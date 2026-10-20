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Lamine Yamal Declan Rice Barcelona Arsenal 2026-27Getty/GOAL
Chris Burton
Traduzido por

Arsenal à frente do Barcelona!? Ex-jogador do Arsenal faz afirmação sobre ranking da Champions League ao responder qual título prefere: o da Premier League ou um título europeu

Arsenal
Liga dos Campeões
Premier League
Bayern de Munique x Arsenal
Barcelona
PSG

Após a decepção na final da temporada passada, o Arsenal voltou à disputa pelo título da Champions League em 2026-27. Gilles Grimandi disse à GOAL que o Arsenal pode ser considerado o segundo melhor time da Europa no momento, atrás do atual campeão Paris Saint-Germain e à frente do Barcelona, gigante da La Liga. Ele também respondeu a uma pergunta difícil sobre o título da Premier League.

  • Decepção europeia vivida em Budapeste

    Mikel Arteta devolveu a supremacia nacional ao norte de Londres na temporada 2025/26, com a conquista do primeiro título da primeira divisão desde os lendários “Invencíveis” de 2003/04. O troféu continental de maior prestígio, porém, continuou dolorosamente fora de alcance.

    A derrota nos pênaltis para o PSG na Puskas Arena, em Budapeste, permitiu que a potência da Ligue 1 conquistasse a Champions League pelo segundo ano consecutivo, enquanto o Arsenal, inconsolável, ia às lágrimas.

    As lembranças dolorosas daquela noite na Hungria devem servir de motivação extra nesta temporada, com o Arsenal determinado a fazer história ao conquistar o continente pela primeira vez. O clube é considerado um forte candidato ao cobiçado troféu.

  • PSG Arsenal Champions LeagueGetty Images

    Arsenal fica atrás do PSG, mas à frente do Barcelona em ranking

    Questionado sobre a posição do Arsenal nessa lista, com o Barcelona marcando muitos gols desde o início e o PSG parecendo tão forte quanto sempre, o ex-jogador do Arsenal Grimandi, que falou em parceria com o BetVictor Online Casino, disse à GOAL: “Acho que estão bem próximos.

    “Para mim, o Barcelona não é tão bom quanto esses dois times porque, defensivamente, acho que não é tão forte quanto o Paris e o Arsenal. Mas tem um talento muito, muito especial no ataque com [Lamine] Yamal.

    “Mas, do meu ponto de vista, o Paris está muito confiante no seu futebol agora. Sabe como chegar à final e sabe que, numa final, será difícil vencê-lo. Acho que há o Paris, depois, um pouco abaixo, o Arsenal e, em seguida, eu diria, o Barcelona.

    “Mas, se pudermos nos encontrar na final em Madri, em um jogo é possível. Ouvi muita gente reclamar da forma como o Arsenal jogou a final, mas, no fim das contas, o Paris chegou muito perto de perder aquela partida. Isso não aconteceu, mas foi por muito pouco. Então, se houver outra final em Madri, talvez a história seja diferente, e espero que consigam.”

  • O Arsenal abriria mão de tudo pelo título continental?

    A final da Champions League de 2027 será disputada no Estadio Metropolitano, casa do Atlético de Madrid na capital espanhola. O Arsenal quer muito estar nessa decisão, mas terá novamente de conciliar as exigências de competir em várias frentes no país e no exterior.

    Questionado se o Arsenal aceitaria de bom grado abrir mão de todos os outros títulos, incluindo o da Premier League, caso tivesse a garantia de conquistar um título europeu, Grimandi disse: “Se você tivesse me feito essa pergunta no ano passado, eu teria dito que não. Nesta temporada, a história é diferente.

    “Acho que a final os afetou muito, porque foi uma grande decepção para o time. Quando você chega à final, sempre tem uma chance de vencer, embora eu ache que o Paris seja um time muito, muito forte.

    “Então, é claro que, se tiverem a chance de ganhar a Champions League, será algo especial nesta temporada, principalmente porque o Arsenal nunca conquistou esse troféu e a Champions League representa o mais alto nível do futebol neste momento.

    “Acho que esse pode ser o objetivo de Arteta nesta temporada, talvez um pouco mais do que o campeonato, porque eles o conquistaram na temporada passada. Mesmo que um torcedor goste do campeonato, acho que eles podem conquistar os dois, embora eu ache que será difícil na Champions League.”

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  • Mikel Arteta Arsenal 2026 pre-seasonGetty

    Jogos do Arsenal em 2026-27: Bayern, Everton e Fleetwood

    As credenciais europeias do Arsenal enfrentarão seu teste mais difícil na quarta-feira, quando o time for à Allianz Arena para enfrentar o atacante recordista da seleção inglesa Harry Kane e o Bayern de Munique, atual campeão da Bundesliga.

    As próximas três partidas do Arsenal serão disputadas em três competições diferentes. Após a viagem à Alemanha, o time receberá o Everton pela Premier League e enfrentará o modesto Fleetwood Town, da League Two, pela quarta fase da Copa da Liga Inglesa.

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