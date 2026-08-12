Para o Manchester City: A saída emocionante de John Stones foi confirmada no fim da temporada do clube, mas, na verdade, era inevitável. O defensor sofreu com lesões durante toda a sua passagem pelo Manchester City, mas particularmente nos dois últimos anos de contrato, o que sempre tornou improvável que recebesse uma renovação. O agora ex-técnico do City, Pep Guardiola, havia dado a entender no início de 2025-26 que Stones enfrentava uma batalha difícil para garantir um novo acordo, e um problema na coxa sofrido durante o inverno, que o tirou de 18 jogos, provavelmente acabou com suas chances nesse sentido. Ainda assim, o zagueiro teve uma passagem brilhante de uma década no Etihad, tornando-se uma figura-chave no sistema defensivo e ajudando o clube a conquistar a famosa tríplice coroa em 2022-23, incluindo o tão sonhado primeiro título da Champions League. Stones sem dúvida entra para a história como uma lenda do clube, apesar dos seus problemas físicos, mas uma separação provavelmente fazia sentido neste momento. Mesmo que ainda estivesse sob contrato, ele não renderia uma taxa muito alta. Depois de o jogador de 32 anos ter sido ligado ao Chelsea, o City provavelmente também ficará satisfeito por ele não estar indo para um rival da Premier League. Nota: B
Para a Inter: Obviamente, dadas as suas dificuldades com lesões, há um risco significativo ligado a esta contratação para a Inter, mesmo sendo uma transferência sem custos. No entanto, o clube vai esperar ter compensado esse risco ao convencer Stones a assinar um contrato de dois anos, supostamente no valor de cerca de £115.000 por semana, bem menos do que ele ganhava no Etihad. Agora, a campeã do Scudetto só precisa torcer para que o internacional inglês consiga se manter em forma, já que haverá sérias dúvidas sobre sua resistência física. Em um bom dia, ele continua sendo um dos melhores zagueiros com saída de bola do futebol, como mostrou com algumas atuações fortes na Copa do Mundo no início do verão. A Serie A é uma espécie de refúgio para jogadores veteranos, e a Inter deve acreditar que o ritmo mais lento na Itália causará menos desgaste físico a um jogador cujo corpo muitas vezes o traiu na Premier League. Stones substitui Francesco Acerbi, que, aos 38 anos, talvez fosse a prova de que o inglês pode potencialmente jogar por muitos mais anos em uma liga menos intensa. A Inter também pode muito bem ver isso como uma espécie de golpe de mercado, tendo supostamente superado nomes como Chelsea e Arsenal para garantir a contratação do defensor. Nota: B
Para Stones: Stones provavelmente precisava de um recomeço, e vai esperar deixar seus problemas físicos para trás de uma vez por todas na Itália. Não só esta é a oportunidade de vivenciar uma nova liga e uma nova cultura, como ele também seguirá brigando por grandes títulos, tanto no cenário doméstico quanto na Europa, por um clube que atualmente é a força dominante da Itália. Talvez ele ainda não saiba, mas, aos 32 anos, Stones pode muito bem ter prolongado sua carreira por mais alguns anos ao trocar a intensidade da Premier League pelo ritmo mais lento da Serie A, e, neste estágio avançado da carreira, ele deve se adaptar bem à vida por lá. Ele reencontrará o ex-companheiro de City Manuel Akanji em San Siro e deve acreditar em suas chances de começar jogando no sistema com linha de três de Cristian Chivu, ao lado do brilhante Alessandro Bastoni. Isso, por sua vez, pode mantê-lo na disputa em nível internacional, caso deseje continuar sua carreira pela Inglaterra além do verão, após a decepção da eliminação na semifinal da Copa do Mundo. Nota: A
Krishan Davis