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Moataz Elgammal

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Arsenal, Crystal Palace e Fulham estão travando uma intensa disputa de transferências pelo zagueiro do Brest Raphael Le Guen

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R. Le Guen
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Premier League
Campeonato Francês

Os clubes da Premier League Arsenal, Crystal Palace e Fulham identificaram o zagueiro Raphael Le Guen, do Brest, como alvo prioritário de transferência neste verão. O Crystal Palace lidera atualmente a corrida pelo defensor, mas o Arsenal de Mikel Arteta pode fazer uma proposta de última hora enquanto busca com urgência reposição defensiva para William Saliba após sua lesão recente.

  • Crystal Palace lidera a corrida

    Segundo o L'Équipe e o Foot Mercato, o Crystal Palace despontou como o principal favorito para contratar Le Guen neste verão. O clube da Premier League já chegou a um acordo sobre os termos pessoais com Le Guen, embora o Brest tenha rejeitado a proposta de abertura.

    O técnico do Crystal Palace, Pierre Sage, está liderando a investida, já que o clube precisa desesperadamente de um novo zagueiro central. A equipe ainda não substituiu Marc Guehi, que saiu para o Manchester City no início deste ano, e precisa de reforços urgentes após a recente transferência de Maxence Lacroix para o Chelsea. Avaliado em € 800.000 no Transfermarkt, Le Guen considera o projeto sob o comando de Sage um trampolim ideal para o seu desenvolvimento.

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    Arsenal busca reforço para a defesa

    Enquanto o Crystal Palace tomou a iniciativa, o Arsenal monitora de perto Le Guen. Arteta precisa de uma cobertura imediata de curto prazo após uma lesão nas costas de Saliba, que o deixará fora de ação nas próximas semanas.

    O Arsenal buscou ativamente opções mais experientes, com Ezri Konsa programado para realizar exames médicos amanhã antes de sua esperada transferência. No entanto, o clube fracassou na tentativa de contratar Jarell Quansah, do Bayer Leverkusen. Consequentemente, o Arsenal mantém seu interesse em Le Guen. O clube londrino vê o defensor, que fez seis partidas na Ligue 1 na temporada passada, como uma perspectiva empolgante de longo prazo, capaz de oferecer mais profundidade imediata ao setor defensivo.

  • Fulham fica para trás na disputa

    O Fulham também registrou um forte interesse em Le Guen, mas o time de Alvaro Arbeloa parece estar perdendo terreno na disputa pela transferência. O Fulham vendeu Issa Diop para o Ipswich Town e também pode perder Jorge Cuenca para o Benfica, deixando Calvin Bassey e Joachim Andersen como seus principais zagueiros. O Fulham precisa de reforços urgentes e vê o jogador de 19 anos como uma solução ideal. Apesar da necessidade imediata, o Fulham tem tido dificuldade para acompanhar o rápido avanço feito pelo Crystal Palace nas negociações. Le Guen prefere o projeto esportivo apresentado por Sage em relação às outras opções.

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    O que vem a seguir para Le Guen?

    O Crystal Palace provavelmente apresentará uma oferta melhorada ao Brest nos próximos dias para finalizar a transferência. Se o Arsenal decidir acelerar sua investida para garantir uma opção adicional ao lado de Konsa, uma guerra de propostas pode surgir rapidamente. Le Guen precisa decidir em breve se vai honrar seu acordo verbal com o Crystal Palace ou esperar por uma proposta concreta do Arsenal.