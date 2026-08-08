Em entrevista ao Metrovia Football Betting, Aliadiere enfatizou a necessidade de manter o equilíbrio financeiro após os altos gastos nas últimas janelas de transferências. Ao abordar a política de transferências do Arsenal, Aliadiere disse: "Eu simplesmente penso: sim, somos campeões, sim, ganhamos muito dinheiro. Mas, em algum momento, você também precisa equilibrar as contas.

"Quando você pensa no dinheiro que o Arsenal já gastou depois da chegada de [Bruno] Guimaraes, no que gastamos no ano passado, além de termos tido apenas a saída de Trossard por dinheiro. Só o clube saberá financeiramente onde está, mas será que vai conseguir gastar 150 milhões em um novo ponta, ou talvez seja financeiramente mais razoável optar por uma alternativa mais barata?"

Sobre o histórico do astro do Chelsea, ele acrescentou: "Pedro Neto pode ser uma ótima opção. Ele joga na Premier League há muitos anos, está consolidado, conhece a liga, é um jogador muito, muito bom. E não se esqueça, já contratamos um ponta esquerda com Christos Tzolis. Ele é um ponta esquerda, então você está apenas acrescentando mais talento de alto nível.

"Gastamos 40 milhões. Você não pode simplesmente gastar 40 milhões e depois deixá-lo no banco e nunca colocá-lo para jogar. Então acho que é preciso manter todas as opções em aberto e ver o que é melhor financeiramente para o clube."