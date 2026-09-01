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Arsenal acerta acordo por Ethan Nwaneri enquanto meio-campista se aproxima de empréstimo ao Dortmund

Mercado da bola
Borussia Dortmund
E. Nwaneri
Bundesliga
Arsenal
Premier League

O Arsenal acertou o empréstimo de uma temporada de Ethan Nwaneri para o Borussia Dortmund, da Bundesliga, no último dia da janela de transferências. O meio-campista muito bem avaliado vai para a Alemanha em busca de minutos regulares no time principal, após encontrar oportunidades limitadas no Emirates Stadium. O acordo não inclui opção de compra em definitivo, o que significa que ele retornará a Londres no próximo verão.


  • Dortmund faz investida por Nwaneri

    Nwaneri se juntou oficialmente ao Borussia Dortmund por empréstimo de uma temporada depois de o Arsenal dar sinal verde para a transferência no início da terça-feira. Segundo o Evening Standard, o clube alemão intensificou a busca por Nwaneri depois que Giannis Konstantelias sofreu uma lesão de longo prazo no ligamento cruzado anterior.

    Nwaneri viajou para a Alemanha para realizar exames médicos e concluir a transferência, que não inclui qualquer obrigação nem opção para o Borussia Dortmund tornar o acordo permanente no próximo verão. O meio-campista passou a segunda metade da última temporada emprestado ao Marseille, mas o Arsenal decidiu que outra saída temporária era necessária, já que Nwaneri segue com poucas chances de garantir minutos regulares no time principal sob o comando de Mikel Arteta nesta temporada.

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    Chances no time principal do Arsenal

    Nwaneri fez sua estreia histórica contra o Brentford em setembro de 2022, mas a concorrência no meio-campo central se tornou acirrada. Martin Odegaard, Eberechi Eze e Bruno Guimaraes criaram obstáculos significativos para minutos regulares no time principal. Arteta abordou recentemente a situação, reconhecendo que Nwaneri "precisa jogar futebol" e acrescentando que "certos jogadores" talvez precisem sair neste verão.

    O Borussia Dortmund vê Nwaneri como uma opção de alto calibre para preencher seu vazio criativo. Nwaneri vestirá a camisa 18 do Borussia Dortmund e poderá ter um reencontro rápido com o Arsenal durante a fase de liga da Champions League.

  • Saídas no último dia da janela de transferências

    Pelas regras da Uefa, jogadores emprestados estão totalmente aptos a enfrentar seus clubes de origem, o que significa que Nwaneri pode jogar contra o Arsenal no Emirates Stadium em 24 de novembro. Nwaneri é, na verdade, o terceiro jogador a acertar uma saída do Arsenal no último dia da janela de transferências.

    O Arsenal anunciou que Gabriel Jesus se juntou ao Barcelona em um acordo que pode chegar a £ 12,9 milhões, incluindo adicionais. Além disso, Fabio Vieira retornou ao Hamburg, onde passou a última temporada por empréstimo, por uma taxa de £ 7,7 milhões. Segundo relatos, o Arsenal incluiu cláusulas de revenda nos respectivos acordos de Jesus e Vieira, enquanto o clube segue reestruturando o elenco.

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    O que vem a seguir?

    Nwaneri se integrará imediatamente às sessões de treino do time principal do Borussia Dortmund para se preparar para os próximos jogos da Bundesliga. O meio-campista espera repetir o sucesso de outros talentos ingleses na Alemanha e garantir tempo de jogo consistente.

    Enquanto isso, o Arsenal vai se concentrar em integrar suas novas contratações e se preparar para o calendário doméstico apertado, satisfeito com o fato de Nwaneri estar ganhando experiência vital no exterior.

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