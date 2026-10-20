Questionado sobre a posição do Arsenal nessa lista, com o Barcelona marcando muitos gols desde o início e o PSG parecendo tão forte quanto sempre, o ex-jogador do Arsenal Grimandi, que falou em parceria com o BetVictor Online Casino, disse à GOAL: “Acho que estão bem próximos.

“Para mim, o Barcelona não é tão bom quanto esses dois times porque, defensivamente, acho que não é tão forte quanto o Paris e o Arsenal. Mas tem um talento muito, muito especial no ataque com [Lamine] Yamal.

“Mas, do meu ponto de vista, o Paris está muito confiante no seu futebol agora. Sabe como chegar à final e sabe que, numa final, será difícil vencê-lo. Acho que há o Paris, depois, um pouco abaixo, o Arsenal e, em seguida, eu diria, o Barcelona.

“Mas, se pudermos nos encontrar na final em Madri, em um jogo é possível. Ouvi muita gente reclamar da forma como o Arsenal jogou a final, mas, no fim das contas, o Paris chegou muito perto de perder aquela partida. Isso não aconteceu, mas foi por muito pouco. Então, se houver outra final em Madri, talvez a história seja diferente, e espero que consigam.”