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Arsenal Man City title decider GFXGOAL
Krishan Davis

Traduzido por

Arsenal, basta cumprir a tarefa! Os jogadores de Mikel Arteta não têm a obrigação de dar espetáculo no confronto decisivo pelo título contra o Man City e não devem sentir vergonha alguma de fechar o jogo no Etihad

Opinion
Arsenal
Manchester City
Premier League
Especiais e Opinião
Manchester City x Arsenal
M. Arteta
P. Guardiola
D. Rice

Este jogo está sendo anunciado como o maior confronto da Premier League dos últimos anos. No domingo, o Arsenal finalmente viaja ao Etihad Stadium para enfrentar o Manchester City, em um jogo marcado no calendário há meses como potencialmente decisivo para o título. Mas com as duas equipes separadas por apenas seis pontos no topo da tabela, e o City com um jogo a menos crucial, os Gunners de Mikel Arteta, que não estão em boa fase, não devem sentir que precisam estar à altura dessa ocasião tão esperada.

Um confronto tão decisivo entre o primeiro e o segundo colocado na tabela nesta fase avançada da temporada é algo raro, e, como era de se esperar, a mídia está apresentando o jogo como aquele que determinará o destino do troféu da Premier League. Mas, dada a sua situação específica e o seu desempenho atual, o Arsenal não tem nenhuma obrigação de apresentar um jogo para a história.

O Man City de Pep Guardiola está em alta, tendo perdido apenas uma das últimas 19 partidas na primeira divisão e acumulando o tipo de impulso ameaçador que lhes permitiu alcançar os Gunners em disputas de título anteriores. E, nesta ocasião, o time da casa não deve ter problema em transformar o notoriamente silencioso Etihad em um caldeirão intimidador.

Enquanto continuam buscando a confiança e a coesão que os tornaram uma força avassaladora no início da temporada, o Arsenal faria bem em ignorar seus críticos e transformar o confronto de domingo em um jogo sem importância, jogando pelo empate, o que representaria um grande passo rumo ao primeiro título desde 2004.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Faturamento gigantesco

    Parece que todos estão fazendo o possível para aumentar a expectativa para o domingo. O site The Athletic descreveu o confronto como “o maior jogo da Premier League dos últimos anos”, a BBC o classificou como um “encontro monumental”, enquanto a Sky Sports o chamou de “decisivo para o título”. Uma parte importante da tarefa do Arsenal é não deixar que o hype pré-jogo e a magnitude do evento os intimidem.

    Isso é algo de que os jogadores parecem estar plenamente cientes. “Tudo se resume a se você estará pronto e o quanto você quer isso. Tem havido muito barulho, mas, no fim das contas, depende de nós, jogadores”, disse Declan Rice antes do confronto.

    “É por isso que somos profissionais. É por isso que jogamos este esporte e, sim, ir lá e vencer será uma grande declaração. Os rapazes estão prontos. Conversamos como grupo e sabemos o que é necessário. Que venha.”

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  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Nada que inspire confiança

    O principal problema do Arsenal é, evidentemente, que a equipe chega ao jogo mais importante da temporada em sua pior fase de toda a campanha, com uma queda de rendimento no pior momento possível, levando a que o velho rótulo de “falha nos momentos decisivos” volte a ser repetido e causando uma inquietação crescente entre uma torcida que está absolutamente desesperada para que o time conquiste o título após 22 anos de agonia.

    Os jogadores de Arteta foram surpreendidos pelo Bournemouth na última partida do campeonato, um resultado alarmante que veio uma semana após a surpreendente eliminação da FA Cup pelas mãos do Southampton, time da Championship, enquanto perderam a final da Carabao Cup para o adversário deste domingo pouco antes da pausa para os jogos internacionais, dando aos rivais pelo título uma vantagem psicológica.

    Os Gunners, pelo menos, avançaram para as semifinais da Liga dos Campeões, superando o azarão Sporting CP graças a um empate sem gols na partida de volta no meio da semana. No entanto, a natureza pragmática de sua vitória por 1 a 0 no placar agregado pouco contribuiu para inspirar confiança de que eles tenham redescoberto o nível necessário para derrotar o Cityzens, que está em grande forma.

    Em uma curiosa peculiaridade estatística, abril também foi o mês menos produtivo de Arteta no banco do Arsenal em termos de porcentagem de vitórias (44%), enquanto é o melhor de Guardiola (79%), segundo a Opta.

  • Gabriel Magalhaes Arsenal 2025-26Getty

    Aproveite seus pontos fortes

    O domingo, portanto, será uma questão de voltar ao básico para o Arsenal e jogar com base nos seus pontos fortes — o que significa ser agressivo fisicamente, usar um pouco de malícia quando necessário e aproveitar ao máximo as tão importantes jogadas ensaiadas.

