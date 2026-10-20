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Arsenal à frente do Barcelona!? Ex-jogador do Arsenal faz afirmação sobre ranking da Champions League ao responder à pergunta: título da Premier League ou conquista europeia?
Decepção europeia vivida em Budapeste
Mikel Arteta restabeleceu o domínio nacional no norte de Londres ao longo da temporada 2025-26, com a conquista do primeiro título da primeira divisão desde os lendários ‘Invencíveis’ de 2003-04. O mais prestigioso dos títulos continentais, porém, continuou dolorosamente fora de alcance.
Uma derrota nos pênaltis para o PSG na Puskas Arena, em Budapeste, permitiu ao gigante da Ligue 1 conquistar a Champions League pelo segundo ano consecutivo, enquanto o Arsenal, desolado, foi às lágrimas.
As lembranças dolorosas daquela noite na Hungria devem servir de motivação extra nesta temporada, com o Arsenal determinado a fazer história ao se sagrar campeão continental pela primeira vez. O clube é considerado um forte candidato ao mais emblemático dos troféus.
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Arsenal aparece atrás do PSG, mas à frente do Barcelona em ranking
Questionado sobre a posição do Arsenal nessa lista, com o Barcelona marcando muitos gols desde o início e o PSG parecendo tão forte quanto sempre, Grimandi, ex-jogador do Arsenal que falava em parceria com o BetVictor Online Casino, disse ao GOAL: “Acho que estão bem próximos.
“Para mim, o Barcelona não é tão bom quanto essas duas equipes porque, defensivamente, não é tão forte quanto o PSG e o Arsenal. Mas tem um talento muito, muito especial no ataque com [Lamine] Yamal.
“Mas, do meu ponto de vista, o PSG está muito confiante em seu futebol agora e sabe como chegar à final. Sabe que, na final, será difícil vencê-lo. Acho que vem o PSG, depois, um pouco abaixo, o Arsenal e, em seguida, eu diria, o Barcelona.
“Mas, se pudermos nos enfrentar na final em Madri, em um jogo só é possível. Ouvi muita gente reclamar da forma como o Arsenal jogou a final, mas, no fim das contas, o PSG esteve muito perto de perder aquele jogo. Isso não aconteceu, mas faltou muito pouco. Então, se houver outra final em Madri, talvez a história seja diferente, e espero que o Arsenal consiga.”
O Arsenal abriria mão de tudo pelo título continental?
A final da Champions League de 2027 será disputada no Estadio Metropolitano, casa do Atlético de Madrid na capital espanhola. O Arsenal está desesperado para participar da decisão, mas terá novamente de conciliar as exigências de competir em várias frentes no país e no exterior.
Questionado se o Arsenal abriria mão, sem hesitar, de todos os outros títulos, inclusive o da Premier League, caso tivesse a conquista europeia garantida, Grimandi disse: “Se você tivesse me feito essa pergunta no ano passado, eu teria dito que não. Nesta temporada, a história é diferente.
“Acho que a final afetou muito o time, porque foi uma grande decepção. Quando você chega à final, sempre tem uma chance de vencer, embora eu ache que o Paris seja um time muito, muito forte.
“Então, é claro que, se o Arsenal tiver a chance de ganhar a Champions League, será algo especial nesta temporada, especialmente porque esse troféu nunca foi conquistado pelo clube e a Champions League é o auge do futebol neste momento.
“Acho que esse pode ser o objetivo de Arteta nesta temporada, talvez um pouco mais do que o campeonato, porque eles o venceram na temporada passada. Mesmo que o torcedor goste do campeonato, acho que podem buscar os dois, embora eu ache que será difícil na Champions League.”
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Jogos do Arsenal em 2026-27: Bayern, Everton e Fleetwood
O Arsenal terá suas credenciais europeias submetidas ao teste mais difícil na terça-feira, quando viajar ao Allianz Arena para enfrentar o atacante recordista da Inglaterra Harry Kane e o Bayern de Munique, atual campeão da Bundesliga.
Os próximos três jogos do Arsenal serão disputados em três competições diferentes. A viagem à Alemanha será seguida por uma partida em casa contra o Everton pela Premier League e por um confronto com o modesto Fleetwood Town, da League Two, pela quarta fase da Copa da Liga Inglesa.
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