Khvicha Kvaratskhelia é uma das principais razões pelas quais o PSG está na segunda final consecutiva da Liga dos Campeões. O georgiano teve um impacto transformador na equipe de Luis Enrique quando chegou do Napoli no meio da temporada passada e, na verdade, conseguiu elevar seu jogo a outro nível durante a atual campanha.

Ao dar a assistência para Dembélé abrir o placar na Baviera, após uma maravilhosa tabela com Fabián Ruiz no meio de campo, Kvaratskhelia se tornou o primeiro jogador na história da Liga dos Campeões a marcar ou dar assistência em sete partidas consecutivas da fase eliminatória. É um recorde notável que prova que o jogador de 25 anos não é apenas um driblador excepcional, mas também tem capacidade de finalização.

No entanto, o que é realmente incrível em Kvaratskhelia é que ele é tão trabalhador quanto eficaz. Ele nunca parou de trabalhar para seus companheiros em Munique e apareceu repetidamente na sua própria área para recuperar a bola ou simplesmente afastá-la. Basicamente, quando o jogador que os torcedores do Napoli apelidaram de “Kvaradona” não está driblando os adversários, ele está constantemente marcando-os de perto, tornando-se um pesadelo de noventa minutos para qualquer time que tenha a infelicidade de enfrentá-lo.

É claro que o Arsenal se consolará com o fato de que chegará a Budapeste com a melhor defesa da Liga dos Campeões desta temporada — mas conter Kvaratskhelia será seu maior desafio até agora. Ele é praticamente o ponta perfeito.