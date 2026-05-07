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Bayern PSG W+LsGetty/GOAL
Mark Doyle

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Arsenal, cuidado - Khvicha Kvaratskhelia parece imparável! Vencedores e perdedores: o veloz georgiano leva o PSG a mais uma final da Liga dos Campeões - e dá um golpe nos sonhos de Ballon d'Or de Harry Kane e das estrelas do Bayern de Munique

Vencedores & perdedores
Liga dos Campeões
PSG
Bayern de Munique
K. Kvaratskhelia
H. Kane
Luis Enrique
M. Olise
O. Dembele
K. Mbappe
Especiais e Opinião
Bayern de Munique x PSG

O Paris Saint-Germain passou por uma espera angustiante antes de finalmente levantar a Taça da Europa, mas, 12 meses após conquistar o seu primeiro título, o time tem agora uma chance gloriosa de conquistar o segundo, após superar o Bayern de Munique por 6 a 5 no placar agregado, em uma emocionante disputa de semifinais. A partida de volta, disputada na quarta-feira na Allianz Arena, pode não ter sido nem de longe tão caótica quanto o jogo emocionante da semana passada no Parc des Princes, com nove gols, mas Luis Enrique ficou igualmente entusiasmado com o desempenho de sua equipe.

O PSG mais uma vez demonstrou sua genialidade nos contra-ataques com um gol fantástico aos três minutos, marcado por Ousmane Dembélé, que finalizou com determinação após receber um passe de Khvicha Kvaratskhelia dentro da área. No restante da partida, porém, o PSG provou que também sabe defender, mantendo Harry Kane e companhia sob controle até que o capitão da Inglaterra marcou aos quatro minutos do tempo de acréscimo.

Com isso, os atuais campeões agora enfrentarão o Arsenal no que promete ser um confronto de estilos cativante em Budapeste no final do mês. Então, quem foram os grandes vencedores e perdedores em Munique? O GOAL analisa tudo abaixo...

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    VENCEDOR: Khvicha Kvaratskhelia

    Khvicha Kvaratskhelia é uma das principais razões pelas quais o PSG está na segunda final consecutiva da Liga dos Campeões. O georgiano teve um impacto transformador na equipe de Luis Enrique quando chegou do Napoli no meio da temporada passada e, na verdade, conseguiu elevar seu jogo a outro nível durante a atual campanha.

    Ao dar a assistência para Dembélé abrir o placar na Baviera, após uma maravilhosa tabela com Fabián Ruiz no meio de campo, Kvaratskhelia se tornou o primeiro jogador na história da Liga dos Campeões a marcar ou dar assistência em sete partidas consecutivas da fase eliminatória. É um recorde notável que prova que o jogador de 25 anos não é apenas um driblador excepcional, mas também tem capacidade de finalização.

    No entanto, o que é realmente incrível em Kvaratskhelia é que ele é tão trabalhador quanto eficaz. Ele nunca parou de trabalhar para seus companheiros em Munique e apareceu repetidamente na sua própria área para recuperar a bola ou simplesmente afastá-la. Basicamente, quando o jogador que os torcedores do Napoli apelidaram de “Kvaradona” não está driblando os adversários, ele está constantemente marcando-os de perto, tornando-se um pesadelo de noventa minutos para qualquer time que tenha a infelicidade de enfrentá-lo.

    É claro que o Arsenal se consolará com o fato de que chegará a Budapeste com a melhor defesa da Liga dos Campeões desta temporada — mas conter Kvaratskhelia será seu maior desafio até agora. Ele é praticamente o ponta perfeito.

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  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    PERDEDOR: Michael Olise

    Michael Olise também é um ponta de enorme talento. O craque do Bayern de Munique demonstrou isso no Parc des Princes, onde fez algo verdadeiramente impressionante ao fazer Nuno Mendes parecer um lateral mediano. Olise passou pelo português com facilidade repetidas vezes em Paris — e quando voltou a fazê-lo aos oito minutos da partida de volta em Munique, Mendes o derrubou com uma entrada desesperada, o que resultou em um inevitável cartão amarelo. 

