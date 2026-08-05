O Arsenal finalmente conseguiu avançar em sua busca por Guimaraes, ao acertar uma taxa de £ 75 milhões pelo jogador de 28 anos, segundo a talkSPORT. O internacional brasileiro foi identificado por Mikel Arteta como seu principal alvo para o verão, com o técnico do Arsenal ansioso para acrescentar qualidade de elite a um meio-campo que dominou a Premier League na temporada passada. Guimaraes vem sendo fortemente ligado a uma transferência para o Emirates há vários meses, e o acordo representa uma importante demonstração de intenção do clube do norte de Londres enquanto se prepara para defender seu título.

A mudança acontece depois que os termos pessoais foram acertados entre o jogador e o Arsenal no mês passado. Apesar do interesse de toda a Europa em janelas anteriores, o Arsenal não enfrentou concorrência real por sua contratação neste verão, com clubes rivais sob a impressão de que o ex-astro do Lyon estava destinado ao norte de Londres. Guimaraes, que atualmente está em um campo de treinamento em La Manga, está se preparando para sair e realizar exames médicos.