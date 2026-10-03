Arsenal descarta grande expansão do Emirates Stadium, apesar dos frequentes ingressos esgotados, enquanto o clube opta por melhorias menores

O Arsenal decidiu formalmente não seguir adiante com uma grande expansão do Emirates Stadium, encerrando as especulações de que o clube do norte de Londres poderia aumentar de forma significativa sua capacidade atual de 60.704 lugares. Embora a demanda por ingressos siga em nível recorde, a diretoria do clube determinou que um projeto de construção de grande porte não é a prioridade no momento.

Para avaliar a viabilidade de um projeto desse tipo, o clube criou um grupo de trabalho liderado pelo diretor-executivo, Richard Garlick, em 2024, para examinar a possibilidade de ampliações extensas em seu estádio. Após uma análise detalhada da logística e das implicações financeiras envolvidas em uma reforma de grande escala, foi tomada a decisão de deixar de lado o foco principal no volume de assentos. Em vez disso, o clube vai priorizar a modernização da infraestrutura existente para melhorar o ambiente comercial e a experiência dos espectadores.