    No entanto, embora o zagueiro tenha tido sorte de evitar um segundo cartão por uma clara mão na bola (o árbitro havia visto uma mão anterior de Konrad Laimer que o resto de nós não percebeu!), Mendes conseguiu se recuperar de seu início instável e acabou vencendo seu confronto direto extremamente decisivo com Olise.

    O jogador da seleção francesa teve mais toques na bola do que qualquer outro jogador em campo (92), mas não fez nem de longe o suficiente com ela. Olise criou algumas chances e teve quatro chutes a gol, mas nunca pareceu realmente capaz de marcar, além de ter conseguido completar apenas três de seus 10 dribles e perdido 13 de seus 21 duelos (a maioria dos quais contra Mendes). O pior de tudo é que ele perdeu a posse de bola 29 vezes, o maior número do jogo.

    É verdade que jogadores como Olise gostam de arriscar, então sempre cometerão erros, mas não há como esconder o fato de que esta foi uma noite desesperadoramente decepcionante para um jogador com potencial para decidir a partida que, de forma bastante reveladora, ficou com a cabeça entre as mãos ao final do jogo. O maior jogo de sua carreira até agora, surpreendentemente, escapou de suas mãos.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    VENCEDOR: Luis Enrique

    A vitória sobre o Bayern de Munique foi o presente de aniversário ideal para Luis Enrique, que completa 56 anos nesta sexta-feira. O espanhol classificou os bávaros como “sem dúvida a equipe mais forte” que seu time do PSG já havia enfrentado, o que significava que a eliminação era um risco muito real na Allianz Arena. No entanto, Luis Enrique dificilmente poderia ter conduzido a partida de maneira melhor.

    Sua decisão ousada de substituir o lateral-direito lesionado Achraf Hakimi pelo meio-campista Warren Zaire-Emery foi justificada pelo jovem, que fez um trabalho maravilhoso ao neutralizar Luis Diaz, enquanto a volta de Fabián Ruiz ao time titular deu certo, com o espanhol liberando Kvaratskhelia para criar o primeiro gol com um passe fantástico de primeira.

    Mais importante ainda, sua equipe foi uma ameaça constante no contra-ataque, ao mesmo tempo em que defendeu de forma magnífica durante quase toda a partida (em nítido contraste com a primeira partida).

    No final, o PSG foi privado da vitória naquela noite pelo gol de empate de Kane nos acréscimos, mas esse foi o tipo de desempenho completo que só deve ter reforçado a convicção de Luis Enrique de que o PSG pode manter seu título continental em Budapeste no final deste mês. Como ele mesmo disse: “O caráter que mostramos contra um time como o Bayern é muito positivo.”

    De fato, o PSG provou contra seu adversário mais difícil até o momento que possui tanto estilo quanto substância, tornando-se uma espécie de espelho de seu técnico, um bicampeão da tríplice coroa que conquistou de verdade sua chance de se juntar a Bob Paisley, Zinedine Zidane e Pep Guardiola com três títulos da Copa da Europa.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    PERDEDOR: Harry Kane

    Kane já marcou 54 gols em apenas 70 partidas da Liga dos Campeões. Apenas Erling Haaland e Ruud van Nistelrooy conseguiram marcar mais gols em um número igual de jogos. Com seu gol no final da partida desta quarta-feira, Kane também igualou o recorde de Cristiano Ronaldo de marcar em seis jogos consecutivos da fase eliminatória.

    No entanto, nenhum desses números impressionantes serviu de consolo para o jogador da seleção inglesa, que precisou ser consolado por Manuel Neuer após a eliminação extremamente frustrante do Bayern.

    Kane obviamente continua jogando em um nível absurdamente alto e também acabou com sua seca de títulos desde que se transferiu para Munique, mas ele não esconde que a Liga dos Campeões é o título que ele mais deseja acima de todos os outros — pelo menos no nível de clubes — e não há garantia de que um jogador que completará 33 anos em julho terá muitas outras oportunidades de levantar o troféu.

