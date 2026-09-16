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Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

'Arrisquei tudo!' - José Mourinho revela aposta em que 'poderia ter perdido' enquanto Carlos Espi salva o Real Madrid em thriller contra o Elche

J. Mourinho
Real Madrid
C. Espi
Elche
Elche x Real Madrid
La Liga

O técnico do Real Madrid, José Mourinho, admitiu que foi para o tudo ou nada para garantir uma dramática vitória por 3 a 2 sobre o Elche na noite de terça-feira. Apesar de ter uma confortável vantagem de dois gols, o Real Madrid cedeu o empate, o que obrigou o treinador português a usar uma formação incrivelmente ofensiva para assegurar os três pontos.

  • Drama no fim garante vitória em Elche

    O Real Madrid inicialmente parecia caminhar para uma vitória rotineira em La Liga na terça-feira, quando a cobrança de falta de Arda Guler desviou no goleiro Matias Dituro e entrou, antes de Kylian Mbappe ampliar a vantagem após um cruzamento preciso de Yan Diomande.

    No entanto, o Elche reagiu com força no segundo tempo. Os donos da casa marcaram duas vezes nos minutos finais para empatar a partida e surpreender a equipe visitante.

    Desesperado pelos três pontos, Mourinho colocou Carlos Espi e Endrick, sobrecarregando sua linha de frente com seis jogadores de ataque. A estratégia ousada deu resultado aos 91 minutos, quando Jude Bellingham encontrou Mbappe, que em seguida serviu Espi para a finalização decisiva.

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    Mourinho fala sobre sua aposta tática

    O técnico português reconheceu o risco enorme que correu ao encher o campo de atacantes nos momentos finais. Ao colocar Espi e Endrick ao lado de Mbappe, Bellingham, Diomande e Brahim Diaz, ele deixou seu time incrivelmente vulnerável na defesa.

    "Com as mudanças no fim, arrisquei tudo", explicou Mourinho durante sua coletiva pós-jogo. "Nós vencemos, mas poderíamos ter perdido. Tínhamos que fazer isso, porque um empate não basta."

    Mourinho também elogiou o autor do gol da vitória, reconhecendo a crescente influência de Espi, ao mesmo tempo em que destacou o desafio de encaixá-lo. "[Espí] está indo bem, dando uma contribuição importante para a equipe", acrescentou. "Ele tem um problema à sua frente, que é um jogador que não é um jogador normal [Mbappe], e jogar com os dois juntos não é fácil."


  • Chances desperdiçadas quase custaram caro ao Real Madrid

    Embora a vitória no fim tenha provocado comemorações, Mourinho foi rápido em identificar um problema evidente na incapacidade de sua equipe de matar o jogo mais cedo. Ele observou que o elenco não teve o poder de definição necessário para liquidar a partida.

    "Em jogos que parecem decididos, temos três, quatro, cinco chances para matar, e não matamos", afirmou o técnico do Real Madrid. "Não marcamos, não fechamos com 3 ou 4 a 0. Quando parece fácil, você deixa as coisas assim, fora de casa, nesses estádios."

    Apesar da frustração, ele encontrou um lado positivo na resiliência do elenco. "Eles fazem um gol e o jogo fica aberto. O lado bom é que, na dificuldade, o time reage e vence", concluiu Mourinho, antes de brincar: "O lado bom é que ninguém fica entediado nos jogos do Real Madrid. Eles são realmente muito divertidos!"


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    Mantendo a pressão sobre o Barcelona

    O triunfo dramático de terça-feira garante que o Real Madrid mantenha o ritmo na liderança da tabela de La Liga, igualando a pontuação do arquirrival Barcelona.

    A pressão agora passa inteiramente para o gigante catalão, que precisa garantir um resultado positivo em seu jogo de quarta-feira contra o Racing Santander para recuperar a vantagem. Enquanto isso, Espi segue provando seu valor como uma opção letal saindo do banco, aumentando sua crescente coleção de intervenções cruciais nesta temporada.

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