AFP
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Arsenal desiste de Malick Fofana enquanto o Crystal Palace dá início a uma dramática investida de última hora para tirar a estrela do Lyon do Sunderland
Arsenal recua em acordo por Fofana
De acordo com The Standard, o Arsenal optou por não avançar por Fofana, e o ponta do Lyon se tornou alvo de uma intensa disputa de última hora em outro lugar. Fofana surgiu como um jogador de interesse do Arsenal, que segue aberto a reforçar suas opções ofensivas antes de a janela de transferências fechar na noite de terça-feira.
O jogador de 21 anos foi oferecido ao time de Mikel Arteta e, embora o clube tenha explorado a possibilidade de um acordo, nunca esteve totalmente comprometido em levar adiante uma transferência em definitivo pelo internacional belga.
Embora o jogador estivesse interessado em uma transferência para o Emirates Stadium, o valor pedido pelo Lyon, de cerca de £30-35 milhões, era uma quantia que o Arsenal não estava disposto a pagar. Essa abordagem disciplinada no mercado definiu o verão do Arsenal, já que a diretoria se recusa a pagar acima do valor por alvos secundários, mesmo quando a profundidade do elenco segue sendo uma preocupação urgente para a comissão técnica.
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Exames médicos no Sunderland concluídos, mas Palace dá o bote
Com o Arsenal fora da disputa, o Sunderland parecia ter garantido um grande golpe ao chegar a um acordo com o Olympique Lyonnais. No entanto, a situação tomou um rumo dramático na tarde de terça-feira.
Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, Fofana concluiu os exames médicos no Sunderland... e o Crystal Palace acaba de enviar uma proposta ao Olympique Lyon. Essa intervenção de última hora deixou o destino imediato do jogador em grande dúvida, apesar de ele já estar realizando testes físicos com o clube da Championship.
Palace está pronto para superar a oferta do Sunderland
A disputa se intensificou porque o clube do sul de Londres está disposto a oferecer mais do que o time de Wearside. Segundo relatos, o Crystal Palace está tentando atravessar a transferência ao oferecer condições financeiras melhores do que o pacote acima de €30 milhões acertado anteriormente pelo Sunderland.
O Sunderland teria oferecido €30 milhões, mais €5 milhões em adicionais, mas a entrada do Palace na disputa, somada ao atrativo de jogar a Premier League e a um projeto envolvendo o ex-treinador do Lens Pierre Sage, complicou significativamente as horas finais do negócio.
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Horas finais da janela de transferências
À medida que o prazo das 23h se aproxima, a saga de Fofana é esperada como uma das principais histórias da noite. O Sunderland havia acertado um contrato de cinco anos com o ponta, que, segundo relatos, estava convencido pelo projeto do clube e pela oportunidade de disputar a Liga Europa. No entanto, o Crystal Palace também pode oferecer futebol europeu nesta temporada e o prestígio da elite, algo que pode se mostrar tentador demais para o belga recusar, apesar de ele já ter concluído os exames médicos no nordeste da Inglaterra.
No caso do Arsenal, o foco passa a ser se o clube conseguirá identificar uma alternativa de última hora para reforçar o ataque de Arteta. A equipe de recrutamento do clube ainda avalia várias opções, mas, segundo relatos, também está satisfeita em seguir com o elenco atual caso não surjam "oportunidades de mercado" que atendam aos seus critérios rigorosos.
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