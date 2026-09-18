Joseph chega à capital com uma reputação crescente por sua impressionante capacidade de fazer gols. O atacante causou impacto imediato no sub-18 do Liverpool na temporada passada, balançando as redes três vezes em suas duas primeiras partidas.

Seu currículo internacional é igualmente impressionante. Representando a seleção inglesa sub-16, Joseph soma notáveis oito gols em apenas nove jogos pelos jovens da Inglaterra, além de ter contribuído com uma assistência.

A transição para a base do Arsenal será facilitada pela presença de alguns rostos conhecidos. Joseph está prestes a se reencontrar com os companheiros de seleções de base da Inglaterra Emerson Nwaneri e Charlie Phillips, parcerias que o Arsenal espera ver prosperar em nível de clube.