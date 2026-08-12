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Araujo-Grades-Barcelona-Liverpool GFX-jpgGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis e James Westwood

Traduzido por

Arriscada investida em Ronald Araujo é um ato de puro desespero do Liverpool: GOAL avalia as maiores negociações da janela de transferências do verão de 2026

Opinion
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D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Manchester City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
Manchester United
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Para alguns torcedores de futebol, o verão é a época do ano pela qual mais esperam, e não é só porque ele é marcado por uma Copa do Mundo a cada quatro anos! Na verdade, é porque o fim da temporada significa apenas uma coisa: é hora das transferências! A janela de 2026 está mais uma vez se mostrando movimentada, com alguns nomes de peso protagonizando transferências milionárias antes do prazo final de 1º de setembro.

Sabemos que algumas transferências acabam dando certo para todas as partes envolvidas, mas há muitas em que pelo menos um dos clubes, ou até mesmo o jogador, fica se perguntando o que poderia ter acontecido se tivesse tomado uma decisão diferente à mesa de negociações.

GOAL está aqui, então, para garantir que você saiba quem levou a melhor em cada grande negócio antes mesmo de os jogadores serem oficialmente apresentados. Ao longo da janela de verão, vamos dar notas para cada transferência fechada conforme elas acontecerem, permitindo que você acompanhe os grandes vencedores, e perdedores, da temporada de transferências.

Confira todas as nossas notas abaixo e diga o que você acha na seção de comentários...

  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 de agosto: Pep Chavarria (Rayo Vallecano para o Chelsea, € 22 mi)

    Para o Rayo: O finalista da Conference League talvez não tenha conseguido exatamente tudo o que gostaria por Pep Chavarria, mas esta ainda é a venda mais cara da história do pequeno clube de Madri. Foi noticiado que o Rayo seguiu tentando mudar os termos durante as negociações, chegando até a pedir os €50 milhões (£43 milhões/$58 milhões) da multa rescisória em determinado momento, mas chegou a um compromisso significativo depois de rejeitar a oferta inicial de £15 milhões ($20 milhões) do Chelsea. Na verdade, o clube não estava em uma posição forte para negociar depois de Chavarria deixar claro que queria se mudar para o oeste de Londres e, aos 28 anos, ele não é exatamente um jovem de alto potencial por quem poderiam exigir muito mais. Ainda assim, esse dinheiro ajudará o Rayo a se fortalecer e a dar sequência ao oitavo lugar em La Liga pela segunda temporada consecutiva no ano passado. Nota: B

    Para o Chelsea: O Chelsea certamente precisava se reforçar no lado esquerdo da defesa após a rápida saída de Marc Cucurella para o Real Madrid durante a Copa do Mundo, o que deixou Jorrel Hato como o único lateral-esquerdo experiente de ofício no elenco. No entanto, haverá dúvidas sobre se Chavarria terá o nível exigido, embora tenha sido uma escolha de Xabi Alonso. O Rayo é o único clube da primeira divisão pelo qual ele atuou em toda a carreira, e ele terá uma missão enorme, com Cucurella tendo se desenvolvido e se tornado possivelmente um dos melhores do mundo em sua posição. Hato mostrou bom desempenho na reta final da última temporada e é muito bem avaliado, então Chavarria muito provavelmente exercerá o papel de reserva e talvez de mentor para o jovem holandês. Um pacote total de €22 milhões (£19 milhões/$25 milhões) representa uma solução de baixo custo para uma posição problemática quando comparada a alguém como Lewis Hall, avaliado em £60 milhões ($81 milhões), mesmo que isso acabe sendo apenas uma solução de curto prazo. Nota: B-

    Para Chavarria: Que história! Chavarria só conseguiu uma transferência para a segunda divisão da Espanha aos 22 anos, quando se juntou ao Real Zaragoza, e já tinha 24 quando deu o salto para La Liga, depois que o agora técnico do Liverpool, Andoni Iraola, o contratou para o Rayo em 2022. Ele foi crescendo cada vez mais na capital espanhola, tornando-se uma peça-chave como um lateral agressivo, que joga para a frente e tem conforto com a bola nos pés, ajudando seu time a chegar à final da Conference League na última temporada e atuando durante os 90 minutos na derrota para o Crystal Palace. Agora, aos 28 anos, ele faz uma mudança dos sonhos para um dos gigantes da Premier League, e há toda a chance de que receba muitas oportunidades para impressionar sob o comando de seu compatriota Alonso, que evidentemente é um de seus admiradores. Nota: A+

    Krishan Davis

    • Publicidade
  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 de agosto: Ronald Araujo (Barcelona para o Liverpool, empréstimo)

    Para o Barcelona: Um movimento sensato que coloca o clube em uma posição melhor para as semanas finais da janela de verão. Segundo informações, o Liverpool vai cobrir integralmente o salário de Araujo e, considerando seu status como um dos atletas mais bem pagos do Barça, isso abrirá espaço para que o campeão de La Liga registre mais reforços. Araujo foi nomeado capitão no Camp Nou perto do fim da última temporada, mas fez apenas 11 partidas como titular na liga sob o comando de Hansi Flick em 2025-25. Embora a liderança e a experiência do uruguaio façam falta, o Barça já não depende dele há algum tempo para comandar a linha defensiva. A dura realidade é que Araujo não estava nos planos de Flick, e a inclusão de uma opção de compra de €55 milhões (£47 milhões/$64 milhões) para o Liverpool pode permitir ao Barça embolsar uma quantia significativa por um jogador indesejado no próximo verão. Foi uma oportunidade inesperada que o clube precisava aproveitar, embora agora possa ser necessário que Flick contrate mais um defensor, já que o elenco do Barça já parecia enxuto em todos os setores. Nota: B

    Para o Liverpool: Um ato de desespero. Segundo informações, o Liverpool vai pagar £180.000 por semana a Araujo para amenizar uma crise defensiva após a ida de Ibrahima Konate para o Real Madrid em transferência livre. Com Joe Gomez e Giovanni Leoni lesionados, e o também recém-contratado Jeremy Jacquet ainda em processo de retorno à plena forma física após cirurgia no ombro, o Liverpool precisava trazer outro zagueiro. Araujo também pode atuar como lateral-direito, então, no papel, ele faz sentido como solução temporária. No entanto, o jogador de 27 anos também tem um histórico irregular de lesões e tem tido dificuldades para convencer no mais alto nível nas últimas temporadas. Ainda resta saber se ele conseguirá se adaptar rapidamente à intensidade da Premier League ou se entrosar de forma confiável com o capitão do clube, Virgil van Dijk. Segundo informações, o Liverpool recuou diante da possibilidade de pagar £60 milhões por Ezri Konsa, alvo anterior desta janela de verão, mas um grande investimento no defensor de Aston Villa e Inglaterra teria sido uma opção menos arriscada. Araujo chegará a Anfield com muita pressão sobre os ombros e muitas perguntas a responder. Nota: C-

    Para Araujo: Uma chance de ouro para voltar a jogar regularmente e reconstruir sua confiança. Araujo tem sorte de outro grande clube europeu tê-lo procurado, dadas suas dificuldades para manter consistência, e estará ciente das possíveis consequências se fracassar. Certamente ele estará extremamente motivado para provar que seus críticos estão errados, com o objetivo de voltar a desfrutar de seu futebol, depois de atravessar um período desafiador no ano passado que o levou a buscar uma pausa por sua saúde mental. Ser empurrado pelo fervor da torcida de Anfield certamente dará a Araujo um grande impulso de adrenalina. Ele também é um defensor agressivo, que joga para frente, e levará presença real pelo alto à defesa do Liverpool, além de se encaixar bem no sistema agressivo de Iraola. Este recomeço pode ser exatamente do que o internacional uruguaio precisa, mas ele terá de eliminar os erros básicos pelos quais recebeu tantas críticas no Camp Nou. Nota: B+

    James Westwood

  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 de agosto: Trevoh Chalobah (do Chelsea para o Como, £ 30 milhões)

    Para o Chelsea: O Chelsea ficará muito satisfeito por ter conseguido uma quantia bastante significativa por um zagueiro que nunca chegou de fato ao mais alto nível desde sua estreia no time principal em 2021, e os £ 25 milhões mais £ 5 milhões em bônus representam lucro puro para um jogador formado na base. Dito isso, é triste ver um dos seus partir, e Chalobah foi uma opção sólida ao longo de um período desafiador para o clube, respondendo inclusive em um momento de necessidade, quando foi chamado de volta do empréstimo ao Crystal Palace em janeiro de 2025, em meio a uma crise de lesões na defesa. O Chelsea, porém, contratou Maxence Lacroix, do Crystal Palace, e Levi Colwill está novamente em forma após a ruptura do ligamento cruzado anterior, então a venda de jogadores era uma necessidade, já que o clube tinha 10 zagueiros no elenco. Há defensores piores entre eles do que Chalobah, mas parece que o clube não conseguiu resistir à tentação de lucrar com uma venda que gera lucro puro. Nota: B

    Para o Como: É um reflexo do progresso do Como sob o comando de Cesc Fabregas o fato de o clube estar contratando jogadores do Chelsea em preparação para sua estreia na Champions League em 2026-27. O time italiano já mostrou sua ambição ao manter Nico Paz por mais um ano, e tecnicamente Chalobah se tornará a contratação mais cara da história do clube. Resta saber, porém, quem levará a melhor neste negócio; embora seja internacional pela Inglaterra, Chalobah pode ser inconsistente e havia se tornado alvo de críticas entre parte da torcida do Chelsea, enquanto outros eram mais compreensivos por causa de sua ligação de 19 anos com o clube. Um pacote total de £ 30 milhões (US$ 40 milhões) parece um pouco salgado, mas o Como espera que a experiência de Chalobah na Premier League e em competições europeias se mostre inestimável, e o ritmo mais lento da Serie A pode, sim, favorecê-lo. Nota: C

    Para Chalobah: Sendo brutalmente honestos, Chalobah definitivamente merece esse recomeço depois de ter sido maltratado pelo Chelsea por vários anos. Há a sensação de que a diretoria do Chelsea tenta lucrar com ele já há algum tempo; ele recusou uma transferência para o Nottingham Forest em 2023, com o Chelsea aberto à venda, e um ano depois perdeu seu número de camisa e foi emprestado ao Palace, onde impressionou, apenas para ser chamado de volta cinco meses depois por causa dos problemas de lesão de seu clube de origem. Dezoito meses depois, o Chelsea deixou claro com sua movimentação no mercado que Chalobah voltaria a ficar abaixo na hierarquia, apesar de ter sido o zagueiro mais utilizado pelo time na temporada passada, e o fato de gerar lucro puro obviamente influenciou a decisão de liberá-lo antes de nomes como Wesley Fofana ou Tosin Adarabioyo. Aos 27 anos, esta é finalmente uma ruptura limpa para o defensor, que agora pode esperar disputar a Champions League e vivenciar uma nova cultura em uma das áreas mais desejadas da Europa, às margens do Lago de Como. Não seria nenhuma surpresa vê-lo se adaptar bem à vida na Serie A. Nota: A

    Krishan Davis

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  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (do Newcastle para o Arsenal, £ 75 milhões)

    Para o Newcastle: Um desastre completo para o Newcastle. Deixar Sandro Tonali ir para o Tottenham por £100 milhões abriu um grande buraco no meio-campo, mas agora isso parece o Springfield Gorge, de The Simpsons, sem Guimaraes, que foi o melhor jogador do Newcastle durante toda uma turbulenta campanha de 2025-26. É injusto esperar que o novo reforço Sean Steur ocupe o lugar de Guimaraes com apenas 18 anos, e irrealista, considerando que o holandês marcou apenas uma vez em sua primeira temporada completa no time principal do Ajax. Guimaraes foi o artilheiro do Newcastle na Premier League na última temporada, com nove gols, e sua marca de cinco assistências também foi a melhor da equipe. Como capitão, o internacional brasileiro também liderou pelo exemplo e frequentemente puxou seus companheiros para cima na marra. Matthias Jaissle tem uma tarefa monumental nas mãos para estabilizar o meio-campo assim que substituir oficialmente Eddie Howe no banco, e, se um substituto para Guimaraes com a experiência adequada não for encontrado imediatamente, isso pode se revelar uma missão impossível. Nota: F

    Para o Arsenal: Um negócio muito inteligente de Mikel Arteta, enquanto ele busca dar sequência ao tão aguardado retorno do Arsenal ao topo do futebol inglês. Guimaraes pode se encaixar facilmente ao lado de Martin Odegaard como um camisa 8 e aliviar a carga criativa do capitão do Arsenal. Ele dará mais dinamismo ao ataque e mais agressividade à defesa, depois de ter vencido mais duelos do que qualquer jogador do Arsenal na Premier League da última temporada. Os torcedores do Arsenal podem ter certeza de que Guimaraes vai causar impacto imediato, dada sua experiência e o fato de que ele é um encaixe perfeito para o estilo preferido de Arteta. A força no meio-campo foi um motivo-chave para o sucesso do Arsenal em 2025-26, e é difícil ver como qualquer adversário doméstico vai superá-lo agora que Guimaraes completou seu temível setor central. Isso também pode acontecer na Champions League se eles enfrentarem o Paris Saint-Germain novamente, o que é um ótimo sinal para suas chances de finalmente conquistar esse tão elusivo troféu. Nota: A

