Arsenal, Calafiori no grupo: a seleção nacional também sorri

Boas notícias para o Arsenal, que, na véspera do jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, amanhã, no campo do Bayer Leverkusen, recupera Riccardo Calafiori e William Saliba. Ambos treinaram hoje com o grupo.

Quanto a Calafiori, lembramos que o zagueiro, ex-Bologna, teve que sair aos 76 minutos da partida da FA Cup no sábado contra o Mansfield Town devido a um problema na coxa direita.

“Ambos tinham pequenos incômodos, não se sentiam à vontade para continuar. E sabíamos que isso poderia acontecer, especialmente nas condições em que estamos jogando hoje. Então, tivemos que tirá-los”, disse Mikel Arteta, técnico do Arsenal, após o apito final.