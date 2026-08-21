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Arsenal contrata Ezri Konsa, do Aston Villa, em transferência de até £ 55 milhões
Arsenal garante reforço para a defesa
O Arsenal finalizou a contratação de Konsa junto ao Villa por um valor inicial de £ 51 milhões, mais £ 4 milhões em possíveis bônus, segundo o The Athletic. O internacional inglês de 28 anos acertou um contrato de quatro anos, com opção por mais 12 meses, após concluir seus exames médicos com o atual campeão da Premier League. Sua chegada reforça ainda mais a movimentação do Arsenal nesta janela de verão, após as contratações de Christos Tzolis, Bruno Guimaraes e Illan Meslier.
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Técnico espanhol explica recrutamento
Arteta insistiu que a agressiva janela de verão do clube decorre do desejo de elevar a profundidade do elenco e manter uma vantagem competitiva na defesa do título. Falando antes da vitória na Community Shield sobre o Manchester City, Arteta ressaltou: "Queremos melhorar e evoluir o elenco. Para fazer isso, detectamos algumas áreas que podem ser fortalecidas e é isso que estamos tentando fazer."
Êxodo no Villa ajuda ambições
Konsa deixa o Villa Park depois de fazer 286 partidas desde 2019, logo após ajudar a Inglaterra de Thomas Tuchel a chegar às semifinais da Copa do Mundo de 2026. Ele se junta a um êxodo notável do elenco de Unai Emery neste verão, com Morgan Rogers se transferindo para o Chelsea, Lucas Digne retornando ao Paris Saint-Germain e Youri Tielemans se mudando para o Manchester United, em meio às especulações em curso sobre Emiliano Martinez e Ollie Watkins.
A investida de Arteta pelo defensor versátil, que também pode atuar na lateral direita, oferece cobertura vital em meio ao problema nas costas de William Saliba e à lesão na virilha de Jurrien Timber.
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Os jogos de abertura testam o nível de preparação
O Arsenal inicia a defesa de seu título da Premier League quando recebe o recém-promovido Coventry City no Emirates Stadium, na sexta-feira. Enquanto isso, o time de Emery, atualmente no meio de uma grande reformulação do elenco, precisa se preparar rapidamente para uma exigente viagem ao Amex Stadium para enfrentar o Brighton & Hove Albion no domingo. O verdadeiro teste para Konsa será provar que está pronto para se adaptar instantaneamente às exigências táticas de Arteta antes de Saliba recuperar a plena forma física.
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