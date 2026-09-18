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mikel arteta(C)Getty Images
Yosua Arya
Traduzido por

Arsenal dá chapéu no Liverpool por joia! Clube vence Manchester United e Chelsea pela contratação da promessa das categorias de base da Inglaterra Vincent Joseph

Mercado da bola
Arsenal
V. Joseph
Liverpool
Premier League

O Arsenal concluiu a contratação do atacante Vincent Joseph, da seleção inglesa sub-16, muito bem avaliado, vindo do Liverpool. O adolescente recusou uma bolsa de estudos em Anfield para se juntar ao Arsenal, dando um grande golpe às categorias de base do Liverpool.

  • Arsenal garante talento do Liverpool

    O Arsenal confirmou oficialmente a contratação do atacante Joseph, de 16 anos, vindo do Liverpool. O adolescente se junta ao clube do norte de Londres como parte da turma de bolsas de estudos do primeiro ano antes da temporada 2026/27.

    A chegada de Joseph representa um golpe significativo para os campeões da Premier League. O jovem atacante recusou a oportunidade de assinar um contrato de bolsa de estudos em Merseyside e optou por dar sequência ao seu promissor desenvolvimento no Emirates Stadium.

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  • Uma despedida difícil de Anfield

    A transferência põe fim à longa ligação de Joseph com o Liverpool, clube que ele chama de casa há quase uma década. Ao recorrer ao Instagram para anunciar sua saída, o atacante expressou sua gratidão ao Liverpool.

    "Depois de 9 anos inesquecíveis, chegou a hora de dizer adeus", escreveu Joseph. "Obrigado pelas memórias e por tornarem meu tempo aqui realmente especial. @liverpoolfc YNWA."

    O Arsenal conseguiu afastar a forte concorrência pela contratação do adolescente, com os rivais domésticos Manchester United e Chelsea demonstrando interesse concreto.



  • Uma formação de base de elite

    Joseph chega à capital com uma reputação crescente por sua impressionante capacidade de fazer gols. O atacante causou impacto imediato no sub-18 do Liverpool na temporada passada, balançando as redes três vezes em suas duas primeiras partidas.

    Seu currículo internacional é igualmente impressionante. Representando a seleção inglesa sub-16, Joseph soma notáveis oito gols em apenas nove jogos pelos jovens da Inglaterra, além de ter contribuído com uma assistência.

    A transição para a base do Arsenal será facilitada pela presença de alguns rostos conhecidos. Joseph está prestes a se reencontrar com os companheiros de seleções de base da Inglaterra Emerson Nwaneri e Charlie Phillips, parcerias que o Arsenal espera ver prosperar em nível de clube.

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  • O impulso de base do Arsenal continua

    Joseph é apenas o mais recente de uma onda de reforços empolgantes para a base do Arsenal neste ano. O Arsenal reforçou agressivamente as fileiras de sua academia ao longo do verão, fechando acordos por Habeeb Ogunneye, James Scanlon, Igor Tyjon, Axel Donczew, Mylo Bernard e Elijah Upson.

    O clube do norte de Londres também já olha para o próximo ano. O muito bem avaliado atacante georgiano Andria Bartishvili e o talentoso jovem goleiro Phoenix Blayney assinaram pré-contratos para se juntar ao clube no próximo verão.

    Para Joseph, o foco imediato será se integrar ao elenco sub-18 do Arsenal e replicar a forma letal que fez dele um dos adolescentes mais cobiçados do país.



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