    Para Guimaraes: Aos 28 anos, este é o momento ideal para Guimaraes dar o salto para um dos gigantes da elite europeia. Ele está em seu auge, como provou sem deixar qualquer dúvida na Copa do Mundo, dando quatro assistências para gols do Brasil enquanto rivalizava com Vinicius Junior em influência decisiva, ainda que antes de uma eliminação dos pesadelos nas oitavas de final para a Noruega. Guimaraes já tinha ultrapassado o nível do Newcastle há algum tempo, e o Arsenal lhe dará a plataforma para alcançar o patamar de classe mundial e disputar regularmente os maiores troféus. Ele é tecnicamente brilhante em espaços curtos, tem visão para o passe fatal e dita o tom com sua incansável intensidade sem a bola. Some-se a isso sua versatilidade e sua mentalidade de nunca desistir, e Guimaraes realmente preenche todos os requisitos para ser um herói cult sob medida para os fiéis torcedores do Arsenal, alguém que não ficará nem um pouco intimidado pelo alto preço pago por ele. Nota: A+

    James Westwood


  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (Real Madrid para a Fiorentina, por empréstimo)

    Para o Real Madrid: Emprestar Mastantuono é mais um golpe para o departamento de recrutamento do Madrid, após problemas semelhantes de adaptação com a joia brasileira Endrick. É claro que o clube espera que Mastantuono reencontre seu ritmo na Itália da mesma forma que Endrick fez no Lyon, mas não há garantias. A Serie A é uma liga impiedosa do ponto de vista físico e tático, e muito vai depender de Mastantuono se adaptar rapidamente. Se isso não acontecer, existe o risco de ele voltar a Madri no próximo verão ainda mais sem confiança e com um valor de mercado significativamente reduzido. Por outro lado, o Real pode continuar sem ter utilidade para Mastantuono mesmo que ele vá bem na Fiorentina, depois de fechar acordos por Yan Diomande e Bernardo Silva, o que empurra o jovem ainda mais para baixo na hierarquia do elenco. É justo dizer que Mastantuono foi mal gerido por seu clube de origem, e agora há muitos obstáculos em seu caminho para reanimar sua carreira no Madrid. Nota F

    Para a Fiorentina: Uma contratação excelente e de baixo risco para a Viola em sua tentativa de se recuperar de uma decepcionante temporada 2025-26, mesmo que tenha de arcar com uma parte significativa de seu salário de € 3,5 milhões por ano. Mastantuono certamente acrescentará qualidade extra ao elenco de Fabio Grosso, além de versatilidade, já que o jogador de 18 anos pode atuar como camisa 10 ou pela ponta direita, e estará faminto para provar que seus críticos estão errados e voltar à seleção argentina. Também é um movimento inteligente para a Fiorentina, porque Mastantuono tem dupla cidadania argentina e italiana, o que significa que o clube ainda pode contratar dois jogadores não comunitários de ligas estrangeiras em conformidade com as regras da Serie A antes do fechamento da janela de transferências. Construir uma boa relação com o Madrid também pode levar a negócios semelhantes no futuro, especialmente se Mastantuono brilhar no Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Uma grande decepção. Mastantuono chegou ao Real com muito alarde, e por uma taxa de € 63 milhões que parecia uma barganha diante da promessa que mostrou no River Plate. Infelizmente, o salto da Argentina para uma grande liga europeia se mostrou grande demais. Ele fez 35 partidas pelo Real Madrid em 2025-26, mas apenas 17 delas como titular, e um retorno irrisório de três gols dificilmente justificou toda a expectativa em torno dele. Mastantuono também sofreu com uma persistente lesão na virilha, e a frustração ficou evidente em sua linguagem corporal, especialmente quando foi expulso por reclamar desnecessariamente com o árbitro durante uma derrota para o Getafe. Está claro que o adolescente ainda tem muito a amadurecer, e uma mudança para a Serie A lhe dará o espaço para fazer isso longe dos holofotes intensos do Bernabéu. Certamente é um revés na carreira de Mastantuono, mas não há opção de compra no acordo com a Fiorentina, então seus sonhos de dar certo na capital espanhola ainda não foram completamente destruídos. Nota: D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 de agosto: James Trafford (Manchester City para o Leeds, £ 45 milhões)

    Para o Man City: É preciso questionar a forma como o City e Pep Guardiola lidaram com James Trafford. Recontratado junto ao Burnley no verão passado, depois de ter saído em 2023 para ser titular em outro lugar, era esperado que ele finalmente fosse o camisa 1 no Etihad na última temporada, após a saída de Ederson. Mas, apenas três jogos dentro da nova campanha, o clube decidiu contratar Gianluigi Donnarumma, um dos melhores goleiros do mundo, vindo do PSG, jogando imediatamente o jovem inglês de volta na hierarquia. O City construiu uma reputação de priorizar de forma implacável as necessidades do negócio acima da emoção e do sentimentalismo, e, do ponto de vista financeiro, ficará muito satisfeito por ter obtido um lucro bastante significativo com um jogador pelo qual acabou pagando £27 milhões ao Burnley há 12 meses e que foi apenas goleiro de copas sob Guardiola na última temporada. É uma pena ver mais um jovem formado na base, muito bem avaliado e com potencial para o time principal, sair, mas é assim que o modelo de negócios do City funciona, para o bem ou para o mal. Nota: C+

    Para o Leeds: Isso parece uma contratação e tanto para o Leeds, que vem se reforçando discretamente neste verão e será um azarão na briga por vaga em competição europeia se jogar as cartas certas na próxima temporada. Trafford se junta ao cobiçado agente livre Harry Wilson e ao zagueiro da Bósnia e Herzegovina, muito bem avaliado, Tarik Muharemovic, em Elland Road, oferecendo uma solução de alto nível para o que tem sido uma posição problemática para o Leeds. Visto como o futuro camisa 1 da Inglaterra, o jogador de 23 anos era admirado pelo Newcastle e poderia ter escolhido entre times da Premier League. O fato de ter escolhido o Leeds é significativo, e ele precisa acreditar que o clube pode subir na tabela e evitar uma luta contra o rebaixamento sob o comando de Daniel Farke na próxima temporada. O pacote total de £45 milhões (US$ 60,5 milhões) é substancial para alguém que acabou de passar uma campanha inteira sendo nada mais do que reserva, mas, se Trafford atingir todo o seu potencial em Yorkshire, o Leeds pode muito bem cobrar de uma das potências da Europa o dobro dessa quantia nos próximos anos. Nota: B+

    Para Trafford: Uma segunda tentativa de vida longe do Man City para Trafford, que finalmente tem uma chance real de se firmar como camisa 1 da Premier League no longo prazo, salvo um rebaixamento surpreendente ao fim de 2026-27. O goleiro claramente precisava de um novo começo, depois de ter falado abertamente na última temporada sobre a necessidade de jogar mais, e espera que esta seja a transferência que o coloque no caminho para substituir Jordan Pickford, agora com 32 anos, como camisa 1 da Inglaterra. Trafford estará em concorrência direta com o goleiro do Everton na Premier League e, se conseguir levar o Leeds para cima na tabela e chamar a atenção de Thomas Tuchel no processo, há toda chance de que receba uma oportunidade, depois de ter sido incluído no elenco do treinador alemão para a Copa do Mundo apesar de sua condição de reserva no City. Alguns vão questionar a decisão de se juntar ao Leeds em vez de clubes como Newcastle ou os chamados integrantes do ‘big six’, mas Trafford será o camisa 1 indiscutível em Elland Road e terá bem menos pressão sobre os ombros. Ele acreditará, discretamente, que pode usar essa mudança como trampolim para coisas ainda melhores. Nota: B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 de agosto: Yan Diomande (RB Leipzig para o Real Madrid, € 140 milhões)

    Para o RB Leipzig: Ter um lucro de €120 milhões com um jogador contratado há apenas um ano é um negócio excelente para o RB Leipzig. Nomes como Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai e Dani Olmo aprimoraram suas habilidades na Red Bull Arena antes de seguirem para voos maiores, e Diomande pode acabar sendo a maior história de sucesso do clube até agora. No entanto, será muito difícil substituí-lo. Diomande foi a força motriz por trás da campanha do Leipzig até o terceiro lugar da Bundesliga na última temporada e construiu uma relação quase telepática com o meio-campista estrela do clube, Christoph Baumgartner. Sem o drible eletrizante, a finalização precisa e os passes progressivos de Diomande, o Leipzig pode ter dificuldades para voltar às vagas da Champions League. Dito isso, o Leipzig não é estranho a lucrar com seus principais ativos; na verdade, todo o seu modelo de transferências depende disso. O clube vai se recuperar e descobrir outra joia em breve e, se Diomande causar impacto imediato no Real, isso só vai reforçar sua reputação como um descobridor de talentos de elite. Nota: B-

    Para o Real Madrid: O Real Madrid pagou caro demais por Diomande, mas essa parece ser a única forma de garantir seus principais alvos no mercado atual. O time definitivamente precisava de mais opções pelos lados, com Rodrygo sem previsão de retorno antes de 2027 enquanto continua a recuperação de uma cirurgia no LCA, e Diomande é versátil o suficiente para atuar nas duas pontas. Foi sugerido que o adolescente foi contratado para substituir Vinicius Junior, enquanto o Arsenal tenta contratar o brasileiro, mas Diomande atuou pela direita na maioria de suas 36 partidas pelo Leipzig na última temporada. Ele pode ser o complemento perfeito para o lateral Trent Alexander-Arnold em suas subidas ao ataque e se encaixa idealmente no sistema 4-2-3-1 preferido de Jose Mourinho, com velocidade e agilidade para desmontar defesas, além de força e intensidade para brigar e recuperar a bola. Diomande ainda é bruto, mas já mostrou capacidade de aprender rapidamente, e sua familiaridade com La Liga também deve ajudar no processo de adaptação. Superar clubes como PSG e Liverpool pela contratação de Diomande também mostra que o Madrid segue sendo o clube mais atraente do planeta, mesmo depois de duas temporadas sem troféus. Nota: B

    Para Diomande: Uma transferência dos sonhos para coroar uma ascensão ao estrelato sem precedentes. A maioria dos torcedores casuais nem sabia da existência de Diomande nesta época do ano passado, quando ele concluiu uma transferência de €20 milhões para o Leipzig, vindo do Leganes, que foi rebaixado de La Liga em 2024-25. De fato, Diomande fez apenas 10 aparições na liga em sua única temporada no Leganes, depois de começar no time de reservas, mas o Leipzig estava convencido de seu imenso potencial. Ele rapidamente provou ser um achado excelente para o clube alemão, somando 23 participações em gols em todas as competições em sua primeira temporada completa como profissional no time principal. Em seguida veio uma convocação para a Copa do Mundo, e Diomande se saiu de forma admirável no maior palco de todos, enquanto a Costa do Marfim chegou à fase de 32 avos de final. Naquele momento, o jogador de 19 anos havia se tornado alvo de uma série de clubes de elite da Europa, mas provavelmente ainda assim jamais imaginou que o Madrid viria atrás dele. Ainda resta saber como Diomande vai lidar com a pressão do Bernabeu e com uma etiqueta de preço de €140 milhões, mas é realmente notável que ele esteja sequer nessa posição, o que faz dele um vencedor aconteça o que acontecer. Nota: A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 de agosto: Mohamed Salah (Liverpool para o Trabzonspor, de graça)

    Para o Liverpool: Salah provavelmente deveria ter deixado Anfield no fim da campanha 2024-25, em alta, de uma forma condizente com a consistência sobre-humana que havia demonstrado com a camisa do Liverpool nos oito anos anteriores. No entanto, não foi surpresa que Salah tenha aceitado a oferta do clube de renovação por dois anos após liderar a campanha rumo ao título da Premier League sob o comando de Arne Slot, e ninguém poderia ter previsto o quão acentuada seria sua queda na temporada seguinte. O egípcio somou apenas 12 gols e 10 assistências em todas as competições, enquanto o Liverpool caiu para o quinto lugar na Premier League e não conquistou nenhum troféu, e ele criticou publicamente Slot e a cúpula do clube após ser obrigado a ficar no banco. Vários membros do elenco tiveram rendimento muito abaixo, incluindo as contratações recordes Alexander Isak e Florian Wirtz, mas Salah foi o principal responsável por arruinar a harmonia no vestiário com sua má atitude. O Liverpool também pareceu melhor sem Salah em campo, porque sua produção ofensiva desapareceu e sua falta de trabalho defensivo ficou exposta após a saída de Trent Alexander-Arnold. Em retrospecto, o Liverpool jamais deveria ter quebrado sua regra de longa data de não oferecer contratos de vários anos a jogadores com mais de 30 anos. O novo contrato de Salah, de £ 400.000 por semana, segundo relatos, acabou sendo rescindido em comum acordo, um desperdício de dinheiro e de tempo para todas as partes envolvidas. Não conseguir sequer uma taxa de transferência por Salah, que era alvo de longa data da Saudi Pro League, também é uma vergonha. Nota: D

    Para o Trabzonspor: Uma das maiores tacadas da história da Super Lig turca. Os melhores anos de Salah certamente já ficaram para trás aos 34, mas contratar o Jogador do Ano da PFA de 2025 em um contrato de dois anos ainda é um feito incrível para um clube do tamanho do Trabzonspor, que só venceu a Super Lig uma vez neste século e vive firmemente à sombra de Galatasaray e Fenerbahce. Com razão, eles terão esperança de reduzir a diferença para seus arquirrivais após contratar um dos melhores artilheiros e criadores de jogadas de sua geração. É uma transferência sem custos dos sonhos, que também deve elevar significativamente o perfil global do Trabzonspor, dando sequência à recente extensão de empréstimo do goleiro do Manchester United Andre Onana. Se Salah conseguir criar entrosamento imediato com Paul Onuachu, que dividiu a artilharia na temporada passada com 22 gols na liga pelo Trabzonspor, eles podem brigar pelo topo e fazer uma forte campanha na Liga Europa. Nota: A

