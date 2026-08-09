Embora o clima seja de comemoração pela chegada de Guimaraes, a transferência lançou uma sombra sobre a carreira de Zubimendi no norte de Londres. Uma reportagem do Mundo Deportivo sugere que o meio-campista espanhol está agora em uma "situação precária", já que seu status de titular garantido desapareceu.

Segundo a reportagem, o Arsenal informou aos interessados que será necessária uma taxa de pelo menos €90 milhões (£77 milhões) para tirar Zubimendi do Emirates neste verão europeu. O meio-campista, que chegou em uma transferência de £60 milhões vinda da Real Sociedad no ano passado sob grande expectativa, viu seu status dentro do elenco mudar drasticamente após uma queda de rendimento nos meses finais da campanha anterior.

Apesar de um início promissor na Premier League, o campeão da Euro 2024 teve dificuldades para manter a consistência na reta final da disputa pelo título e, de forma notável, ficou fora da escalação inicial para a final da Liga dos Campeões contra o PSG.







