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Arsenal descarta grande expansão do Emirates Stadium, apesar dos frequentes ingressos esgotados, enquanto o clube opta por melhorias menores
Arsenal escolhe a evolução em vez da reformulação
O Arsenal decidiu formalmente não seguir adiante com uma grande expansão do Emirates Stadium, encerrando as especulações de que o clube do norte de Londres poderia aumentar de forma significativa sua capacidade atual de 60.704 lugares. Embora a demanda por ingressos siga em nível recorde, a diretoria do clube determinou que um projeto de construção de grande porte não é a prioridade no momento.
Para avaliar a viabilidade de um projeto desse tipo, o clube criou um grupo de trabalho liderado pelo diretor-executivo, Richard Garlick, em 2024, para examinar a possibilidade de ampliações extensas em seu estádio. Após uma análise detalhada da logística e das implicações financeiras envolvidas em uma reforma de grande escala, foi tomada a decisão de deixar de lado o foco principal no volume de assentos. Em vez disso, o clube vai priorizar a modernização da infraestrutura existente para melhorar o ambiente comercial e a experiência dos espectadores.
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Arsenal opta por melhorias menores no Emirates
O clube comunicou essa estratégia com clareza durante uma recente reunião com torcedores, confirmando que não seguiria adiante com um "plano diretor" transformador para o estádio. Em vez disso, destacou a preferência por mudanças menores e pontuais.
O Arsenal afirmou: "Compartilhamos o compromisso com a evolução contínua do Emirates Stadium, em vez de um plano diretor em grande escala, com base nas melhorias que fizemos até hoje em parceria com nosso parceiro de catering, Legends, a introdução de áreas para torcedores em pé (nesta temporada no Clock End e, na próxima temporada, no North Bank), a melhoria das experiências de hospitalidade e varejo, e a modernização das experiências dos visitantes."
Com foco na experiência do torcedor
Ao optar por uma "evolução contínua", em vez de uma grande reconstrução estrutural, o Arsenal está concentrando seus recursos em áreas que geram receita imediata e melhoram o ambiente. Isso inclui um forte foco em hospitalidade, instalações de varejo e na experiência geral do visitante. O clube acredita que esses ganhos incrementais proporcionarão um melhor retorno sobre o investimento do que o processo disruptivo e caro de adicionar milhares de novos assentos aos níveis superiores do estádio.
Uma das mudanças mais visíveis para os torcedores que vão aos jogos tem sido a introdução gradual de áreas com lugares seguros para assistir em pé. Depois de já ter implementado isso no Clock End nesta temporada, o clube pretende expandir a iniciativa para a North Bank no próximo período. Essa abordagem permite ao clube modernizar o ambiente do estádio sem os desafios extremos de engenharia que viriam com erguer o teto ou ampliar as arquibancadas, ambos os quais trariam riscos financeiros significativos.
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Ficando atrás dos rivais em capacidade
A decisão de manter algo em torno de 60 mil lugares significa que o Arsenal continuará atrás de vários de seus rivais da Premier League em termos de capacidade bruta. Atualmente, o Emirates Stadium é o sétimo maior estádio de futebol da Inglaterra em capacidade, atrás de Wembley Stadium (90.000), Old Trafford, do Manchester United (74.158), Tottenham Hotspur Stadium (62.850), London Stadium, do West Ham United (62.500), Etihad Stadium, do Manchester City (61.470), e Anfield, do Liverpool, recém-ampliado (61.276).
Seus rivais locais, o Tottenham Hotspur, ultrapassaram notavelmente a capacidade do Arsenal quando abriram seu estádio multiuso de 62.850 lugares em 2019. Embora o Emirates siga sendo uma instalação de nível mundial, ele não tem a mesma versatilidade para eventos não relacionados ao futebol, como jogos da NFL ou grandes shows, que o novo estádio do Spurs foi projetado especificamente para receber.
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