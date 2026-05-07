Houve um momento encantador no final da partida em Munique, em que Dembélé, já substituído, foi visto comemorando efusivamente quando um companheiro de equipe ganhou uma disputa perto da linha lateral. Não é algo que se esperaria ver do francês há apenas alguns anos.
Antes de sua explosão na segunda temporada no Parc des Princes, Dembélé era justamente considerado um dos grandes talentos não realizados do futebol. Ele mesmo admitiu que desperdiçou cinco anos no Barcelona. Mas ele absorveu tudo o que Luis Enrique tentou lhe ensinar no PSG — e agora busca conquistar a Bola de Ouro e a Liga dos Campeões pela segunda temporada consecutiva.
Seu bom amigo e ex-companheiro de equipe, Kylian Mbappé, ainda não conquistou nenhum dos dois — e não está nem um pouco mais perto de conseguir isso dois anos depois de deixar a capital francesa em busca de ambos os prêmios. Na verdade, a carreira de Mbappé está agora tomando um rumo muito preocupante.
É verdade que o atacante francês tem marcado gols com facilidade desde que chegou ao Real Madrid em 2024, mas ainda não conquistou nenhum título importante com os Blancos. O PSG, em contraste total, está a uma vitória de se tornar o primeiro time a revalidar o troféu da Liga dos Campeões desde o Real de Cristiano Ronaldo.
A situação não está nada boa para Mbappé. Ele pode ser um dos jogadores mais valiosos do planeta, mas seu valor está agora sendo abertamente questionado pela imprensa madrilenha — assim como seu caráter e seu comprometimento.
Na mesma semana em que o atacante lesionado é acusado de se preocupar apenas consigo mesmo por ter saído de férias durante um momento difícil para o clube, os jogadores do PSG estão sendo universalmente elogiados por um novo senso de união — talvez melhor exemplificado por Dembélé.
Assim, embora tenha causado espanto quando Luis Enrique afirmou que os parisienses se tornariam um time melhor sem Mbappé, há muito tempo ficou provado que ele estava certo. O PSG ficou mais forte desde que ele saiu, enquanto o Real Madrid ficou mais fraco.