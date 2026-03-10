Goal.com
FBL-ENG-FACUP-MANSFIELD-ARSENALAFP

Traduzido por

Arsenal, Calafiori no grupo: a seleção nacional também sorri

O zagueiro, que saiu de campo no sábado devido a uma lesão muscular, treinou na véspera da partida da Liga dos Campeões contra o Bayer Leverkusen.

Boas notícias para o Arsenal, que, na véspera do jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, amanhã, no campo do Bayer Leverkusen, recupera Riccardo Calafiori e William Saliba. Ambos treinaram hoje com o grupo

Quanto a Calafiori, lembramos que o zagueiro, ex-Bologna, teve que sair aos 76 minutos da partida da FA Cup no sábado contra o Mansfield Town devido a um problema na coxa direita

“Ambos tinham pequenos incômodos, não se sentiam à vontade para continuar. E sabíamos que isso poderia acontecer, especialmente nas condições em que estamos jogando hoje. Então, tivemos que tirá-los”, disse Mikel Arteta, técnico do Arsenal, após o apito final. 

  • GATTUSO SORRI

    A recuperação de Calafiori também faz sorrir a seleção nacional. A Itália de Rino Gattuso enfrentará a Irlanda do Norte em Bergamo na quinta-feira, 26 de março, às 20h45. Em caso de vitória, disputará a final contra o País de Gales ou a Bósnia fora de casa na terça-feira, 31 de março.

0