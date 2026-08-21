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SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

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Arsenal contrata Ezri Konsa, do Aston Villa, em transferência de até £ 55 milhões

Mercado da bola
E. Konsa
Arsenal
Premier League
Aston Villa

O Arsenal concluiu a contratação do zagueiro inglês Ezri Konsa, do Aston Villa, em um acordo de até £ 55 milhões. O defensor de 28 anos assinou contrato de quatro anos, com opção por mais 12 meses, no Emirates Stadium, reforçando as opções da linha defensiva de Mikel Arteta enquanto o atual campeão da Premier League inicia a defesa do título.

  • Arsenal garante reforço para a defesa

    O Arsenal finalizou a contratação de Konsa junto ao Villa por um valor inicial de £ 51 milhões, mais £ 4 milhões em possíveis bônus, segundo o The Athletic. O internacional inglês de 28 anos acertou um contrato de quatro anos, com opção por mais 12 meses, após concluir seus exames médicos com o atual campeão da Premier League. Sua chegada reforça ainda mais a movimentação do Arsenal nesta janela de verão, após as contratações de Christos Tzolis, Bruno Guimaraes e Illan Meslier.

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  • Aston Villa v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Técnico espanhol explica recrutamento

    Arteta insistiu que a agressiva janela de verão do clube decorre do desejo de elevar a profundidade do elenco e manter uma vantagem competitiva na defesa do título. Falando antes da vitória na Community Shield sobre o Manchester City, Arteta ressaltou: "Queremos melhorar e evoluir o elenco. Para fazer isso, detectamos algumas áreas que podem ser fortalecidas e é isso que estamos tentando fazer."

  • Êxodo no Villa ajuda ambições

    Konsa deixa o Villa Park depois de fazer 286 partidas desde 2019, logo após ajudar a Inglaterra de Thomas Tuchel a chegar às semifinais da Copa do Mundo de 2026. Ele se junta a um êxodo notável do elenco de Unai Emery neste verão, com Morgan Rogers se transferindo para o Chelsea, Lucas Digne retornando ao Paris Saint-Germain e Youri Tielemans se mudando para o Manchester United, em meio às especulações em curso sobre Emiliano Martinez e Ollie Watkins.

    A investida de Arteta pelo defensor versátil, que também pode atuar na lateral direita, oferece cobertura vital em meio ao problema nas costas de William Saliba e à lesão na virilha de Jurrien Timber.

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  • imago-sport-1070800983.jpgColorsport

    Os jogos de abertura testam o nível de preparação

    O Arsenal inicia a defesa de seu título da Premier League quando recebe o recém-promovido Coventry City no Emirates Stadium, na sexta-feira. Enquanto isso, o time de Emery, atualmente no meio de uma grande reformulação do elenco, precisa se preparar rapidamente para uma exigente viagem ao Amex Stadium para enfrentar o Brighton & Hove Albion no domingo. O verdadeiro teste para Konsa será provar que está pronto para se adaptar instantaneamente às exigências táticas de Arteta antes de Saliba recuperar a plena forma física.

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