    Para Salah: Não importa como se olhe, passar de melhor jogador da Premier League para uma transferência sem custos para a Turquia em um espaço de 12 meses é algo constrangedor para Salah. Ele pagou o preço máximo por se colocar acima das necessidades do Liverpool e de seus companheiros de equipe, afastando até seus fãs mais leais no processo, e agora está destinado a encerrar sua brilhante carreira sem brilho. Ao que parece, nenhum outro grande clube da Europa demonstrou interesse no ex-astro da Roma, o que é condenável dado seu status de agente livre. Salah deve reencontrar seu faro de gol na Turquia, mas apenas porque se trata de uma enorme queda de nível. A mudança não faz nada para aumentar seu legado, e ele certamente deve se arrepender em particular da forma como tudo terminou em Anfield. Se tivesse deixado o ego de lado, Salah faria parte de um empolgante novo começo sob o comando do novo técnico do Liverpool, Andoni Iraola, em vez de lutar para seguir relevante em uma liga de segunda linha. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (do Brentford para o Chelsea, de graça)

    Para o Brentford: Um caso estranho para o Brentford, que dificilmente impediria o caminho de Henderson, de 36 anos, quando o Chelsea apareceu, chegando até a facilitar sua saída ao rescindir seu contrato. O internacional inglês era, no entanto, uma parte importante do que Keith Andrews construiu de forma inesperada no Gtech Stadium na última temporada, com 32 aparições na Premier League e sendo titular na maioria delas. Sua saída, portanto, deixou uma lacuna significativa em um meio-campo que já precisava ser reforçado após a saída em definitivo de Frank Onyeka para o Coventry e a transferência do ex-capitão Christian Norgaard para o Arsenal no verão passado. Depois do que vinha sendo uma janela discreta até aqui, o Brentford entrou forte no mercado; o volante defensivo malinês Mamadou Sangare, muito bem avaliado, do Lens, chegou por uma taxa recorde do clube de £ 41 milhões (US$ 55 milhões) para substituir o internacional inglês. As qualidades de liderança de Henderson, porém, serão quase impossíveis de substituir. Nota: C

    Para o Chelsea: Com Danny Welbeck também se transferindo para Stamford Bridge, isso representa uma enorme mudança em relação à estratégia anterior de transferências do Chelsea, muito criticada, de tentar acumular alguns dos melhores jovens talentos disponíveis na esperança cega de que eles pudessem se desenvolver e virar estrelas de elite no futuro. Capitão vencedor da Premier League e da Champions League, reverenciado por suas qualidades de liderança e que conta com o ex-técnico do Chelsea e agora comandante da Inglaterra, Thomas Tuchel, entre seus muitos admiradores, Henderson trará todos os atributos que o Chelsea procura em sua tentativa de injetar experiência, estabilidade e maturidade em um elenco que sentiu muita falta disso tudo nos últimos anos. Embora haja dúvidas sobre o que ele pode oferecer em termos futebolísticos, está bem claro que o jogador de 36 anos não foi contratado por sua capacidade dentro de campo, mas sim pelo que oferecerá fora dele. No entanto, ele mostrou na última temporada que pode ser uma presença segura, e seu temperamento e experiência podem ser inestimáveis nessas situações marginais em que o Chelsea frequentemente falhou. Ele terá, porém, de conquistar a torcida, dada sua ligação com o Liverpool, mas parece que a Copa do Mundo foi bastante transformadora para sua reputação, já que mostrou seu caráter ao se colocar à disposição e até treinar apesar de sofrer uma fratura acidental no braço após o confronto das oitavas de final com o México. Nota: B+

    Para Henderson: Aos 36 anos, essa era uma oportunidade boa demais para Henderson recusar, e ele nem sequer precisará se mudar de casa ao trocar um clube do oeste de Londres por outro. O ex-capitão do Liverpool presumivelmente se tornará imediatamente um dos homens de maior confiança de Alonso, e a responsabilidade que lhe será dada no vestiário certamente será muito atraente para ele neste estágio de sua carreira histórica. Além de entregar fora de campo, espera-se que ele ajude a conduzir uma nova era também fora dele, enquanto o Chelsea busca reformular sua cultura e transformar um jovem elenco promissor em um candidato consistente aos principais títulos. Parece uma missão que Henderson vai abraçar, e não seria surpresa se fosse bem-sucedido. Um contrato de dois anos, o que significa que ele estará coberto até os 38, quando muito possivelmente poderá se aposentar, é apenas a cereja do bolo. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 de agosto: Valentín Barco (Strasbourg para o Chelsea, valor não divulgado)

    Para o Strasbourg: O Chelsea supostamente pagou £34 milhões (US$ 46 milhões) para contratar Barco de seu clube-irmão, o que representa uma quantia significativa diante da sua falta de experiência no mais alto nível. Esta é a 13ª negociação fechada entre os dois clubes desde o início da temporada 2025-26, mas apenas a terceira em definitivo, e o Strasbourg ficará triste por ver o argentino partir. Barco somou seis participações em gols na Ligue 1 na última temporada, ajudando a equipe a terminar no top 8 pelo segundo ano consecutivo, e também teve papel fundamental na campanha até as semifinais da Conference League. Atuando tanto como um armador recuado quanto como um camisa 8 de área a área, o passe progressivo de Barco deu ao Strasbourg uma penetração real, e ele cobriu cada centímetro do campo sem a bola. A natureza da relação entre Strasbourg e Chelsea torna inevitável a perda de seus principais talentos, mas a saída de Barco pode ser muito prejudicial para as chances de o clube avançar rumo à classificação para a Champions League. Nota: C-

    Para o Chelsea: Contratar Barco foi uma decisão bastante óbvia para o Chelsea depois de sua temporada de afirmação no Strasbourg, e o jogador de 22 anos também ganhou notoriedade global após seu confronto acalorado com Jude Bellingham na Copa do Mundo. É improvável que Barco entre imediatamente como titular regular no Chelsea, mas ele se encaixa de forma ideal no sistema fluido e orientado ao controle de Xabi Alonso. O jovem dará a Alonso uma opção extra tanto na base do meio-campo quanto pelo lado esquerdo, com Barco tendo inicialmente construído seu nome como lateral. Com enorme qualidade técnica e agressividade, o Chelsea pode contar com Barco para manter a bola circulando no campo adversário e se desgastar ao máximo para recuperá-la. Sua presença certamente amenizará o impacto caso Enzo Fernandez acabe sendo atraído pelo Real Madrid, e ele ainda tem muito potencial a ser desenvolvido. Nota B+

    Para Barco: Uma segunda chance na Premier League que ele provavelmente não imaginava que viria tão rápido após sua saída do Brighton, onde jogou por apenas oito meses antes de ser emprestado ao Sevilla e ao Strasbourg, este último o contratou em definitivo no verão passado. Barco aprendeu muito nas últimas duas temporadas, e a transição para o meio-campo no Strasbourg o obrigou a trabalhar o lado físico do seu jogo. Desta vez, ele estará muito mais preparado para a intensidade do futebol inglês, e Alonso é o técnico ideal para levá-lo ao próximo nível. A experiência de trabalhar com Lionel Messi & companhia no exigente palco da Copa do Mundo também será muito útil para Barco, apesar do fato de ele ter jogado apenas 19 minutos no torneio pela Argentina. Ele talvez também tenha que se acostumar com um papel secundário no Chelsea, mas, se tiver paciência e absorver o máximo de ensinamentos possível de Alonso e das principais estrelas do Chelsea, Barco pode surgir como um membro importante do ambicioso projeto da BlueCo nos próximos anos. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1º de agosto: Danny Welbeck (Brighton para o Chelsea, £ 5 milhões)

    Para o Brighton: Na verdade, é difícil exagerar o tamanho do golpe para o Brighton, que está perdendo o homem que foi, com folga, seu principal artilheiro na última temporada e o terceiro maior goleador de sua história, empatado nessa posição. Certamente não vão negar a Danny Welbeck uma saída, especialmente quando surgiu para ele uma oportunidade tão improvável aos 35 anos, mas ainda assim isso vai doer. O técnico Fabian Hurzeler estará determinado a garantir um substituto à altura, especialmente com o jovem atacante grego Stefanos Tzimas, muito bem avaliado, ainda fora após sofrer a temida ruptura do ligamento cruzado anterior em dezembro. No momento, seu compatriota Charalampos Kostoulas e o atacante alemão Georginio Rutter são as únicas opções, embora Evan Ferguson tenha voltado de seu empréstimo à Roma. Ainda não está claro a quem eles recorrerão no mercado de transferências, mas não seria surpresa se o nome de Liam Delap tivesse surgido durante as conversas com o Chelsea sobre a ida de Welbeck para Stamford Bridge. Nota: D

    Para o Chelsea: O Chelsea sinalizou há algum tempo que buscaria jogadores já testados na Premier League, que fossem “maduros” e “emocionalmente resilientes”, à medida que deixa para trás sua política de transferências voltada para a juventude após outra campanha profundamente decepcionante sob a gestão da BlueCo. Welbeck certamente traz tudo isso de sobra, apesar de estar na reta final da carreira. E ele também não chegaria apenas para compor elenco. Apesar de já ter 35 anos, o atacante do Brighton vem da melhor campanha artilheira de seus 18 anos de carreira na Premier League até aqui (13), com seu segundo melhor número tendo vindo em 2024-25. Ele inclusive já marcou nove gols e deu duas assistências em 19 partidas de liga contra o Chelsea, com o primeiro deles pelo Sunderland, lá em 2010, e o mais recente em abril deste ano. Tudo indica que ele atuará como reserva de Joao Pedro, o que significa que os Blues têm trabalho a fazer em termos de saídas, com Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha e Shim Mheuka entre os muitos atacantes sob contrato com o clube. A contratação de Welbeck é obviamente uma aposta de curto prazo, mas o Chelsea espera que sua presença e liderança possam ter um efeito de longo prazo. Ele demonstrou que ainda é perfeitamente capaz de entregar. Nota: B+

    Para Welbeck: Neste estágio da carreira, esta era uma oportunidade que Welbeck simplesmente não podia deixar passar. Agora, ele pode acrescentar o Chelsea a um currículo já impressionante, onde terá a chance de trabalhar com um técnico reverenciado em Xabi Alonso e, presumivelmente, receberá influência significativa no vestiário enquanto o clube busca alguma estabilidade e liderança. Ele não será titular regularmente, mas há toda a possibilidade de que ganhe muitos minutos saindo do banco quando Pedro for poupado, enquanto deve liderar o ataque nos estágios iniciais das competições de copa. Um contrato de dois anos também significa que, caso o Chelsea se classifique, ele poderá ter mais uma oportunidade de jogar a Champions League em 2027-28. Welbeck também voltará a atuar com Pedro, com quem teve uma forte conexão no Brighton e para quem pode ser o mentor perfeito, assim como para Delap no caso de os Blues mantê-lo por perto. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julho: John Stones (do Manchester City para a Inter, sem custos)

    Para o Manchester City: A saída emocionante de John Stones foi confirmada no fim da temporada do clube, mas, na verdade, era inevitável. O defensor sofreu com lesões durante toda a sua passagem pelo Manchester City, mas particularmente nos dois últimos anos de contrato, o que sempre tornou improvável que recebesse uma renovação. O agora ex-técnico do City, Pep Guardiola, havia dado a entender no início de 2025-26 que Stones enfrentava uma batalha difícil para garantir um novo acordo, e um problema na coxa sofrido durante o inverno, que o tirou de 18 jogos, provavelmente acabou com suas chances nesse sentido. Ainda assim, o zagueiro teve uma passagem brilhante de uma década no Etihad, tornando-se uma figura-chave no sistema defensivo e ajudando o clube a conquistar a famosa tríplice coroa em 2022-23, incluindo o tão sonhado primeiro título da Champions League. Stones sem dúvida entra para a história como uma lenda do clube, apesar dos seus problemas físicos, mas uma separação provavelmente fazia sentido neste momento. Mesmo que ainda estivesse sob contrato, ele não renderia uma taxa muito alta. Depois de o jogador de 32 anos ter sido ligado ao Chelsea, o City provavelmente também ficará satisfeito por ele não estar indo para um rival da Premier League. Nota: B

    Para a Inter: Obviamente, dadas as suas dificuldades com lesões, há um risco significativo ligado a esta contratação para a Inter, mesmo sendo uma transferência sem custos. No entanto, o clube vai esperar ter compensado esse risco ao convencer Stones a assinar um contrato de dois anos, supostamente no valor de cerca de £115.000 por semana, bem menos do que ele ganhava no Etihad. Agora, a campeã do Scudetto só precisa torcer para que o internacional inglês consiga se manter em forma, já que haverá sérias dúvidas sobre sua resistência física. Em um bom dia, ele continua sendo um dos melhores zagueiros com saída de bola do futebol, como mostrou com algumas atuações fortes na Copa do Mundo no início do verão. A Serie A é uma espécie de refúgio para jogadores veteranos, e a Inter deve acreditar que o ritmo mais lento na Itália causará menos desgaste físico a um jogador cujo corpo muitas vezes o traiu na Premier League. Stones substitui Francesco Acerbi, que, aos 38 anos, talvez fosse a prova de que o inglês pode potencialmente jogar por muitos mais anos em uma liga menos intensa. A Inter também pode muito bem ver isso como uma espécie de golpe de mercado, tendo supostamente superado nomes como Chelsea e Arsenal para garantir a contratação do defensor. Nota: B

