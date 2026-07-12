Getty Images Sport
Traduzido por
“Arruinou o jogo” - Suíça se indigna com cartão vermelho polêmico por “confusão de identidade”, enquanto o árbitro da partida das quartas de final da Copa do Mundo contra Lionel Messi e a Argentina é tildado de “desastre”
Yakin critica decisão “incompreensível”
O técnico da Suíça, Yakin, não mediu palavras ao avaliar a arbitragem após a dolorosa derrota de sua equipe para a Argentina na prorrogação. Os suíços estavam empatados e ganhando confiança quando, após uma revisão do VAR, Embolo foi expulso, obrigando-os a jogar com 10 jogadores por mais de uma hora de jogo contra os atuais campeões mundiais.
Após a partida, um frustrado Yakin declarou: “Isso é totalmente incompreensível. Sei que eles vão proteger o árbitro, mas essa regra destruiu a partida hoje.” O técnico enfatizou como a decisão mudou o rumo da partida, acrescentando: “Foi decisivo para todo o resultado da partida. Essa é uma regra que, na minha opinião, não tem nada a ver com futebol. O fato de terem introduzido tal regra é simplesmente desnecessário. É extremamente doloroso.”
- Getty Images Sport
Árbitro é tildado de “desastre” por astros suíços
A polêmica começou quando o árbitro português João Pinheiro inicialmente mostrou cartão amarelo ao argentino Leandro Paredes por uma falta em Embolo. No entanto, o árbitro assistente de vídeo Guillermo Pacheco Larios recomendou uma revisão em campo por “confusão de identidade”, levando o árbitro a concluir que Embolo havia, na verdade, simulado uma falta. O cartão amarelo para Paredes foi anulado e, em vez disso, foi mostrado a Embolo, resultando em uma segunda advertência e um cartão vermelho para o atacante do Rennes.
O meio-campista Remo Freuler também foi contundente ao criticar a arbitragem no Kansas City Stadium. Freuler afirmou: “É simplesmente um desastre. Não sei o que o árbitro está fazendo aqui. Não entendo por que o chamam para uma situação como essa, já que há muitas faltas assim no primeiro tempo. Talvez ele devesse marcar cartão amarelo para todas elas também. Não entendo como o VAR pode mudar o rumo de uma partida com essa situação. Deixem o árbitro fazer o trabalho dele, sabe?”
Embolo fica “devastado” com a saída emocionante
Embolo foi visto em lágrimas ao deixar o campo. O atacante vinha sendo uma grande ameaça para a seleção suíça, mas acabou sendo vítima de uma aplicação rigorosa das novas atualizações das regras da IFAB para o torneio de 2026. O banco da Suíça explodiu de raiva quando a decisão foi anunciada, enquanto Embolo precisou ser acompanhado até o vestiário por seus companheiros de equipe.
Yakin deu uma ideia do clima no vestiário, explicando o impacto sobre seu atacante estrela. Yakin disse: “Dá para imaginar como ele está se sentindo. Ele está arrasado. Não pôde ajudar a equipe hoje. Isso nos magoa e o magoa também. Foi um erro do árbitro. Definitivamente, não havia motivo para dar aquele cartão amarelo. Não entendo isso, foi uma situação inofensiva.”
- Getty Images Sport
A alteração nas regras do IFAB explicada
Embora o termo “identidade equivocada” fosse tradicionalmente usado quando um árbitro aplicava cartão a um jogador errado por uma falta, a IFAB ampliou a definição antes desta Copa do Mundo. A nova interpretação permite que o VAR intervenha caso um jogador receba cartão quando a infração tenha sido, na verdade, cometida pelo jogador adversário, como no caso de simulação. Esta é a segunda vez que a regra é aplicada no torneio, após um incidente semelhante envolvendo o zagueiro da seleção dos EUA, Tim Ream, e o meio-campista do Paraguai, Miguel Almiron, no início da fase de grupos.
Apesar da posição da FIFA de que a tecnologia está sendo aplicada corretamente, a delegação suíça continua cética. A vantagem numérica acabou fazendo a diferença na prorrogação, quando a Argentina marcou duas vezes com Julián Álvarez e Lautaro Martínez, garantindo sua vaga nas semifinais. Para a Suíça, o sentimento de injustiça continua sendo a emoção predominante em sua campanha na América do Norte.
“Essa é uma regra que, na minha opinião, não tem nada a ver com futebol”, acrescentou Yakin. “O fato de terem introduzido tal regra é simplesmente desnecessário. É extremamente doloroso.”
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.