Arsenal acerta acordo por Ethan Nwaneri enquanto meio-campista se aproxima de empréstimo ao Dortmund

Nwaneri se juntou oficialmente ao Borussia Dortmund por empréstimo de uma temporada depois de o Arsenal dar sinal verde para a transferência no início da terça-feira. Segundo o Evening Standard, o clube alemão intensificou a busca por Nwaneri depois que Giannis Konstantelias sofreu uma lesão de longo prazo no ligamento cruzado anterior.

Nwaneri viajou para a Alemanha para realizar exames médicos e concluir a transferência, que não inclui qualquer obrigação nem opção para o Borussia Dortmund tornar o acordo permanente no próximo verão. O meio-campista passou a segunda metade da última temporada emprestado ao Marseille, mas o Arsenal decidiu que outra saída temporária era necessária, já que Nwaneri segue com poucas chances de garantir minutos regulares no time principal sob o comando de Mikel Arteta nesta temporada.