    Para Stones: Stones provavelmente precisava de um recomeço, e vai esperar deixar seus problemas físicos para trás de uma vez por todas na Itália. Não só esta é a oportunidade de vivenciar uma nova liga e uma nova cultura, como ele também seguirá brigando por grandes títulos, tanto no cenário doméstico quanto na Europa, por um clube que atualmente é a força dominante da Itália. Talvez ele ainda não saiba, mas, aos 32 anos, Stones pode muito bem ter prolongado sua carreira por mais alguns anos ao trocar a intensidade da Premier League pelo ritmo mais lento da Serie A, e, neste estágio avançado da carreira, ele deve se adaptar bem à vida por lá. Ele reencontrará o ex-companheiro de City Manuel Akanji em San Siro e deve acreditar em suas chances de começar jogando no sistema com linha de três de Cristian Chivu, ao lado do brilhante Alessandro Bastoni. Isso, por sua vez, pode mantê-lo na disputa em nível internacional, caso deseje continuar sua carreira pela Inglaterra além do verão, após a decepção da eliminação na semifinal da Copa do Mundo. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julho: Maxence Lacroix (Crystal Palace para o Chelsea, £ 52 milhões)

    Para o Palace: Faz menos de dois anos desde que o Palace gastou apenas £18 milhões para contratar Lacroix junto ao Wolfsburg, quando ele tinha 24 anos, então o clube ficará encantado por quase ter triplicado seu dinheiro em um espaço de tempo tão curto, com seu modelo de negócios funcionando novamente. O zagueiro se desenvolveu exatamente da forma como eles esperavam, formando uma parte fundamental dos elencos vencedores da FA Cup e da Conference League nas últimas duas temporadas sob o comando de Oliver Glasner. Dadas suas atuações como um defensor dominante e com qualidade para sair jogando, o Palace já esperava interesse no internacional francês e, segundo relatos, sabia do desejo de Lacroix de se testar no mais alto nível. O clube pode achar que poderia ter conseguido mais, dado o mercado inflacionado, mas o dinheiro ainda será muito útil em termos de equilibrar as contas depois de o Palace gastar pesado em janeiro com Brennan Johnson e Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para o Chelsea: A BlueCo continua sua investida para adicionar mais experiência e qualidade de Premier League. O Chelsea precisava desesperadamente de uma reformulação em seu setor de zaga, já que nenhuma das opções confusas que já tinha se destacava como solução de qualidade a longo prazo, com exceção de Levi Colwill, agora novamente em forma. Tirando o internacional inglês, a situação é meio caótica: Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi e Mamadou Sarr todos prometeram mais do que entregaram, e seus futuros são incertos por causa disso. Consequentemente, foi noticiado que o Chelsea pode até ir atrás de outro zagueiro central após a chegada de Lacroix, com Jacobo Ramon, do Como, entre os nomes especulados, o que provavelmente significaria a saída de vários membros do grupo atual. Os londrinos provavelmente sentirão que, embora um pouco salgado, £52 milhões (US$ 69 milhões) representam um valor suficientemente bom no mercado atual por um zagueiro com rodagem na Premier League, presença constante na seleção principal da França e que está se aproximando do auge. Além disso, Lacroix é uma liderança muito necessária dentro de campo. Colocá-lo ao lado de Colwill dá imediatamente ao Chelsea uma dupla de zaga com aparência sólida para construir em torno dela. Agora, trata-se de cortar o excesso e talvez adicionar mais qualidade e experiência, e isso pode começar com Disasi indo na direção oposta. Nota: B+

    Para Lacroix: Foram anos e tanto para Lacroix, que conquistou os primeiros grandes títulos de sua carreira, tornou-se internacional pela seleção principal da França e jogou uma Copa do Mundo em seus dois anos como jogador do Palace. O jogador de 26 anos quer, ao que se sabe, se testar ainda mais e atuar no mais alto nível, e mais do que mereceu a oportunidade de dar o salto para um clube do chamado “big six” neste verão depois de uma sequência de atuações consistentemente firmes no sul de Londres. Uma mudança para o Chelsea parece o desfecho perfeito para ele: seguirá na capital e pode esperar entrar diretamente no time titular de Xabi Alonso como zagueiro pela direita, dadas as limitações de nomes como Fofana e Chalobah e a incerteza em torno de seus respectivos futuros. Lacroix virou herói cult em Selhurst Park, e um início forte sob o comando de Alonso faria com que ele rapidamente se tornasse uma figura popular em seu novo ambiente. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 de julho: Elliot Anderson (Nottingham Forest para o Manchester City, £ 116 mi)

    Para o Forest: Talvez haja sentimentos mistos. Por um lado, o Forest ficará triste em ver Anderson sair, já que ele teve um papel tão importante primeiro na classificação do time para a Liga Europa e depois na campanha até as semifinais na temporada passada. Anderson era o ponto de apoio da equipe. Absolutamente tudo passava por ele, então substituí-lo não será fácil. Pelo menos dinheiro não será um problema. Seja a taxa real de £116 milhões ou £130 milhões, sendo que o Forest fala no segundo valor, trata-se de uma quantia colossal por um jogador contratado por apenas £35 milhões há dois anos. Assim, embora Anderson claramente vá fazer falta no City Ground, o sentimento predominante na diretoria será de satisfação, porque o Forest arrancou o máximo possível do City nessa negociação. Nota: A

    Para o Man City: Seu novo Rodri. Ou, pelo menos, é melhor que seja. Embora Rodri ainda não tenha deixado claras suas intenções, todos os sinais apontam para a saída do vencedor da Bola de Ouro do Etihad neste verão europeu para voltar à sua Espanha natal. E, mesmo que isso não aconteça, o City precisava de qualquer forma de um herdeiro à altura do trono do jogador de 30 anos. Afinal, não é como se Nico Gonzalez ou Matheus Nunes realmente tivesse convencido na função de camisa 6. Anderson, porém, parece ter o perfil ideal. Ele é um jogador já comprovado na Premier League, que teve mais toques na bola e venceu mais duelos do que qualquer outro atleta da elite inglesa na temporada passada, o que faz dele um encaixe perfeito para o meio-campo de Enzo Maresca. Simplesmente não dá para negar, porém, que este é o exemplo máximo da chamada “taxa inglesa”. Anderson é um jogador muito bom que, aos 23 anos, pode acabar se tornando um grande jogador. Mas ele vem na esteira de apenas um par de boas temporadas no Forest e ainda nem sequer jogou a Champions League. Simplesmente não há como o City ter de pagar uma taxa de nove dígitos por Anderson se ele ainda estivesse representando a Escócia em nível internacional, e não a Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: A decisão certa no momento certo. Anderson claramente ficou grande demais para o Forest. Ele mostrou que tem potencial para jogar no mais alto nível e agora vai ter a chance de fazer isso no City. O tamanho da taxa traz consigo uma enorme pressão, e Anderson não seria o primeiro jovem meio-campista promissor da Inglaterra a ter dificuldades no Etihad. No entanto, o jogador de 23 anos parece um futebolista mais completo do que Kalvin Phillips na mesma idade, e a grande, grande diferença entre as respectivas situações deles é que não parece que Rodri estará entre Anderson e uma vaga no time titular. Portanto, embora haja muita incerteza em torno da era pós-Pep Guardiola no City, esta é uma chance gloriosa para ele se firmar como um dos melhores meio-campistas centrais da Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julho: Alejandro Garnacho (Chelsea para Aston Villa, empréstimo)

    Para o Chelsea: O Chelsea estará muito satisfeito por ter conseguido se desfazer de Garnacho tão rapidamente neste verão, um jogador que poderia muito facilmente ter sido difícil de negociar, dado sua esquecível passagem de uma única temporada pelo oeste de Londres e o alto preço pedido pelo clube, de £42,5 milhões (US$ 57 milhões). Foi há pouco mais de 10 dias que foi noticiado que o Chelsea havia permitido que Garnacho faltasse ao treino de pré-temporada para concluir uma transferência para longe de Stamford Bridge, e essa mudança se concretizou rapidamente na forma de um empréstimo ao Aston Villa que inclui uma obrigação de compra condicional. Foi informado que essas condições são muito fáceis de cumprir, e o argentino já assinou um contrato de quatro anos com o Villa. Ainda não está claro neste momento qual será o valor, mas é de se imaginar que não ficará muito abaixo da avaliação do Chelsea, algo que deixará o clube muito satisfeito, especialmente depois de ter acabado de contratar Morgan Rogers do time de Midlands por uma taxa recorde da história do clube. Nota: A

    Para o Aston Villa: Considerando o quão ineficaz Garnacho foi durante sua passagem pelo Chelsea, esta é uma movimentação que vai acender o sinal de alerta entre os torcedores do Villa. Aparentemente, o técnico Unai Emery foi a principal força por trás da investida pelo jogador, já que queria um ponta veloz, e a expectativa será de que o treinador espanhol consiga restaurar a confiança de Garnacho. Mas parece haver um risco significativo envolvido, devido ao fato de que Garnacho já há algum tempo parece desprovido da vivacidade e da marra que fizeram dele um talento tão destacado em sua época no Manchester United. O jogador de lado não parece capaz de reproduzir os números ofensivos de Rogers, e haverá sérios questionamentos se ele não corresponder enquanto o Villa ainda estiver obrigado a comprá-lo ao fim da temporada, e por um valor que provavelmente será alto. O acordo também é uma maneira bastante descarada de contornar as regras financeiras, já que claramente foi estruturado para maximizar os lucros dos negócios de Rogers e Garnacho aos olhos da Uefa, que consideraria isso uma troca caso o ponta argentino estivesse se transferindo em definitivo neste verão e, portanto, a diferença entre as taxas seria deduzida. Nota: C

    Para Garnacho: Tendo um segundo recomeço no espaço de um ano, Garnacho certamente estará determinado a fazer esta oportunidade valer, já que corre o risco de ver sua carreira cair na mediocridade. Emery tem o dom de tirar o melhor de jogadores que antes renderam abaixo do esperado, e a saída de Rogers significa que há uma vaga em aberto no time titular do Villa. No entanto, o argentino está enganado se acha que haverá menos pressão sobre seus ombros longe de um chamado clube do ‘big six’, com os fiéis de Villa Park extremamente esperançosos depois de a vaga na Champions League ter sido assegurada mais uma vez, algo positivo para o novo reforço. Garnacho certamente também estará atento à situação de Harvey Elliott, que se juntou ao Villa vindo do Liverpool no verão passado em um empréstimo que parecia bastante viável, com obrigação de compra condicional; ele só precisava fazer 10 partidas na Premier League. No entanto, foi escanteado por Emery e raramente esteve incluído em uma convocação para o dia de jogo. O técnico tem histórico disso, e Garnacho terá de provar seu valor. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julho: Christos Tzolis (Club Brugge para o Arsenal, £ 34 milhões)

    Para o Brugge: Embora Tzolis certamente valesse mais se estivesse atuando em uma das cinco principais ligas da Europa, o Club Brugge ficará muito satisfeito com o que representa uma receita recorde do clube por um jogador que foi contratado por apenas € 6,5 milhões, há dois anos, junto ao Fortuna Dusseldorf. As negociações também parecem ter sido bastante tranquilas, com o Arsenal finalmente atendendo à avaliação que os campeões belgas faziam do ponta. O clube vendedor estava em uma posição forte depois que Tzolis assinou um novo contrato há um ano. Esse tipo de dinheiro será muito importante para um time da Jupiler Pro League, e o Brugge buscará reinvesti-lo de forma inteligente depois de retomar o título de Union Saint-Gilloise na temporada passada. Nota: A

    Para o Arsenal: O campeão da Premier League precisava de reforços pelos lados do campo após a ida de Leandro Trossard para o Besiktas depois da Copa do Mundo, e Tzolis atende a muitos requisitos como reposição. O internacional grego teve uma grande temporada individual em 2025-26, somando impressionantes 51 participações em gols, com 22 gols e 29 assistências, em todas as competições, ajudando a levar o Brugge ao título da liga e às fases eliminatórias da Champions League. Há, claro, algum risco envolvido nesta transferência, mesmo que a taxa pareça ter um valor decente no mercado atual; Tzolis teve muitas dificuldades em sua primeira passagem pela Premier League com o Norwich City, embora fosse muito jovem e os Canaries estivessem condenados ao rebaixamento, então haverá dúvidas sobre se ele conseguirá transportar sua forma da Bélgica para o futebol inglês. O Arsenal espera que Tzolis tenha tirado aprendizados dessa experiência, e o jogador conta com físico e velocidade para ter sucesso. O Arsenal talvez precise ter paciência para ver a melhor versão do jogador de 24 anos, mas ele ao menos deve ser inicialmente uma opção útil de rotação. Nota: B+

    Para Tzolis: O ponta retorna à Premier League com algo a provar após sua passagem fracassada pelo Norwich, impulsionado pelo fato de ter revitalizado sua carreira na Bélgica depois de empréstimos iniciais ao FC Twente e ao Dusseldorf. O desafio agora é manter o alto nível que estabeleceu no Brugge em uma liga muito mais difícil, mas os sinais são de que ele tem capacidade para se tornar um sucesso. Segundo relatos, Tzolis só queria se juntar ao Arsenal e priorizou o interesse do clube, por isso certamente estará muito feliz por a transferência ter se concretizado. Agora começa o trabalho duro, enquanto ele busca se firmar no norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julho: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund para o Barcelona, € 29 milhões)