    Tanto Kane quanto o Bayern estavam em excelente forma e mesmo assim não foram suficientes. Consequentemente, essa eliminação europeia vai doer por um bom tempo.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    VENCEDOR: A disputa pelo Ballon d'Or

    O fracasso do Bayern em chegar, pelo menos, à final da Liga dos Campeões também representa um revés para a candidatura de Kane ao Ballon d'Or. O capitão da Inglaterra era amplamente considerado o favorito na disputa deste ano antes do drama desta quarta-feira na Baviera, mas Dembélé, sem dúvida, reforçou suas esperanças de manter o prêmio que conquistou em 2025 ao marcar o gol que efetivamente garantiu a vaga do PSG para Budapeste.

    É claro que Kvaratskhelia também é um candidato muito forte agora, já que provavelmente está a apenas mais uma exibição dinâmica de ser nomeado o melhor jogador da Liga dos Campeões desta temporada. No entanto, este é um ano de Copa do Mundo, e o fracasso da Geórgia em se classificar significa que há um limite para o que Kvaratskhelia pode fazer antes que jogadores como Lamine Yamal, Olise, Dembele e Kane tenham a chance de impressionar os jurados no maior palco do futebol.

    Também vale a pena ficar de olho em Declan Rice, já que o incansável meio-campista está em posição perfeita para conquistar tanto a Premier League quanto a Liga dos Campeões com o Arsenal, antes de tentar ajudar a Inglaterra a conquistar seu primeiro título importante desde 1966.

    Mesmo nesta fase avançada da temporada, porém, há tantas variáveis que torna excepcionalmente difícil até mesmo apontar o favorito para vencer a disputa pelo Ballon d'Or de 2026 — e isso certamente não é nada ruim para aqueles que ficam incrivelmente animados com o prêmio individual de maior prestígio do futebol.


  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    PERDEDOR: Kylian Mbappé

    Houve um momento encantador no final da partida em Munique, em que Dembélé, já substituído, foi visto comemorando efusivamente quando um companheiro de equipe ganhou uma disputa perto da linha lateral. Não é algo que se esperaria ver do francês há apenas alguns anos.

    Antes de sua explosão na segunda temporada no Parc des Princes, Dembélé era justamente considerado um dos grandes talentos não realizados do futebol. Ele mesmo admitiu que desperdiçou cinco anos no Barcelona. Mas ele absorveu tudo o que Luis Enrique tentou lhe ensinar no PSG — e agora busca conquistar a Bola de Ouro e a Liga dos Campeões pela segunda temporada consecutiva.

    Seu bom amigo e ex-companheiro de equipe, Kylian Mbappé, ainda não conquistou nenhum dos dois — e não está nem um pouco mais perto de conseguir isso dois anos depois de deixar a capital francesa em busca de ambos os prêmios. Na verdade, a carreira de Mbappé está agora tomando um rumo muito preocupante.

    É verdade que o atacante francês tem marcado gols com facilidade desde que chegou ao Real Madrid em 2024, mas ainda não conquistou nenhum título importante com o Los Blancos. O PSG, em contraste total, está a uma vitória de ser coroado campeão da Europa pela segunda temporada consecutiva.

    A situação não está nada boa para Mbappé. Ele pode ser um dos jogadores mais valiosos do planeta, mas seu valor está agora sendo abertamente questionado pela imprensa madrilenha — assim como seu caráter e seu comprometimento.

    Na mesma semana em que o atacante lesionado é acusado de se preocupar apenas consigo mesmo por ter saído de férias durante um momento difícil para seu clube, os jogadores do PSG estão sendo universalmente elogiados por um novo senso de união — talvez melhor exemplificado por Dembélé.

    Assim, embora tenha causado espanto quando Luis Enrique afirmou que os parisienses se tornariam um time melhor sem Mbappé, há muito tempo ficou provado que ele estava certo.

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