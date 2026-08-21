Konsa deixa o Villa Park depois de fazer 286 partidas desde 2019, logo após ajudar a Inglaterra de Thomas Tuchel a chegar às semifinais da Copa do Mundo de 2026. Ele se junta a um êxodo notável do elenco de Unai Emery neste verão, com Morgan Rogers se transferindo para o Chelsea, Lucas Digne retornando ao Paris Saint-Germain e Youri Tielemans se mudando para o Manchester United, em meio às especulações em curso sobre Emiliano Martinez e Ollie Watkins.

A investida de Arteta pelo defensor versátil, que também pode atuar na lateral direita, oferece cobertura vital em meio ao problema nas costas de William Saliba e à lesão na virilha de Jurrien Timber.