    Com jogadores de ataque como Viktor Gyokeres, Noni Madueke e Gabriel Martinelli sem conseguir jogar a todo vapor, não seria surpresa ver Arteta fechar o time. Ele pode pelo menos contar com a defesa mais sólida do campeonato (15 jogos sem sofrer gols) e com o incansável Rice para ajudar a arrancar um resultado positivo — algo que eles conseguiram com um empate em 0 a 0 em março de 2024. De fato, pode ser um jogo feito para que o zagueiro central Gabriel Magalhães seja o herói nas duas pontas do campo.

    Pode não ser bonito e certamente não é o que o público neutro gostaria de ver em um confronto tão aguardado, mas, pela forma atual, se o Arsenal tentar enfrentar o City de igual para igual no ataque, será facilmente derrotado.

  • Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    "Nós nos preparamos para vencer"

    Seja como for, Arteta está convicto de que sua equipe não vai se fechar na defesa no Etihad. Resta saber se isso é uma questão de jogos mentais ou de manobras táticas. “Não”, respondeu ele sem rodeios quando questionado se o Arsenal jogaria pelo empate na coletiva de imprensa pré-jogo. “Queremos vencer a partida. Estamos lá para vencer o jogo. Não conversamos sobre isso [o empate]. Precisamos vencer o jogo. E estamos nos preparando para vencer o jogo.

    "Não há diferença em relação a qualquer estádio em que estivemos nos últimos cinco anos. Não vou perder um segundo falando sobre isso. Preparamos cada jogo para vencer. É por isso que estamos onde estamos e vamos continuar fazendo o mesmo. Vemos isso como uma grande oportunidade para nós."

    Ele continuou: “Não vamos propor um jogo assim [fechar o time] porque nunca fazemos isso. Às vezes, o adversário é tão bom que te obriga a fazer isso, e no caso do City você vai ter momentos em que faz o mesmo – recuando para a sua área por períodos de tempo. Essa é a realidade.”

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Ainda no controle — apenas

    Guardiola já afirmou que “está tudo acabado” se sua equipe não conseguir vencer o Arsenal no domingo. Um empate manteria os londrinos do norte seis pontos à frente dos seus adversários mais próximos, faltando cinco partidas para o fim do campeonato, e o jogo a menos do City perderia um pouco de importância.

    O técnico catalão provavelmente também está se referindo ao calendário de cada time; os Gunners levam uma vantagem mínima nesse aspecto, já que todos os seus jogos restantes após o confronto de domingo serão contra times da metade inferior da tabela da Premier League (Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley e Crystal Palace).

    O City, por sua vez, terá que enfrentar o Everton e o Brentford — ambos na briga por vagas nas competições europeias —, além do Aston Villa, que provavelmente terminará entre os cinco primeiros, na última rodada. Por mais que tenham encontrado uma forma ameaçadora, vale lembrar que os Sky Blues foram empatados pelo Nottingham Forest e pelo West Ham em partidas consecutivas do campeonato há pouco mais de um mês.

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ignore o "barulho"

    Rice certamente não está errado ao afirmar que tem havido muito “barulho” na preparação para o confronto extremamente aguardado deste domingo. Diante das dificuldades recentes do Arsenal, todos os torcedores, comentaristas e veículos de comunicação deram sua opinião.

    Após o empate com o Sporting no meio da semana, o ícone do Arsenal, Thierry Henry, disse à CBS: “Vão lá e vençam o Man City. Quero ver aquela garra lá. Eu acredito, mas mostrem isso. Espero que [o desempenho contra o City] não seja como hoje à noite ou contra o Brighton, o Bournemouth ou o Mansfield, ou qualquer coisa que eu tenha visto nesta temporada. Esta é a maior chance de suas vidas não apenas para calar a boca de qualquer um, mas para provarem a si mesmos, como time, que são capazes.”

    O ex-ala do Man City e torcedor do Arsenal, Shaun Wright-Phillips, por sua vez, pediu aos craques criativos dos Gunners que joguem com mais liberdade. “Os jogadores estão sendo limitados”, disse ele, via Covers.com. “Alguns do elenco parecem uma sombra do que já foram, o que é difícil de assistir. Nunca vi um time estar na liderança da Premier League e receber tantas críticas, mas isso se deve, infelizmente, à forma como eles têm sido treinados por Mikel Arteta.”

    A verdade, porém, é que ninguém ligado ao clube do norte de Londres reclamará se o Arsenal for ao Etihad e conquistar um ponto suado, não importa o quão feio o jogo possa ficar como resultado. Dada a difícil situação em que se encontram agora, não há vergonha alguma em os Gunners ignorarem a gravidade do momento e jogarem com suas forças para permanecerem na liderança da disputa pelo título da liga. O Arsenal não tem agradado a torcida durante toda a temporada, e domingo certamente não é o momento de mudar isso.

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