    Para o Dortmund: Provavelmente o melhor que o clube poderia ter feito diante das circunstâncias. Adeyemi tinha apenas mais um ano de contrato e não havia chance de ele assinar um novo vínculo. Consequentemente, o Dortmund não teve outra opção além de vendê-lo neste verão para evitar perder de graça no ano que vem um ativo bastante valioso. Adeyemi obviamente vale mais do que os €22 milhões que o Dortmund receberá adiantados, mas não se deve esquecer que ele sofreu com algumas lesões e teve dificuldades para manter a consistência ao longo de seus quatro anos no Signal Iduna Park. O BVB também fez bem ao garantir uma cláusula de mais-valia no contrato. Nota: B

    Para o Barcelona: Uma contratação potencialmente astuta. Demos muito espaço ao Barça ao longo dos anos por causa de sua atuação no mercado de transferências, e com razão, mas é preciso dar o devido crédito: isso pode se provar um excelente negócio. Adeyemi ainda não correspondeu às expectativas como a próxima grande promessa da Alemanha, mas ainda tem apenas 24 anos, o que faz dele uma alternativa mais jovem, mais barata e mais rápida a Marcus Rashford. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, Hansi Flick acredita que pode extrair o melhor de um jogador a quem deu a estreia internacional há cinco anos. Nota: B+

    Para Adeyemi: Uma transferência no momento perfeito. Adeyemi parecia um futuro superstar quando se juntou ao Dortmund vindo do Red Bull Salzburg em maio de 2022, mas as coisas nunca realmente aconteceram para ele. Sem dúvida houve sinais na última temporada de que ele poderia enfim realizar seu potencial, mas uma ida ao Camp Nou ainda representa um desenvolvimento incrível para o ponta nascido em Munique. O lado positivo é que ele não estará sob uma pressão enorme, dado o valor da transferência. Na verdade, muito mais será esperado de Anthony Gordon nos estágios iniciais da nova temporada, e isso deve facilitar bastante a vida de Adeyemi, que tem a versatilidade e a velocidade para se tornar um membro realmente importante de uma linha de ataque do Barcelona que está sendo radicalmente reformulada neste verão. Basicamente, esta parece ser a decisão certa no momento certo para Adeyemi, que não terá plataforma melhor para enfim realizar seu potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julho: Morgan Rogers (do Aston Villa para o Chelsea, £ 117 milhões)

    Para o Villa: Um lembrete brutal do seu lugar na hierarquia da Premier League. Se Rogers tivesse se juntado ao Arsenal, recém-coroado campeão, seria uma coisa. No entanto, o Villa terminou em quarto lugar na última temporada, seis posições e 13 pontos acima do Chelsea, e vai disputar a Champions League neste ano, enquanto o Chelsea não tem nenhuma competição continental pela frente, e ainda assim o atual campeão da Europa League foi totalmente impotente para impedir que seu bem mais valioso se mudasse para Stamford Bridge. Obviamente, do ponto de vista financeiro, este é um negócio absolutamente inacreditável para o Villa. O clube contratou Rogers do Middlesbrough há apenas dois anos e meio por um valor inicial de £8 milhões. Agora, vendeu o jogador por quase 15 vezes esse valor, o que representa uma quantia absurda e que ajudará bastante o Villa a encontrar um substituto, ao mesmo tempo em que fortalece o elenco de Unai Emery em outras áreas. No entanto, os torcedores estão profundamente frustrados neste momento, pois sentem que isso é mais uma prova de que os ricos proprietários do clube estão sendo limitados pelas regras financeiras da Premier League. Nota: B+

    Para o Chelsea: Um baita golpe. A expectativa era de que Rogers fosse para o norte de Londres neste verão europeu, e não para o oeste. No entanto, apesar dos supostos problemas orçamentários causados pelo fracasso da última temporada em se classificar para a Champions League, o Chelsea passou por cima do Arsenal para contratar um dos atacantes mais cobiçados da Premier League. Como? Bem, essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo neste momento, com muita gente agora esperando que um integrante da ‘bomb squad’ do Chelsea apareça no Villa Park antes do fechamento da janela de transferências, e por uma taxa brutalmente inflacionada. O que parece mais provável, porém, é que houve progresso nos bastidores em termos de encontrar um novo destino para Enzo Fernandez e que a venda do argentino, que quer sair, cobrirá quase completamente o custo da contratação de Rogers. Não há como negar que o Chelsea pagou caro demais por um jogador de 23 anos com apenas duas temporadas razoáveis de Premier League no currículo e só um gol em 22 jogos pela Inglaterra. No entanto, uma linha de frente com Rogers, Cole Palmer, Estevao e Joao Pedro certamente pode causar um grande estrago sob o comando de Xabi Alonso na próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Uma reviravolta surpreendente, pelo menos de fora. A suposição era de que Rogers estava decidido a se transferir para o Emirates, onde se esperava que ocupasse o lugar do recém-saído Leandro Trossard pelo lado esquerdo do ataque do Arsenal de Mikel Arteta. No entanto, agora está sendo informado que ele mudou de ideia por causa de Alonso, que obviamente fez um grande trabalho com nomes como Florian Wirtz no Bayer Leverkusen. Ainda assim, suspeitamos fortemente que o dinheiro e a garantia de mais tempo de jogo em uma equipe mais fraca tiveram um papel ainda mais decisivo na surpreendente ida de Rogers para Stamford Bridge. Para ser justo, embora o Chelsea seja um clube pessimamente administrado e em constante estado de instabilidade, esta é uma mudança que pode dar muito certo para Rogers, principalmente porque agora ele poderá jogar a Premier League ao lado do seu bom amigo e ex-companheiro de base do Manchester, Palmer. De fato, talvez vejamos algumas comemorações ‘cold’ durante os jogos do Chelsea na próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julho: Youri Tielemans (do Aston Villa para o Manchester United, £ 35 milhões)

    Para o Villa: Um golpe duro. A propensão de Tielemans a sofrer lesões há muito tempo é motivo de frustração no Villa Park, mas, quando está em forma, ele é um jogador fantástico, e é impossível exagerar sua importância para o plano de jogo de Unai Emery na temporada passada. O time do espanhol teve enormes dificuldades enquanto Tielemans esteve fora com uma lesão no tornozelo no início deste ano, vencendo apenas um dos sete jogos da Premier League que disputou sem o belga. Depois, quando ele voltou ao time titular, o Villa terminou a temporada em alta, ao ficar em quarto lugar na Premier League e conquistar a Liga Europa, com Tielemans marcando um golaço na final. Considerando que ele também ainda tinha dois anos de contrato, perdê-lo por apenas £35 milhões é realmente difícil de aceitar, principalmente porque Amadou Onana enfrenta um longo período fora por causa de uma lesão no LCA. Nota: D

    Para o United: Uma ótima surpresa. Não havia qualquer indicação de que o United estivesse preparando uma investida por Tielemans até surgir a informação de que o negócio estava próximo da conclusão. Consequentemente, o clube merece crédito por agir de forma tão decisiva e discreta. Tielemans claramente não se encaixa no perfil de idade que o United buscava neste verão e certamente já tem muita rodagem, mesmo para um jogador de 29 anos. Mas sua chegada vai aliviar parte do pânico em Old Trafford após o colapso do negócio por Ederson, Manuel Ugarte sofrer uma lesão grave defendendo o Uruguai, e o United ficar sem condições de fechar acordos por seus principais alvos para o meio-campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali e Mateus Fernandes. Tielemans é um jogador comprovado na Premier League e ressaltou sua classe na Copa do Mundo. Assim, ele acrescentará profundidade, experiência, versatilidade e qualidade muito necessárias ao meio-campo do United após a saída de Casemiro no fim da temporada passada e, por esse valor, pode acabar se mostrando uma das contratações da temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: O tipo de oportunidade que talvez nem ele achasse que ainda teria. Há muito tempo se dizia que Tielemans se juntaria a um dos gigantes da Premier League, mas, depois de completar 29 anos em maio, realmente não parecia que isso iria acontecer para o ex-meio-campista do Leicester City neste estágio da carreira, e isso não teria problema. O Villa é um clube enorme por si só. No entanto, o United está inquestionavelmente em outro patamar em termos de prestígio, o que faz desta uma grande transferência para Tielemans, que sem dúvida vai saborear a chance de exibir sua maravilhosa variedade de passes e técnica tremenda em um dos maiores palcos do futebol. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julho: Andrey Santos (Chelsea para o Manchester United, £ 50 milhões)

    Para o Chelsea: O estranho verão do Chelsea continua, agora com o clube acertando a venda de um de seus jovens promissores para um rival direto na briga por um lugar no top 4 da Premier League. Andrey Santos parecia estar evoluindo bem depois de retornar de seu empréstimo bem-sucedido ao clube-irmão Strasbourg para passar a integrar o elenco principal, atuando com regularidade ao longo da temporada 2025-26 e frequentemente impressionando ao substituir Enzo Fernandez e Moises Caicedo. Se Fernandez sair, como parece provável, então o novo técnico Xabi Alonso ficará com pouquíssimas opções. No entanto, claramente o jogador de 22 anos não foi considerado inegociável, e a oferta do United de £48 milhões (US$ 64 milhões), mais £2 milhões em bônus, por um meio-campista que ainda não é titular garantido evidentemente foi boa demais para recusar. Este é o modelo BlueCo em ação; o Chelsea está prestes a obter um lucro significativo com Santos, que foi contratado como um jovem de alto potencial vindo do clube brasileiro Vasco da Gama por £16 milhões em 2023. A decisão empresarial cínica deixa um gosto amargo, mas o valor substancial oferecido significa que o negócio provavelmente era bom demais para ser recusado. No entanto, se Santos se desenvolver e virar um talento de classe mundial em Old Trafford, este não é um acordo que será lembrado com carinho. Nota: B-

    Para o Man Utd: Uma daquelas transferências que geram certa estranheza de todas as partes. Depois de perder seus alvos prioritários para o meio-campo, Elliot Anderson e Matheus Fernandes, para Manchester City e Tottenham, respectivamente, o United recorreu a Santos em meio ao pânico, tentando evitar um cenário em que Mason Mount seja seu único meio-campista sênior de ofício quando a pré-temporada começar em 18 de julho, com Kobbie Mainoo ainda na Copa do Mundo com a Inglaterra. Foi noticiado que os tomadores de decisão do United estavam "calmos" depois que a tentativa por Fernandes não deu em nada, mas Santos não está no mesmo nível de seus alvos anteriores, e um pacote de £50 milhões é salgado por um jogador de quem o Chelsea claramente estava disposto a se desfazer. O Manchester United precisa de opções no meio-campo após a saída de Casemiro e a grave lesão sofrida por Manuel Ugarte, mas pagou caro demais aqui por alguém que não será titular garantido quando a janela de transferências se encerrar. A esperança será de que, aos 22 anos, ele ainda tenha muitos degraus a subir. Nota: C

    Para Santos: Talvez motivado pelo fato de ter ficado fora da convocação de Carlo Ancelotti para o Brasil depois de uma temporada em que alternou entre idas e vindas no time do Chelsea, foi noticiado que Santos está deixando os Blues em busca de "futebol regular no time principal". Resta saber se ele encontrará mais minutos em Old Trafford do que teve em Stamford Bridge, e muito dependerá de quem mais o United contratar, com outros nomes devendo chegar em meio à reformulação do meio-campo do clube. Santos pode sentir que precisa de um recomeço longe do caos na diretoria e da constante troca de técnicos no Chelsea, embora não haja garantia de que o United consiga oferecer muito mais estabilidade no longo prazo. O clube pode, porém, oferecer futebol de Champions League, o que naturalmente significará mais minutos, já que seu futuro ex-clube não se classificou para nenhuma competição europeia. Na prática, caberá ao jogador garantir que se estabeleça como uma peça-chave em seu novo ambiente. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julho: Sandro Tonali (Newcastle para o Tottenham, £ 100 milhões)

    Para o Newcastle: A bolha estourou de vez! Quando o Newcastle se classificou para a Champions League da temporada passada, depois de encerrar seu jejum de títulos ao surpreender o Liverpool na final da Carabao Cup, os torcedores sonhavam com seu clube bancado pelo Estado se tornando a resposta da Inglaterra ao Paris Saint-Germain, apoiado pelo Catar. No entanto, o Liverpool então deu ao Newcastle um lembrete brutal de seu lugar na hierarquia da Premier League ao tirar Alexander Isak deles nas circunstâncias mais torturantes possíveis. Se o Newcastle tivesse gasto bem aquela quantia, então recorde britânico, as coisas ainda poderiam ter dado certo. Em vez disso, milhões de libras foram desperdiçados em contratações por pânico como Yoane Wissa, Nick Woltemade e Anthony Elanga, o que resultou na equipe de Eddie Howe terminando em 12º lugar na tabela. Estava claro muito antes do fim de uma campanha catastrófica que Anthony Gordon sairia, mas é a ida de Tonali para o Tottenham, de todos os times, que realmente representa a morte de um sonho. E o que é verdadeiramente traumatizante para os torcedores é que isso provavelmente nem seja o golpe final, com o capitão Bruno Guimaraes também certo de sair nas próximas semanas. Basicamente, com os proprietários sauditas do clube reduzindo seus investimentos no esporte, mais sofrimento está a caminho, o que significa que os torcedores não podem nem se consolar com a quantia de nove dígitos, que provavelmente também será desperdiçada. Nota: F

