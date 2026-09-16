'Arrisquei tudo!' - José Mourinho revela aposta em que 'poderia ter perdido' enquanto Carlos Espi salva o Real Madrid em thriller contra o Elche

O Real Madrid inicialmente parecia caminhar para uma vitória rotineira em La Liga na terça-feira, quando a cobrança de falta de Arda Guler desviou no goleiro Matias Dituro e entrou, antes de Kylian Mbappe ampliar a vantagem após um cruzamento preciso de Yan Diomande.

No entanto, o Elche reagiu com força no segundo tempo. Os donos da casa marcaram duas vezes nos minutos finais para empatar a partida e surpreender a equipe visitante.

Desesperado pelos três pontos, Mourinho colocou Carlos Espi e Endrick, sobrecarregando sua linha de frente com seis jogadores de ataque. A estratégia ousada deu resultado aos 91 minutos, quando Jude Bellingham encontrou Mbappe, que em seguida serviu Espi para a finalização decisiva.