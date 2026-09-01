AFP
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Arsenal acerta acordo por Ethan Nwaneri enquanto meio-campista se aproxima de empréstimo ao Dortmund
Dortmund faz investida por Nwaneri
Nwaneri se juntou oficialmente ao Borussia Dortmund por empréstimo de uma temporada depois de o Arsenal dar sinal verde para a transferência no início da terça-feira. Segundo o Evening Standard, o clube alemão intensificou a busca por Nwaneri depois que Giannis Konstantelias sofreu uma lesão de longo prazo no ligamento cruzado anterior.
Nwaneri viajou para a Alemanha para realizar exames médicos e concluir a transferência, que não inclui qualquer obrigação nem opção para o Borussia Dortmund tornar o acordo permanente no próximo verão. O meio-campista passou a segunda metade da última temporada emprestado ao Marseille, mas o Arsenal decidiu que outra saída temporária era necessária, já que Nwaneri segue com poucas chances de garantir minutos regulares no time principal sob o comando de Mikel Arteta nesta temporada.
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Chances no time principal do Arsenal
Nwaneri fez sua estreia histórica contra o Brentford em setembro de 2022, mas a concorrência no meio-campo central se tornou acirrada. Martin Odegaard, Eberechi Eze e Bruno Guimaraes criaram obstáculos significativos para minutos regulares no time principal. Arteta abordou recentemente a situação, reconhecendo que Nwaneri "precisa jogar futebol" e acrescentando que "certos jogadores" talvez precisem sair neste verão.
O Borussia Dortmund vê Nwaneri como uma opção de alto calibre para preencher seu vazio criativo. Nwaneri vestirá a camisa 18 do Borussia Dortmund e poderá ter um reencontro rápido com o Arsenal durante a fase de liga da Champions League.
Saídas no último dia da janela de transferências
Pelas regras da Uefa, jogadores emprestados estão totalmente aptos a enfrentar seus clubes de origem, o que significa que Nwaneri pode jogar contra o Arsenal no Emirates Stadium em 24 de novembro. Nwaneri é, na verdade, o terceiro jogador a acertar uma saída do Arsenal no último dia da janela de transferências.
O Arsenal anunciou que Gabriel Jesus se juntou ao Barcelona em um acordo que pode chegar a £ 12,9 milhões, incluindo adicionais. Além disso, Fabio Vieira retornou ao Hamburg, onde passou a última temporada por empréstimo, por uma taxa de £ 7,7 milhões. Segundo relatos, o Arsenal incluiu cláusulas de revenda nos respectivos acordos de Jesus e Vieira, enquanto o clube segue reestruturando o elenco.
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O que vem a seguir?
Nwaneri se integrará imediatamente às sessões de treino do time principal do Borussia Dortmund para se preparar para os próximos jogos da Bundesliga. O meio-campista espera repetir o sucesso de outros talentos ingleses na Alemanha e garantir tempo de jogo consistente.
Enquanto isso, o Arsenal vai se concentrar em integrar suas novas contratações e se preparar para o calendário doméstico apertado, satisfeito com o fato de Nwaneri estar ganhando experiência vital no exterior.
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