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Arsenal dá chapéu no Liverpool por joia! Clube vence Manchester United e Chelsea pela contratação da promessa das categorias de base da Inglaterra Vincent Joseph
Arsenal garante talento do Liverpool
O Arsenal confirmou oficialmente a contratação do atacante Joseph, de 16 anos, vindo do Liverpool. O adolescente se junta ao clube do norte de Londres como parte da turma de bolsas de estudos do primeiro ano antes da temporada 2026/27.
A chegada de Joseph representa um golpe significativo para os campeões da Premier League. O jovem atacante recusou a oportunidade de assinar um contrato de bolsa de estudos em Merseyside e optou por dar sequência ao seu promissor desenvolvimento no Emirates Stadium.
Uma despedida difícil de Anfield
A transferência põe fim à longa ligação de Joseph com o Liverpool, clube que ele chama de casa há quase uma década. Ao recorrer ao Instagram para anunciar sua saída, o atacante expressou sua gratidão ao Liverpool.
"Depois de 9 anos inesquecíveis, chegou a hora de dizer adeus", escreveu Joseph. "Obrigado pelas memórias e por tornarem meu tempo aqui realmente especial. @liverpoolfc YNWA."
O Arsenal conseguiu afastar a forte concorrência pela contratação do adolescente, com os rivais domésticos Manchester United e Chelsea demonstrando interesse concreto.
Uma formação de base de elite
Joseph chega à capital com uma reputação crescente por sua impressionante capacidade de fazer gols. O atacante causou impacto imediato no sub-18 do Liverpool na temporada passada, balançando as redes três vezes em suas duas primeiras partidas.
Seu currículo internacional é igualmente impressionante. Representando a seleção inglesa sub-16, Joseph soma notáveis oito gols em apenas nove jogos pelos jovens da Inglaterra, além de ter contribuído com uma assistência.
A transição para a base do Arsenal será facilitada pela presença de alguns rostos conhecidos. Joseph está prestes a se reencontrar com os companheiros de seleções de base da Inglaterra Emerson Nwaneri e Charlie Phillips, parcerias que o Arsenal espera ver prosperar em nível de clube.
O impulso de base do Arsenal continua
Joseph é apenas o mais recente de uma onda de reforços empolgantes para a base do Arsenal neste ano. O Arsenal reforçou agressivamente as fileiras de sua academia ao longo do verão, fechando acordos por Habeeb Ogunneye, James Scanlon, Igor Tyjon, Axel Donczew, Mylo Bernard e Elijah Upson.
O clube do norte de Londres também já olha para o próximo ano. O muito bem avaliado atacante georgiano Andria Bartishvili e o talentoso jovem goleiro Phoenix Blayney assinaram pré-contratos para se juntar ao clube no próximo verão.
Para Joseph, o foco imediato será se integrar ao elenco sub-18 do Arsenal e replicar a forma letal que fez dele um dos adolescentes mais cobiçados do país.
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