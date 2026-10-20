Questionado sobre a posição do Arsenal nessa lista, com o Barcelona marcando muitos gols desde o início e o PSG parecendo tão forte quanto sempre, Grimandi, ex-jogador do Arsenal que falava em parceria com o BetVictor Online Casino, disse ao GOAL: “Acho que estão bem próximos.

“Para mim, o Barcelona não é tão bom quanto essas duas equipes porque, defensivamente, não é tão forte quanto o PSG e o Arsenal. Mas tem um talento muito, muito especial no ataque com [Lamine] Yamal.

“Mas, do meu ponto de vista, o PSG está muito confiante em seu futebol agora e sabe como chegar à final. Sabe que, na final, será difícil vencê-lo. Acho que vem o PSG, depois, um pouco abaixo, o Arsenal e, em seguida, eu diria, o Barcelona.

“Mas, se pudermos nos enfrentar na final em Madri, em um jogo só é possível. Ouvi muita gente reclamar da forma como o Arsenal jogou a final, mas, no fim das contas, o PSG esteve muito perto de perder aquele jogo. Isso não aconteceu, mas faltou muito pouco. Então, se houver outra final em Madri, talvez a história seja diferente, e espero que o Arsenal consiga.”