Segundo o L'Équipe e o Foot Mercato, o Crystal Palace despontou como o principal favorito para contratar Le Guen neste verão. O clube da Premier League já chegou a um acordo sobre os termos pessoais com Le Guen, embora o Brest tenha rejeitado a proposta de abertura.

O técnico do Crystal Palace, Pierre Sage, está liderando a investida, já que o clube precisa desesperadamente de um novo zagueiro central. A equipe ainda não substituiu Marc Guehi, que saiu para o Manchester City no início deste ano, e precisa de reforços urgentes após a recente transferência de Maxence Lacroix para o Chelsea. Avaliado em € 800.000 no Transfermarkt, Le Guen considera o projeto sob o comando de Sage um trampolim ideal para o seu desenvolvimento.