    Para o Tottenham: Outra contratação impressionante. Apenas um dia depois de finalizar um acordo histórico de £85 milhões por Mateus Fernandes, o Tottenham decidiu quebrar novamente seu recorde de transferência por Tonali. Se isso é sinal de desespero ou demonstração de ambição, é algo aberto ao debate. Talvez seja apenas mais uma evidência de um mercado de transferências enlouquecido. Afinal, se Elliot Anderson vale £116 milhões, por que Tonali não teria um valor semelhante?! O internacional italiano comprovadamente se firmou como um dos melhores meio-campistas da Premier League nas últimas duas temporadas e parece uma aposta ainda melhor para brilhar sob o comando do compatriota Roberto De Zerbi do que Fernandes. Claro, pagar tanto dinheiro por um jogador de 26 anos que ainda tem muito a provar no mais alto nível continua sendo uma aposta, e uma daquelas de que o Tottenham precisa desesperadamente que dê certo. Por enquanto, porém, os torcedores provavelmente não vão se importar. Depois de anos frustrados com a abordagem prudente/mão de vaca no mercado de transferências supervisionada pelo ex-presidente executivo Daniel Levy, eles agora viram seu clube atropelar rivais da Premier League para contratar um dos meio-campistas mais cobiçados do mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Uma mudança das mais inesperadas. A suposição era de que, se Tonali deixasse o clube que o apoiou durante sua suspensão por apostas ilegais, seria para um dos times mais fortes da Europa. Em vez disso, ele se juntou a uma equipe que terminou em 17º lugar na Premier League em cada uma das últimas duas temporadas. Então, o que aconteceu? Obviamente, nunca houve chance de um clube da Serie A ter dinheiro suficiente para atender ao desejo relatado de Tonali de voltar para casa, e até a elite da Inglaterra naturalmente se assustou com o valor pedido pelo Newcastle. Como resultado, Tonali acabou no Tottenham, onde agora está prestes a passar seus anos de auge, o que é inegavelmente estranho. Ainda assim, se De Zerbi ficar no Tottenham por mais de duas temporadas, e esse é um grande "se", talvez essa transferência funcione bem para Tonali no longo prazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 de julho: Denzel Dumfries (Inter para o Real Madrid, € 20 milhões)

    Para a Inter: É preciso questionar a decisão da Inter de incluir uma cláusula de rescisão tão baixa no contrato de um jogador que se tornou uma de suas figuras mais importantes, embora uma lesão no tornozelo e a cirurgia subsequente tenham atrapalhado a campanha 2025-26 de Dumfries. Ainda assim, ele continua sendo, em seus melhores dias, um dos melhores laterais de apoio ao ataque do futebol, então €20 milhões (£17 milhões/US$ 23 milhões) representam um negócio bastante ruim para a Inter, que poderia ter pedido muito mais no mercado atual por um jogador que ainda tinha dois anos de contrato. Em defesa da Inter, suas mãos podem muito bem ter estado atadas; quando o holandês renovou seu contrato em setembro de 2024, aparentemente exigiu a cláusula, que foi fixada em €25 milhões para clubes de fora da Itália no verão de 2025, antes de cair neste ano. Nota: C

    Para o Madrid: Isso parece mais um negócio muito astuto do Real, que vem construindo a reputação de caçador de pechinchas enquanto navega pelas rígidas regras financeiras de La Liga. Dumfries vale pelo menos o dobro do valor pago pelo Real Madrid, e essa taxa fica bem abaixo dos €30 milhões que o Real Madrid, segundo relatos, havia separado para um novo lateral-direito para competir com Trent Alexander-Arnold após a saída da lenda do clube Dani Carvajal. No entanto, assim como seu equivalente inglês, Dumfries é outro defensor pelo lado direito que, sem dúvida, é mais eficaz no apoio ao ataque do que na defesa, deixando o Madrid com certo desequilíbrio nessa posição, algo que pode ser explorado por equipes melhores. Aos 30 anos, ele também não é exatamente uma alternativa de longo prazo, mas, por uma taxa tão baixa, é difícil argumentar que ele não possa ser uma solução tampão decente por pelo menos um par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Esse tipo de transferência, neste estágio da carreira, é exatamente o motivo pelo qual Dumfries quis que essa cláusula de rescisão fosse incluída em seu contrato. Ele tem sido um servidor leal da Inter desde que chegou do PSV em 2021, com 55 participações em gols em 207 partidas como ala pela direita, ao mesmo tempo em que ajudou a Inter a conquistar o título da Serie A tanto em 2023-24 quanto em 2025-26, além de alcançar duas finais da Champions League. Ele certamente fez por merecer o que pode vir a ser sua última grande transferência, e seu baixo preço significa que a pressão será um pouco menor no Bernabéu. Será muito interessante ver se ele deixará Alexander-Arnold fora do time, depois de supostamente ter tido conversas com José Mourinho sobre o papel que desempenhará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julho: Mateus Fernandes (West Ham para o Tottenham, £ 85 milhões)

    Para o West Ham: Uma taxa enorme que ajudará bastante a amenizar o impacto econômico do rebaixamento da Premier League. Ficou claro assim que o West Ham caiu que algumas vendas importantes seriam necessárias, e Fernandes era um dos ativos mais valiosos do clube, um meio-campista refinado que já atraía muitos olhares de admiração de clubes rivais mesmo antes de o destino da equipe ser selado na última rodada da temporada. Sua saída, portanto, não surpreende em nada. O que choca, porém, é que o West Ham conseguiu exatamente o que estava pedindo pelo português, apesar de estar em uma posição de negociação bastante desfavorável. Por isso, a tão criticada diretoria do clube merece um raro crédito. Nota: A

    Para o Tottenham: Mais uma confirmação de que o clube fala sério neste verão. Depois de duas campanhas calamitosas, a segunda das quais quase terminou em rebaixamento, o Tottenham agiu rápido para garantir que nunca mais se veja nessa situação e, se pagar £52 milhões por Jan Paul van Hecke já foi uma declaração de intenções, isso está em outro nível. Fernandes é um talentoso jogador de 21 anos. Pode atuar em várias funções e há muito tempo dá a impressão de ser um atleta que prosperaria em uma equipe mais forte. Também está claro que Roberto De Zerbi o considera perfeito para o seu estilo de jogo. No entanto, há um inegável ar de desespero neste negócio. O Tottenham, como vimos por seu interesse em também contratar Sandro Tonali, está decidido a fazer o que for preciso para reformular seu meio-campo mediano e, por isso, aceitou pagar acima do valor por Fernandes para afastar o interesse de times como o Manchester United. Consequentemente, essa transferência realmente precisa dar certo para o Tottenham, e imediatamente, ou rapidamente se tornará mais uma arma para bater nos donos do clube. De fato, apenas para colocar os números em contexto, o PSG pagou €60 milhões ao Benfica por Joao Neves, e Fernandes não é nem de longe tão bom quanto seu compatriota de 21 anos, então ele realmente precisa mostrar que poderia ser. Nota: C+

    Para Fernandes: À primeira vista, uma movimentação estranha. Fernandes foi ligado a alguns dos maiores nomes do futebol: United, Liverpool e PSG. Em vez disso, acabou no Tottenham, o time que terminou uma posição e dois pontos acima do West Ham na última temporada, o que faz isso parecer um movimento lateral. No entanto, o clube do norte de Londres deve ser muito mais forte na próxima temporada, e Fernandes é inquestionavelmente o tipo de meio-campista que De Zerbi pode ajudar a levar a um nível completamente diferente. Deve haver, claro, alguma preocupação sobre quanto tempo o italiano realmente ficará no Tottenham, já que nenhuma das partes é conhecida por sua estabilidade, mas Fernandes entrará direto no time titular, e isso talvez não acontecesse em outro lugar. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1º de julho: Ismael Saibari (PSV para o Bayern de Munique, € 50 milhões)

    Para o PSV: Uma saída decepcionante, mas inevitável. Saibari conquistou três títulos consecutivos com o PSV e sua influência cresceu gradualmente durante esse período. Portanto, era apenas uma questão de tempo até que ele fosse contratado por uma das principais equipes da Europa. Alguns podem argumentar que o PSV poderia ter esperado até depois da Copa do Mundo antes de definir um preço para Saibari, já que sempre havia a possibilidade de ele brilhar na América do Norte, mas ainda assim é uma boa quantia por um jogador contratado do Genk por pouco mais de € 5 milhões há quatro anos. Também é provável que o dinheiro seja bem utilizado por um clube que tem conseguido conquistar troféus na Holanda de forma consistente, apesar de ter de vender continuamente seus melhores jogadores. Nota: B 

    Para o Bayern: Um negócio brilhante. O valor de mercado de Saibari só aumentou nas últimas semanas por causa de suas atuações sensacionais por Marrocos, com o jogador de 25 anos marcando em todos os três jogos de seu país na fase de grupos da Copa do Mundo, antes de converter o pênalti decisivo na vitória sobre a Holanda na fase de 32 avos. No entanto, como declarou o diretor esportivo Max Eberl quando a transferência foi confirmada, este era um acordo em que o Bayern já vinha trabalhando havia algum tempo. Não foi uma decisão reativa a um jogador aleatório ganhando projeção em uma Copa do Mundo; o Bayern há muito tempo estava convencido de que Saibari tinha a combinação certa de técnica, entrega e versatilidade para dar uma contribuição significativa a um setor ofensivo já estelar, e não vemos nada que coloque essa avaliação em dúvida. Nota: A

    Para Saibari: O melhor verão de sua vida. A Copa do Mundo realmente não poderia estar correndo melhor para Saibari, que chamou a atenção do torcedor comum com suas atuações dinâmicas no ataque de uma seleção de Marrocos muito impressionante. Agora, ele concluiu a clássica transferência dos "sonhos" para "um dos maiores clubes do mundo", mesmo que conseguir espaço em uma escalação titular com Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise e Jamal Musiala possa se revelar um pesadelo! No entanto, os melhores anos de Saibari ainda estão por vir, ele está nas nuvens neste momento e acredita, compreensivelmente, que pode ser uma adição muito útil ao elenco do Bayern. Vincent Kompany claramente concorda, porque Saibari sem dúvida parece se encaixar melhor no estilo de jogo de sua equipe do que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1º de julho: Marco Palestra (Atalanta para o Chelsea, £ 47 milhões)

    Para a Atalanta: Após o acordo para vender Ederson ao Manchester United, este tem tudo para ser mais um negócio astuto da Atalanta. O pacote significativo de € 55 milhões (£ 47 milhões/US$ 62 milhões) por Palestra representa lucro puro por um jogador que passou pela academia do clube, mas fez apenas algumas aparições pelo time principal, com a Atalanta supostamente tendo decidido há algum tempo lucrar com a venda em vez de reintegrar Palestra após seu empréstimo bem-sucedido ao Cagliari. O jogador de 21 anos se torna a quarta venda mais cara da história do clube e, embora talvez seja uma pena que Palestra não fique em Bérgamo e deixe sua marca no clube ao qual se juntou aos 10 anos, assim que nomes como Inter e Chelsea demonstraram interesse, isso mexeu com sua cabeça e sempre pareceu provável que seria uma batalha difícil mantê-lo. Nota: A

    Para o Chelsea: Um indicativo interessante da influência de Xabi Alonso como manager do Chelsea, e não como técnico. O espanhol teria dado sinal verde para este acordo, e o clube agiu rapidamente para chegar a um entendimento com a Atalanta, assumindo a dianteira no espaço de 24 horas para atravessar a investida da Inter por Palestra. Havia grande expectativa de que ele se juntasse ao campeão do Scudetto, então isso certamente é um golpe importante nesse sentido. Um lateral versátil, veloz e forte, Palestra, que foi eleito o Defensor do Ano da Serie A de 2025-26, deve se encaixar no sistema de Alonso tanto em uma linha de três quanto de quatro, e deve estar bem adaptado às exigências da Premier League. No entanto, depois de gastar até € 55 milhões, fica a sensação de que o Chelsea pagou caro demais; trata-se de uma quantia enorme em termos de Serie A, aparentemente deixando para trás com folga a oferta da Inter, e ele ainda é cru aos 21 anos, com apenas uma boa temporada de futebol de elite no currículo. Portanto, isso representa um certo risco. Nota: B

    Para Palestra: Apenas o próprio Palestra poderá responder à pergunta sobre por que escolheu o Chelsea em vez de uma transferência para a Inter, cuja academia ele frequentou quando menino e para a qual acredita-se que torcia, mas o fato de a oferta contratual do Chelsea, segundo relatos, estar próxima de £ 100 mil por semana, mais que o dobro do que a Inter havia colocado na mesa, pode ajudar a explicar isso. Dito isso, Palestra tem todos os atributos para ter sucesso na Premier League e aparentemente aproveitou a oportunidade para se testar na elite do futebol inglês. Ele será encorajado pelo sucesso de Riccardo Calafiori no Arsenal, enquanto o também jovem italiano Giovanni Leoni se juntou ao Liverpool no verão passado, em um sinal de que mais jogadores estão prontos para deixar a Serie A no início da carreira. Ele muito bem pode ter sido convencido pela determinação de Alonso em levá-lo para Stamford Bridge, o que indica que pode estar prestes a se tornar uma peça-chave sob o comando do novo manager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junho: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain para o Milan, € 75 milhões)

    Para o PSG: Jackpot! Os campeões europeus vão rir à toa até o banco depois de encontrarem alguém disposto a lhes pagar uma quantia tão ridícula por um jogador de elenco que não foi titular em um único jogo da Champions League na temporada passada. Ramos, vale lembrar, era para ser a resposta ao problema do PSG no ataque, mas passou a imensa maioria do seu tempo no Parc des Prince sentado no banco, já que Luis Enrique encontrou uma solução melhor ao transformar Ousmane Dembele em um ‘falso 9’, o que não depõe nada bem a favor do português. E tampouco ajuda o fato de ele ainda estar em segundo plano para um Cristiano Ronaldo de 41 anos na seleção. Portanto, os principais times do futebol mundial certamente não estavam fazendo fila para contratar Ramos neste verão europeu, e muito menos por absurdos €75 milhões. Com um acordo sensacional, porém, o PSG arrecadou mais da metade do dinheiro de que precisará para contratar Yan Diomande, um jogador que de fato vai melhorar o seu ataque. Nota: A+

