“Arruinou o jogo” - Suíça se indigna com cartão vermelho polêmico por “confusão de identidade”, enquanto o árbitro da partida das quartas de final da Copa do Mundo contra Lionel Messi e a Argentina é tildado de “desastre”

O técnico da Suíça, Yakin, não mediu palavras ao avaliar a arbitragem após a dolorosa derrota de sua equipe para a Argentina na prorrogação. Os suíços estavam empatados e ganhando confiança quando, após uma revisão do VAR, Embolo foi expulso, obrigando-os a jogar com 10 jogadores por mais de uma hora de jogo contra os atuais campeões mundiais.

Após a partida, um frustrado Yakin declarou: “Isso é totalmente incompreensível. Sei que eles vão proteger o árbitro, mas essa regra destruiu a partida hoje.” O técnico enfatizou como a decisão mudou o rumo da partida, acrescentando: “Foi decisivo para todo o resultado da partida. Essa é uma regra que, na minha opinião, não tem nada a ver com futebol. O fato de terem introduzido tal regra é simplesmente desnecessário. É extremamente doloroso.”



