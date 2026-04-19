Arsenal, basta cumprir a tarefa! Os jogadores de Mikel Arteta não têm a obrigação de dar espetáculo no confronto decisivo pelo título contra o Man City e não devem sentir vergonha alguma de fechar o jogo no Etihad

Um confronto tão decisivo entre o primeiro e o segundo colocado na tabela nesta fase avançada da temporada é algo raro, e, como era de se esperar, a mídia está apresentando o jogo como aquele que determinará o destino do troféu da Premier League. Mas, dada a sua situação específica e o seu desempenho atual, o Arsenal não tem nenhuma obrigação de apresentar um jogo para a história.

O Man City de Pep Guardiola está em alta, tendo perdido apenas uma das últimas 19 partidas na primeira divisão e acumulando o tipo de impulso ameaçador que lhes permitiu alcançar os Gunners em disputas de título anteriores. E, nesta ocasião, o time da casa não deve ter problema em transformar o notoriamente silencioso Etihad em um caldeirão intimidador.

Enquanto continuam buscando a confiança e a coesão que os tornaram uma força avassaladora no início da temporada, o Arsenal faria bem em ignorar seus críticos e transformar o confronto de domingo em um jogo sem importância, jogando pelo empate, o que representaria um grande passo rumo ao primeiro título desde 2004.