    Para o Milan: De cair o queixo, simplesmente de cair o queixo. Vamos deixar uma coisa clara de imediato: Ramos é um bom centroavante. Ele mostrou grande potencial no Benfica e provou que pode causar impacto saindo do banco no PSG ao marcar 45 vezes ao longo de três temporadas. No entanto, seu preço não faz sentido, especialmente para um Milan que está longe de nadar em dinheiro. Consequentemente, torcedores, comentaristas e jornalistas na Itália estão neste momento tentando desesperadamente descobrir o que exatamente aconteceu aqui. Embora essa transferência possa muito bem significar que Rafael Leao deixará San Siro em breve, o fato de Jorge Mendes estar envolvido inevitavelmente provocou várias teorias da conspiração, enquanto também foi apontado que o dono do Milan, Gerry Cardinale, tem uma boa relação com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ninguém sabe ao certo, porém, por que o Milan se sentiu compelido a pagar uma taxa recorde do clube por Ramos. Mais uma vez, para deixar claro, nós realmente achamos que ele fará gols na Serie A, especialmente porque deve oferecer tudo o que Ruben Amorim quer de seu camisa 9. Mas esta é a contratação mais cara da Itália desde que a Inter contratou Romelu Lukaku, e Ramos na verdade não oferece nada parecido com a mesma garantia em termos de gols. Nota: D+

    Para Ramos: Uma oportunidade, que já demorava muito, para o eterno coadjuvante se tornar protagonista. Achamos, quando Ramos marcou um hat-trick por Portugal de Fernando Santos na Copa do Mundo de 2022, que uma estrela havia nascido. No entanto, em vez de montar o ataque de Portugal em torno de um centroavante de real promessa, o substituto de Santos, Roberto Martinez, optou por seguir com Ronaldo, atrasando Ramos por anos. No entanto, também é preciso dizer que ele não fez um trabalho particularmente bom ao colocar Ronaldo e Martinez sob qualquer pressão real. Foi uma história parecida em Paris, onde o consenso geral é que, embora o PSG tivesse uma invejável coleção de atacantes fenomenais, Ramos não era um deles. Ele era apenas um bom nome para sair do banco, um substituto capaz de causar impacto. Crucialmente, agora ele tem a chance de mudar essa narrativa. Ramos será a referência de um novo Milan, que segue sendo um dos maiores clubes do futebol mundial. A pressão sobre ele para justificar seu preço será enorme, porque, embora esta já seja uma quantia alta de qualquer forma, ela é absolutamente gigantesca para um clube da Serie A. A bola está com você, Goncalo, é hora de provar o seu valor... Nota: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 de junho: Jan Paul van Hecke (Brighton para o Tottenham, £ 52 milhões)

    Para o Brighton: Mais um negócio muito astuto do Brighton, que vai reforçar sua reputação como um dos clubes que melhor vendem ao embolsar £52 milhões (US$ 70 milhões) por um jogador contratado por apenas £2 milhões há seis anos. O acordo fica ainda melhor pelo fato de o contrato de Van Hecke no Amex Stadium expirar em apenas 12 meses. O clube, portanto, ficará satisfeito por ter gerado uma taxa tão significativa pelo zagueiro holandês, embora tenha sido noticiado anteriormente que ele era avaliado em £70 milhões (US$ 94 milhões). Inevitavelmente, essa quantia será reinvestida em um substituto de alto potencial, com o promissor jogador do Tottenham Luka Vuskovic em destaque no radar do clube, em uma transferência separada após seu impressionante empréstimo ao Hamburgo. O Brighton também não está exatamente carente de opções para a zaga, com Lewis Dunk e Olivier Boscagli em seu elenco e Igor Julio prestes a retornar de seu empréstimo ao West Ham. Nota: A

    Para o Tottenham: Claramente uma transferência impulsionada pelo novo técnico Roberto De Zerbi, que trabalhou com Van Hecke em sua passagem pelo Brighton. Ainda assim, é difícil não sentir que o Tottenham pagou caro demais pelo zagueiro depois que surgiram aquelas notícias sugerindo que o Brighton o avaliava em £70 milhões, apesar de ele estar prestes a entrar no último ano de contrato no litoral sul. Dá para pensar que um acordo com desconto por um jogador do calibre dele deveria realisticamente ter custado algo na casa de £40 milhões (US$ 54 milhões), mas o Brighton é notoriamente duro nas negociações e o Tottenham pode ter sentido que precisava agir: seus rivais de Premier League, Chelsea e Liverpool, teriam interesse em Van Hecke, enquanto o capitão do clube, Cristian Romero, parece praticamente certo de sair neste verão após uma temporada turbulenta, e seu companheiro de zaga Micky van de Ven pode seguir o mesmo caminho. O Tottenham está, ao menos, contratando um defensor já testado na Premier League que, aos 26 anos, ainda não atingiu seu auge, passa bem a bola e tem o tipo de combatividade e liderança de que o time vinha sentindo muita falta. O internacional holandês pode muito bem formar uma nova dupla de zaga com o reforço sem custos Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Do ponto de vista do jogador, esta é uma mudança que faz bastante sentido. Depois de aparentemente deixar claro que não renovaria sua permanência no Amex, Van Hecke dá um passo acima em relação ao Brighton no meio de sua carreira e pode muito bem ver isso como um trampolim para coisas ainda maiores após se firmar na Premier League. Presumivelmente, nem Chelsea nem Liverpool transformaram em algo concreto o interesse noticiado, então, se ele quer ser titular garantido em um chamado clube do “Big Six”, o Tottenham pode ser o ponto de partida ideal, ainda que não possa oferecer qualquer tipo de futebol europeu. Tendo trabalhado com o italiano temperamental antes, Van Hecke saberá exatamente como De Zerbi quer que o time jogue, o que deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente. Na verdade, o único caminho é para cima para o Tottenham após mais uma campanha doméstica desastrosa, e uma parceria com Senesi parece muito forte no papel, pelo menos, dando ao time uma base defensiva sólida enquanto o clube do norte de Londres atravessa o que provavelmente será um período de transição depois de afastar a ameaça de rebaixamento no fim de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 de junho: Victor Munoz (do Osasuna para o Liverpool, £ 34,5 milhões)

    Para o Osasuna: À primeira vista, pode parecer que o Osasuna obteve um lucro muito saudável com um jogador que contratou apenas no verão passado por somente €5 milhões, mas o clube de Pamplona sempre estaria limitado por uma pesada cláusula de 50% sobre uma venda futura em seu acordo com o Real Madrid. Isso significa que €20 milhões dos €40 milhões (£34,5 milhões/$45 milhões) de sua cláusula de rescisão irão para o Real Madrid, embora um ganho de €15 milhões (£13 milhões/$17 milhões) ainda seja significativo para um clube do tamanho do Osasuna. A saída de Munoz sempre pareceu provável após uma temporada em que ele teve 12 participações em gols e ganhou uma convocação para a seleção da Espanha na Copa do Mundo, e a cláusula de rescisão significava que o clube estava de mãos atadas em relação ao valor. Nota: B-

    Para o Liverpool: A primeira contratação da era Andoni Iraola, e mais combustível para a rivalidade de mercado entre Liverpool e Newcastle! O Newcastle havia identificado Munoz como o substituto ideal a longo prazo para Anthony Gordon, que se juntou ao Barcelona, mas, percebendo uma oportunidade de mercado, o Liverpool agiu rápido para atravessar o negócio, apesar de as conversas estarem em estágio avançado e de a própria oferta dos Tynesiders ter sido, segundo relatos, aceita. O Liverpool já verá isso como uma espécie de golpe de mestre, portanto, mas também ficará encantado por contratar um ponta jovem tão bem avaliado por um valor que pode acabar se mostrando uma pechincha. Munoz pode atuar pelos dois lados do campo, assim como pelo meio, oferecendo qualidade e profundidade muito necessárias depois que a saída de Mohamed Salah e a lesão de Hugo Ekitike deixaram uma enorme lacuna no ataque do Liverpool. Um atacante direto e veloz, que também trabalha duro defensivamente, o jogador de 22 anos parece ser o encaixe ideal para o estilo de jogo de Iraola, com o novo técnico aparentemente pressionando para que o negócio acontecesse. Ele terá, no entanto, de garantir que o jovem espanhol não bloqueie o caminho de Rio Ngumoha para se tornar uma verdadeira superestrela, embora, segundo relatos, o clube esteja confiante de que esse não será o caso. Nota: A 

    Para Munoz: Depois que tanto Liverpool quanto Newcastle tiveram propostas aceitas, é preciso pensar que a decisão entre os dois ficou nas mãos do jogador, e não dá realmente para culpar Munoz por escolher uma transferência para Anfield. Apesar de ter apenas 22 anos, ele já teve um início de carreira um tanto nômade, e este já será seu terceiro grande clube. Depois de passar pelo famoso sistema de base La Masia, do Barcelona, ele acabou mais tarde no Real Madrid antes de se juntar ao Osasuna há apenas um ano. Desta vez, Munoz espera se firmar e se estabelecer como uma estrela de longo prazo em seu novo ambiente, e seu compatriota Iraola deve ser o técnico ideal para ajudá-lo a se adaptar. Ele terá uma briga pela frente para conquistar uma vaga entre os titulares, e isso pode exigir que melhore sua produção geral, com o Liverpool ainda sendo apontado como interessado em Yan Diomande, o muito bem avaliado mago das pontas do RB Leipzig, mas ainda assim ele deve ter muitas oportunidades no novo ataque do Liverpool graças à sua versatilidade. Nota: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junho: Ibrahima Konate (Liverpool para o Real Madrid, sem custos)

    Para o Liverpool: O Liverpool realmente ficou entre a cruz e a espada quando se tratou do futuro de Konate, mas essa situação poderia ter sido evitada se o contrato do zagueiro não tivesse sido deixado chegar ao fim em primeiro lugar. Se o Liverpool o tivesse prendido a um novo acordo quando ele estava no auge de sua forma durante a campanha vitoriosa do título de 2024-25, então teria podido exigir uma boa quantia quando chegasse a hora de se separar, mas o francês acabou saindo de graça após uma temporada individual desastrosa. Do jeito que foi, teria sido simplesmente bizarro o Liverpool ceder às exigências salariais de Konate, de cair o queixo, supostamente em torno de £ 250.000 por semana, em meio a uma campanha desorganizada marcada por uma série de erros de grande repercussão, com negociações exaustivas que se arrastaram por meses e meses terminando em nada, apesar de o jogador ter afirmado em abril que estava perto de um acordo. O Liverpool, ao menos, já contratou possíveis substitutos em Giovanni Leoni e Jeremy Jacquet, mas isso ainda foi uma enorme perda de tempo para todos. Nota: D

    Para o Real Madrid: Presumivelmente, então, o Real Madrid dará ao antigo alvo de longo prazo Konate o tipo de salário astronômico que ele procura, o que, apesar do fato de não pagar uma taxa, representa um risco, dado o quão mal o zagueiro foi ao longo da frágil defesa de título do Liverpool. Vale lembrar que o Real Madrid supostamente havia decidido encerrar seu interesse no jogador ainda em novembro do ano passado, o que é revelador. O francês é um bom defensor em seus melhores dias e, aos 27 anos, provavelmente ainda não chegou aos anos de auge para jogadores de sua posição. O Real está efetivamente apostando que ele reencontre sua melhor forma na Espanha, e ele pode ser uma solução de custo relativamente baixo para um setor problemático do clube; David Alaba deixará o Bernabéu neste verão, Antonio Rudiger já passou de seu auge, Eder Militao continua atormentado por lesões e Dean Huijsen ainda é muito jovem. Konate dificilmente é uma solução de primeira classe, porém, e isso tem jeito de uma transferência que pode dar muito errado rapidamente, dada a intensa pressão em torno do Real Madrid, tanto por parte dos torcedores quanto da mídia. Nota: B

    Para Konate: Certamente o maior vencedor dessa situação é Konate, que está prestes a conseguir tanto sua transferência dos sonhos para o Real Madrid quanto o salário milionário que deseja. No entanto, ele terá de se adaptar rapidamente como um potencial titular ao lado de Huijsen; no caldeirão que é o Bernabéu, haverá muito menos paciência para os tipos de erros que marcaram sua última temporada em Anfield. Konate seguiu os passos de Trent Alexander-Arnold ao completar uma transferência sem custos para Madri, e as dificuldades do inglês em sua temporada de estreia devem servir de alerta. No entanto, se ele conseguir recuperar sua confiança e sua melhor forma logo no início, terá a oportunidade de se estabelecer como uma peça-chave em um dos maiores clubes do mundo no novo Real de Jose Mourinho. Se isso é algo de que ele é capaz, porém, está longe de ser garantido. Nota: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junho: Bernardo Silva (Manchester City para o Real Madrid, sem custos)

    Para o Manchester City: A perda de uma lenda. Bernardo é, simplesmente, um dos melhores jogadores de futebol a atuar na Premier League, um meio-campista ofensivo maravilhosamente incansável e inventivo, que foi absolutamente fundamental no período de sucesso sustentado do Manchester City. De fato, o português era essencialmente o jogador perfeito para Pep Guardiola, e é por isso que o catalão gostava tanto dele e até derramou algumas lágrimas durante a emocionante despedida de Silva no Etihad. Guardiola esperava que o jogador de 31 anos encerrasse a carreira no City, mas esta é uma saída que vinha se desenhando há algum tempo. Vê-lo sair de graça obviamente não é ótimo do ponto de vista financeiro, mas era o mínimo que ele merecia após nove anos de serviços estelares. Ainda assim, sua habilidade, inteligência e, talvez acima de tudo, sua personalidade farão muita falta no City. Nota: D

