, ao mesmo tempo em que prepara sua equipe para uma exigente campanha de Premier League pela frente. Os próximos jogos proporcionarão um duro teste da preparação tática de ambos os clubes para a nova temporada.
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