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Arsenal acerta acordo de £ 75 milhões pelo capitão do Newcastle, Bruno Guimaraes, com exames médicos agendados
Arteta acerta com principal alvo para o meio-campo
O Arsenal finalmente conseguiu avançar em sua busca por Guimaraes, ao acertar uma taxa de £ 75 milhões pelo jogador de 28 anos, segundo a talkSPORT. O internacional brasileiro foi identificado por Mikel Arteta como seu principal alvo para o verão, com o técnico do Arsenal ansioso para acrescentar qualidade de elite a um meio-campo que dominou a Premier League na temporada passada. Guimaraes vem sendo fortemente ligado a uma transferência para o Emirates há vários meses, e o acordo representa uma importante demonstração de intenção do clube do norte de Londres enquanto se prepara para defender seu título.
A mudança acontece depois que os termos pessoais foram acertados entre o jogador e o Arsenal no mês passado. Apesar do interesse de toda a Europa em janelas anteriores, o Arsenal não enfrentou concorrência real por sua contratação neste verão, com clubes rivais sob a impressão de que o ex-astro do Lyon estava destinado ao norte de Londres. Guimaraes, que atualmente está em um campo de treinamento em La Manga, está se preparando para sair e realizar exames médicos.
- Getty
Quarta adição de um verão agitado
Guimaraes está prestes a se tornar a quarta contratação do Arsenal na janela de transferências de verão, à medida que o clube continua a gastar de forma agressiva. A campanha de reforços começou com a contratação em definitivo de Piero Hincapie, do Bayer Leverkusen, em um acordo de £34,5 milhões, após seu empréstimo bem-sucedido. Em seguida, o Arsenal garantiu os serviços do goleiro Illan Meslier em transferência sem custos após sua saída do Leeds United, oferecendo concorrência a David Raya. A terceira chegada foi a do ponta grego Christos Tzolis, que se juntou ao clube por uma taxa recorde da Jupiler Pro League de £34 milhões para substituir Leandro Trossard após sua saída para o Besiktas.
Os gastos do Arsenal podem não parar com a chegada do capitão do Newcastle, já que o clube continua sendo ligado a uma movimentação sensacional por Vinicius Junior, astro do Real Madrid. Relatos sugerem que o Arsenal está disposto a fazer do atacante brasileiro o jogador mais bem pago da história do clube para tirá-lo do Bernabéu.
Parceiro perfeito para Declan Rice
A contratação de Guimaraes foi recebida com muitos elogios de comentaristas, que acreditam que o brasileiro formará uma parceria assustadora ao lado de Declan Rice. Ao comentar a transferência, o analista de futebol Rory Jennings a descreveu como a "contratação perfeita" para o time de Arteta. Ele afirmou: "O que você está trazendo é um jogador que pode atuar com Declan Rice. Declan Rice e Bruno Guimaraes como dupla de meio-campo é algo tão intimidador quanto se pode ter."
Jennings aprofundou ainda mais a importância estratégica do negócio para um clube do atual patamar do Arsenal. Ele explicou: "Acho que Bruno Guimaraes assinar com o Arsenal é algo tão prejudicial para tudo o que o Newcastle United quer ser, ou pelo menos diz que quer ser. E é exatamente assim que o Arsenal deve se movimentar, quando você vence a liga, recebe um poder. Um poder é passado a você, e você pode se comportar de uma forma muito intimidadora, você quase pode comandar."
- JOHN THYS / AFP
Êxodo continua em St James' Park
Para o Newcastle, a perda de Guimaraes representa o golpe mais recente em um verão de mudanças significativas. O clube viu várias figuras importantes saírem, começando com a liberação do veterano defensor Kieran Trippier e a venda de Anthony Gordon ao Barcelona por £ 70 milhões. O meio-campo foi particularmente esvaziado, com o internacional italiano Sandro Tonali se juntando recentemente ao Tottenham em um negócio recorde do clube no valor de £ 100 milhões. As saídas renderam quase £ 200 milhões em taxas de transferência, mas deixaram o novo técnico Matthias Jaissle com uma enorme tarefa de reconstrução após a saída de Eddie Howe depois de cinco anos no comando. Jaissle encara a possibilidade de perder ainda mais poder de fogo. Ídolo da torcida, Joelinton também expressou o desejo de deixar o clube e, segundo relatos, disse aos dirigentes que quer embarcar em uma nova aventura.
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