    Para o Real Madrid: Dois motivos para comemorar. O Real Madrid não apenas contratou sem custos um jogador de qualidade excepcional, como também venceu o arquirrival Barcelona na disputa por sua assinatura. Após meses de especulação, sobre os quais Bernardo inclusive comentou, uma ida para o Camp Nou parecia certa. No entanto, a chegada de Jose Mourinho ao Bernabéu claramente mudou tudo. "The Special One" fez da contratação de seu compatriota uma prioridade, e o negócio foi praticamente fechado em 36 horas. Os melhores dias de Silva estão, sem dúvida, para trás, mas ele mostrou durante a disputa pelo título da Premier League na última temporada que continua capaz de se impor nos maiores jogos, e sua atuação contra o Arsenal no Etihad foi excepcional. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, porém, Bernardo seja provavelmente o modelo ideal para os integrantes mais jovens do elenco do Madrid, a personificação do que Mourinho quer de seus jogadores, aquela mistura perfeita de talento e tenacidade. Nesse contexto, é fácil entender por que o Real atravessou o negócio do Barça pelo internacional português. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: A mudança para a Espanha que ele buscava há tanto tempo. Em pelo menos as últimas três janelas de verão, se não mais, Silva foi ligado a uma transferência para um dos principais times de La Liga. Repetidas vezes, porém, Guardiola o convenceu a passar mais uma temporada no Etihad. Desta vez, no entanto, não houve como mudar a ideia de Bernardo, e agora ele finalmente terá a oportunidade de jogar por uma das superpotências tradicionais do futebol europeu. É verdade que o Madrid atravessa um momento difícil, depois de ter sido desalojado do topo do futebol espanhol pelo Barcelona, mas ajudar Mourinho a recolocá-lo no lugar de onde pertence é um desafio que ele, sem dúvida, vai abraçar e do qual vai gostar. A disputa por vagas no Real é intensa e Silva já não é tão dinâmico quanto foi um dia, mas, como Guardiola destacou, os primeiros cinco metros estão na sua cabeça e, nesse sentido, poucos jogadores são tão rápidos quanto o ex-capitão do City. Assim, embora talvez seja uma pena que ele não tenha se mudado para o Madrid quando era um pouco mais jovem, Bernardo tem a experiência e a qualidade para emular Luka Modric, que Mourinho levou ao Bernabéu, brilhando na Espanha até o fim da casa dos 30. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junho: Marc Cucurella (Chelsea para o Real Madrid, € 60 milhões)

    Para o Chelsea: Isso parece um negócio estranho para o Chelsea; Cucurella é um jogador que se desenvolveu e virou uma peça-chave defensiva do clube desde que chegou em 2022, após um início pouco promissor, então vê-lo sair com prejuízo é um pouco intrigante. No seu melhor, ele está, sem dúvida, entre os melhores da sua posição no planeta. Dito isso, o Chelsea claramente pagou caro demais em primeiro lugar quando contratou o espanhol junto ao Brighton por £60 milhões ($80 milhões), e, como ele supostamente havia sinalizado nos bastidores a intenção de seguir em frente e foi abertamente crítico à forma como o clube está sendo administrado, eles provavelmente ficarão satisfeitos em recuperar até £52 milhões ($69 milhões), depois de considerar que ele não era intocável. De fato, o clube talvez tivesse dificuldade para conseguir mais do que isso em janelas futuras por um jogador que completa 28 anos em julho. A saída de Cucurella também significa que um elenco com séria falta de experiência ficou sem uma de suas cabeças mais rodadas, mas o Chelsea deve estar confiante de que o jovem Jorrel Hato pode preencher essa lacuna, assim como o esperado novo reforço Valentin Barco. Nota: B-

    Para o Real Madrid: Parece que tudo o que Jose Mourinho diz é feito, já que o Real Madrid dá início à sua campanha de contratações na janela antecipada com uma contratação surpreendente. O clube gastou alto com um lateral-esquerdo ainda no verão passado para trazer Alvaro Carreras de volta ao Bernabeu vindo do Benfica, mas isso não o impediu de gastar pesado por Cucurella, que teria sido identificado como alvo pelo seu novo (velho) técnico. Uma taxa de €60 milhões é muito alta para um time que adotou uma abordagem relativamente econômica no mercado de transferências nos últimos anos, e isso exigirá um retorno imediato do investimento de um jogador cuja forma caiu um pouco nos últimos meses. Prestes a completar 28 anos, Cucurella deveria estar no auge, mas por quantos anos mais de alto nível o Real Madrid realmente vai conseguir tirar dele? Ao menos, ele tem as características de um jogador de “Mourinho”, com sua energia e agressividade. O Real agora também se vê com quatro laterais-esquerdos de time principal: o novo reforço, Carreras, Ferland Mendy e Fran Garcia, então certamente algo terá de acontecer em termos de saídas. Nota: C

    Para Cucurella: Sem dúvida o principal beneficiado por essa transferência, Cucurella cumpriu seu objetivo de escapar de um Chelsea sem rumo e se juntou a um dos maiores clubes do planeta no auge. Já havia sido amplamente noticiado que o defensor queria retornar à Espanha, depois de se desiludir com a maneira como a BlueCo conduzia seus negócios em Stamford Bridge, mas ninguém esperava que ele fosse para o Bernabeu em meio ao interesse do Atletico Madrid. Não surpreende, então, que o acordo tenha sido fechado tão rapidamente, com Cucurella presumivelmente dizendo sim imediatamente quando o Real o procurou. Considerando que ele aparentemente foi uma escolha de Mourinho, ele tem grande chance de se estabelecer como jogador-chave também, com Carreras provavelmente entrando e saindo do XI do português em rotação. No entanto, à luz da alta taxa, ele precisa render imediatamente ou corre o risco de ter a torcida notoriamente impaciente do Bernabeu pegando no seu pé, especialmente por conta de suas ligações com o Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junho: Andy Robertson (Liverpool para o Tottenham, de graça)

    Para o Liverpool: Uma saída emocionante. Robertson facilmente figura como uma das melhores contratações da história do clube, peça-chave da era Jurgen Klopp, contratado por apenas £ 8 milhões junto ao Hull City ainda em 2017 e, no auge, era possivelmente o melhor lateral-esquerdo do mundo. Não há como negar, porém, que a idade já começava a pesar para o jogador de 32 anos, motivo pelo qual o Liverpool se antecipou para substituí-lo ao contratar Milos Kerkez no verão passado, e teria até vendido Robertson na janela de inverno se tivesse conseguido chamar Kostas Tsimikas de volta da Roma. O problema agora, porém, é que Kerkez ainda não se firmou completamente em Anfield, enquanto ficou dolorosamente claro durante uma difícil campanha de 2025-26 do Liverpool que a experiência, a tenacidade e a personalidade de Robertson farão muita falta em Merseyside. De fato, a preocupação entre os torcedores agora é que a saída de Robertson, junto com a de Mohamed Salah, resulte apenas em uma queda ainda maior de nível na próxima temporada. Nota: D

    Para o Tottenham: Ainda é uma movimentação surpreendente. O Tottenham obviamente tentou contratar Robertson em janeiro, mas era difícil entender exatamente o porquê. O elenco do Tottenham podia estar carente de qualidade e profundidade em várias áreas do campo, mas a lateral esquerda não era realmente uma delas. Ben Davies havia acabado de fraturar o tornozelo, é claro, mas o Tottenham ainda tinha Destiny Udogie e o versátil Djed Spence como opções, enquanto o adolescente brasileiro Souza havia acabado de chegar do Santos. O argumento era que Robertson teria sido um acréscimo importante para um vestiário em desordem, e ele certamente pode ajudar o novo técnico Roberto De Zerbi a cultivar uma nova cultura de 100% de comprometimento dentro do elenco. O fato de ele estar chegando gratuitamente, ainda que com atraso, é um pequeno bônus bem-vindo, mas permanece a sensação de que o Tottenham não necessariamente precisava de Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Uma decisão intrigante. Dá para entender por que Robertson estava disposto a deixar o Liverpool em janeiro. Ele havia sido rebaixado à condição de segunda opção atrás de um jogador que não vinha tendo atuações particularmente boas e queria jogar com regularidade na Premier League às vésperas da Copa do Mundo, algo que o Tottenham aparentemente estava disposto a lhe oferecer. Robertson acabou iniciando mais partidas na segunda metade da temporada do que provavelmente esperava, o que significa que vai em boa forma para a América do Norte, mas nunca houve qualquer chance de ele permanecer em Anfield, porque o Liverpool não lhe ofereceu renovação em nenhum momento. No entanto, ele tinha outras opções além do Tottenham, com a Juventus entre os clubes que teriam demonstrado interesse na contratação do capitão da Escócia. Assim, é um pouco estranho que ele tenha decidido se juntar a um clube que só evitou por pouco o rebaixamento para a Championship na rodada final da temporada. No entanto, Robertson pode até considerar o Tottenham uma opção mais atraente agora do que era em janeiro, dado que De Zerbi é inquestionavelmente capaz de melhorar significativamente a equipe ao longo do verão. Ainda assim, seguimos sem estar convencidos de que Robertson realmente jogará muito mais no norte de Londres do que jogou no Liverpool na temporada passada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de maio: Anthony Gordon (do Newcastle para o Barcelona, € 80 milhões)

    Para o Newcastle: Uma mudança de postura reveladora. O Newcastle lutou com unhas e dentes para segurar Alexander Isak no verão passado antes de, tardiamente, permitir que ele se juntasse ao Liverpool. Por mais triste que possa parecer, teria sido muito melhor simplesmente ceder de imediato e deixá-lo sair assim que apresentou um pedido de transferência, já que a desestabilização causada pelo atacante sueco não ajudou em nada Eddie Howe e seus jogadores. Assim, o Newcastle agiu rapidamente para se desfazer de outro atacante insatisfeito, e por uma taxa fantástica. Gordon é um atacante trabalhador, talentoso e versátil, mas nunca fez nada por clube ou seleção para sugerir que vale £69 milhões. Claro, o desafio agora para o Newcastle é investir o dinheiro com sabedoria, porque desperdiçou completamente o que recebeu por Isak, e atrair grandes talentos não vai ser nada mais fácil neste verão. O Newcastle não pode mais oferecer futebol de Champions League a possíveis novos reforços, e sua patética 12ª colocação na Premier League, somada ao desejo de Gordon de seguir Isak para fora de St. James' Park, prova que o clube já não representa uma ameaça séria à elite da Inglaterra sob donos sauditas cada vez mais desinteressados. Nota: B-

    Para o Barcelona: Um sinal realmente preocupante. O Barcelona não está em posição de gastar pesado com jogadores há algum tempo, devido aos seus bem documentados problemas para cumprir as rígidas regras financeiras de La Liga, então não é um bom presságio que seu primeiro movimento após finalmente arrumar a casa seja torrar €80 milhões em Gordon. O internacional inglês certamente deve se mostrar um reforço útil. Ele pode atuar praticamente em qualquer posição do trio de ataque e é uma máquina de pressão, ao contrário de Marcus Rashford, então é fácil entender por que Hansi Flick deu sinal verde para a chegada de Gordon. No entanto, não há como fugir do fato de que o Barça pagou demais. É verdade que Gordon pode fazer uma boa Copa do Mundo, lançando o preço sob uma luz mais favorável, enquanto também se destacou que o Scouser marcou 10 vezes na Champions League desta temporada, mas seis desses gols foram contra Qarabag e Union Saint-Gilloise, e metade saiu em cobranças de pênalti. Doze gols em suas últimas 60 partidas na Premier League são um indicador muito melhor do tipo de média de gols que os torcedores do Barça devem esperar de sua mais recente contratação. Então, embora Gordon tenha mais chances de dar a Flick o que ele quer de um ponta, e receba um salário menor do que Rashford, havia opções de melhor custo-benefício em outros lugares, o que sugere que o Barça voltou a ter mais dinheiro do que juízo. Nota: C+

    Para Gordon: Aquilo de que os sonhos são feitos. Apesar de algumas atuações muito inconsistentes na Premier League, particularmente ao longo dos últimos dois anos, Gordon conseguiu a transferência para um grande clube que claramente vinha mirando há algum tempo. Ele mesmo admitiu que ficou balançado por ligações anteriores com o Liverpool, clube de sua cidade natal e para o qual também torcia quando era menino, enquanto inicialmente parecia que ele se juntaria ao Bayern de Munique neste verão. No entanto, o Bayern compreensivelmente recuou diante do preço pedido, e é aí que está o grande desafio que Gordon enfrenta agora. A possível chegada de Julian Alvarez tiraria uma boa parte da atenção sobre o jogador de 25 anos, mas ele ainda estará sob enorme pressão para justificar sua taxa, porque o Barça não pagou €80 milhões por um coadjuvante. Gordon precisa provar que merece ser titular em um time repleto de estrelas, e isso não será fácil. Basta perguntar a Rashford, que agora parece excedente no Camp Nou apesar de ter somado 28 gols e assistências em sua temporada de estreia no Barça. Ainda assim, Gordon provavelmente mal consegue acreditar na própria sorte. Ele vai deixar de jogar com Anthony Elanga para entrar em campo ao lado de Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle