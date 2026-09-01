Arsenal desiste de Malick Fofana enquanto o Crystal Palace dá início a uma dramática investida de última hora para tirar a estrela do Lyon do Sunderland

De acordo com The Standard, o Arsenal optou por não avançar por Fofana, e o ponta do Lyon se tornou alvo de uma intensa disputa de última hora em outro lugar. Fofana surgiu como um jogador de interesse do Arsenal, que segue aberto a reforçar suas opções ofensivas antes de a janela de transferências fechar na noite de terça-feira.

O jogador de 21 anos foi oferecido ao time de Mikel Arteta e, embora o clube tenha explorado a possibilidade de um acordo, nunca esteve totalmente comprometido em levar adiante uma transferência em definitivo pelo internacional belga.

Embora o jogador estivesse interessado em uma transferência para o Emirates Stadium, o valor pedido pelo Lyon, de cerca de £30-35 milhões, era uma quantia que o Arsenal não estava disposto a pagar. Essa abordagem disciplinada no mercado definiu o verão do Arsenal, já que a diretoria se recusa a pagar acima do valor por alvos secundários, mesmo quando a profundidade do elenco segue sendo uma preocupação urgente para a comissão técnica.



