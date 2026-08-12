Para o Newcastle: Uma mudança de postura reveladora. O Newcastle lutou com unhas e dentes para segurar Alexander Isak no verão passado antes de, tardiamente, permitir que ele se juntasse ao Liverpool. Por mais triste que possa parecer, teria sido muito melhor simplesmente ceder de imediato e deixá-lo sair assim que apresentou um pedido de transferência, já que a desestabilização causada pelo atacante sueco não ajudou em nada Eddie Howe e seus jogadores. Assim, o Newcastle agiu rapidamente para se desfazer de outro atacante insatisfeito, e por uma taxa fantástica. Gordon é um atacante trabalhador, talentoso e versátil, mas nunca fez nada por clube ou seleção para sugerir que vale £69 milhões. Claro, o desafio agora para o Newcastle é investir o dinheiro com sabedoria, porque desperdiçou completamente o que recebeu por Isak, e atrair grandes talentos não vai ser nada mais fácil neste verão. O Newcastle não pode mais oferecer futebol de Champions League a possíveis novos reforços, e sua patética 12ª colocação na Premier League, somada ao desejo de Gordon de seguir Isak para fora de St. James' Park, prova que o clube já não representa uma ameaça séria à elite da Inglaterra sob donos sauditas cada vez mais desinteressados. Nota: B-

Para o Barcelona: Um sinal realmente preocupante. O Barcelona não está em posição de gastar pesado com jogadores há algum tempo, devido aos seus bem documentados problemas para cumprir as rígidas regras financeiras de La Liga, então não é um bom presságio que seu primeiro movimento após finalmente arrumar a casa seja torrar €80 milhões em Gordon. O internacional inglês certamente deve se mostrar um reforço útil. Ele pode atuar praticamente em qualquer posição do trio de ataque e é uma máquina de pressão, ao contrário de Marcus Rashford, então é fácil entender por que Hansi Flick deu sinal verde para a chegada de Gordon. No entanto, não há como fugir do fato de que o Barça pagou demais. É verdade que Gordon pode fazer uma boa Copa do Mundo, lançando o preço sob uma luz mais favorável, enquanto também se destacou que o Scouser marcou 10 vezes na Champions League desta temporada, mas seis desses gols foram contra Qarabag e Union Saint-Gilloise, e metade saiu em cobranças de pênalti. Doze gols em suas últimas 60 partidas na Premier League são um indicador muito melhor do tipo de média de gols que os torcedores do Barça devem esperar de sua mais recente contratação. Então, embora Gordon tenha mais chances de dar a Flick o que ele quer de um ponta, e receba um salário menor do que Rashford, havia opções de melhor custo-benefício em outros lugares, o que sugere que o Barça voltou a ter mais dinheiro do que juízo. Nota: C+

Para Gordon: Aquilo de que os sonhos são feitos. Apesar de algumas atuações muito inconsistentes na Premier League, particularmente ao longo dos últimos dois anos, Gordon conseguiu a transferência para um grande clube que claramente vinha mirando há algum tempo. Ele mesmo admitiu que ficou balançado por ligações anteriores com o Liverpool, clube de sua cidade natal e para o qual também torcia quando era menino, enquanto inicialmente parecia que ele se juntaria ao Bayern de Munique neste verão. No entanto, o Bayern compreensivelmente recuou diante do preço pedido, e é aí que está o grande desafio que Gordon enfrenta agora. A possível chegada de Julian Alvarez tiraria uma boa parte da atenção sobre o jogador de 25 anos, mas ele ainda estará sob enorme pressão para justificar sua taxa, porque o Barça não pagou €80 milhões por um coadjuvante. Gordon precisa provar que merece ser titular em um time repleto de estrelas, e isso não será fácil. Basta perguntar a Rashford, que agora parece excedente no Camp Nou apesar de ter somado 28 gols e assistências em sua temporada de estreia no Barça. Ainda assim, Gordon provavelmente mal consegue acreditar na própria sorte. Ele vai deixar de jogar com Anthony Elanga para entrar em campo ao lado de Lamine Yamal! Nota: A

Mark Doyle