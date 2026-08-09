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Arsenal define preço ALTÍSSIMO para Martin Zubimendi enquanto Chelsea e Real Madrid rondam após negócio por Bruno Guimaraes
Arteta reforça o meio-campo com a chegada de Guimaraes
Mikel Arteta deu continuidade à sua agressiva campanha de contratações ao fechar um acordo bombástico de £ 75 milhões por Bruno Guimaraes, capitão do Newcastle. A chegada do brasileiro ao norte de Londres marca a terceira grande contratação do clube no verão, após as aquisições do ponta Christos Tzolis e do goleiro Illan Meslier.
O meio-campista de 28 anos está determinado a deixar um legado duradouro no Emirates, afirmando: "É enorme o que fiz até agora, mas quero mais. Quero vencer pelo Arsenal. Quero conquistar mais troféus na minha carreira, e acho que estou no lugar certo, no auge aos 28 anos. Estou muito empolgado para me juntar ao clube."
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Arsenal exige alta quantia por Zubimendi em meio a "situação precária"
Embora o clima seja de comemoração pela chegada de Guimaraes, a transferência lançou uma sombra sobre a carreira de Zubimendi no norte de Londres. Uma reportagem do Mundo Deportivo sugere que o meio-campista espanhol está agora em uma "situação precária", já que seu status de titular garantido desapareceu.
Segundo a reportagem, o Arsenal informou aos interessados que será necessária uma taxa de pelo menos €90 milhões (£77 milhões) para tirar Zubimendi do Emirates neste verão europeu. O meio-campista, que chegou em uma transferência de £60 milhões vinda da Real Sociedad no ano passado sob grande expectativa, viu seu status dentro do elenco mudar drasticamente após uma queda de rendimento nos meses finais da campanha anterior.
Apesar de um início promissor na Premier League, o campeão da Euro 2024 teve dificuldades para manter a consistência na reta final da disputa pelo título e, de forma notável, ficou fora da escalação inicial para a final da Liga dos Campeões contra o PSG.
Real Madrid e Chelsea entram na disputa
A reportagem sugere que a incerteza em torno de Zubimendi colocou vários gigantes europeus em alerta, com o Real Madrid avaliando uma nova investida. O Real Madrid perdeu a contratação do internacional espanhol há um ano e pode vê-lo como a alternativa ideal após fracassar na tentativa de tirar Rodri do Manchester City.
Mas eles não são os únicos na disputa. O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, seria a principal força por trás do interesse do Chelsea, enquanto busca se reunir com um jogador que treinou durante sua passagem pelo time B da Real Sociedad. Diz-se que o ex-meio-campista do Liverpool está "pressionando" a diretoria de Stamford Bridge para garantir a contratação de Zubimendi, vendo-o como um componente vital para seu esquema tático no oeste de Londres. A disputa entre os dois gigantes europeus pode desencadear uma guerra de ofertas que satisfaça o alto preço pedido pelo Arsenal.
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Carragher questiona futuro de meio-campista no Emirates
O ídolo do Liverpool Jamie Carragher tem sido vocal sobre o declínio de Zubimendi, sugerindo que a chegada de Guimaraes marca o fim definitivo da passagem do espanhol como titular regular. Falando no podcast Football Ramble, Carragher fez uma avaliação contundente: "Você acha que acabou para o Zubimendi lá? Era para ele chegar e ser esse controlador. Não vejo como ele vá recuperar essa vaga agora."
Os comentários de Carragher refletem um consenso crescente de que Arteta está mudando a dinâmica de seu meio-campo em direção à presença física e à segurança técnica oferecidas por Guimaraes, deixando pouco espaço para que Zubimendi recupere seu antigo papel como principal articulador da equipe.
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