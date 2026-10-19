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FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduzido por

Arrependimento do Manchester United no mercado de transferências! Rio Ferdinand fica “arrasado” enquanto Ayyoub Bouaddi, adolescente de £ 86 milhões do Manchester City, se destaca

R. Ferdinand
Manchester City
Manchester United
Premier League
A. Bouaddi

Rio Ferdinand admitiu estar profundamente frustrado porque o Manchester United não conseguiu contratar Ayyoub Bouaddi antes de sua ida para o Manchester City. A jovem promessa marroquina já começou a justificar o valor recorde pago por sua contratação com atuações impressionantes sob o comando de Enzo Maresca.

  • Investimento de 86 milhões de libras do Manchester City já dá resultado

    Ferdinand manifestou sua enorme decepção com o fato de o clube não ter contratado Bouaddi, que acabou se transferindo para o rival Manchester City em uma negociação milionária no verão. O Manchester City contratou o jogador de 19 anos da seleção de Marrocos por 86 milhões de libras, tornando-o o adolescente mais caro da história da Premier League.

    Bouaddi chegou ao Etihad Stadium com um contrato de cinco anos, como parte de uma ampla reformulação do meio-campo iniciada pelo Manchester City após as saídas de Rodri para o Barcelona e de Tijani Reinders para a Liga Saudita.

  • Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Ferdinand lamenta oportunidade desperdiçada pelo Manchester United

    A frustração de quem está em Old Trafford é ainda maior porque Bouaddi não demorou a mostrar por que era uma das promessas mais cobiçadas do futebol europeu. Ferdinand afirmou que vinha destacando o talento do jovem havia mais de um ano e incentivando os grandes clubes a prestar atenção no jogador que despontava na França.

    “Viram quando Bouaddi entrou em campo? É por isso que venho falando dele ao longo do último ano e durante a janela de transferências de verão”, disse ele em seu canal no YouTube. “Ele entrou e mostrou ao PSG que talvez tenha deixado escapar alguém que estava tão perto, quando ainda jogava na França.”



  • Estrela em ascensão causa impacto imediato

    A atuação recente de Bouaddi na Champions League contra o Paris Saint-Germain levou Ferdinand a admitir publicamente seu arrependimento. Apesar da derrota do City naquela partida, a entrada do adolescente no segundo tempo causou uma impressão duradoura em quem assistiu ao jogo. Ele demonstrou uma tranquilidade incomum para sua idade.

    Ferdinand destacou o investimento significativo feito pelo City e comparou o valor da transferência ao de outras negociações de destaque para enfatizar a confiança do clube no potencial do jogador. "Ele completou 19 anos neste mês, certo? O valor da transferência dele é igual à soma dos valores de [Andrey] Santos e [Youri] Tielemans", explicou Ferdinand. "O Manchester United estava interessado nele, com certeza, mas o valor era alto demais. Só aquela breve participação contra o PSG já faz você pensar: 'Ah, não acredito que deixamos essa oportunidade passar. Não acredito.' Estou muito chateado, muito chateado. Ele joga muito! É muito tranquilo sob pressão."

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    Estabelecendo o domínio no meio-campo do Manchester City

    Após se destacar em uma partida europeia, Bouaddi foi titular pela primeira vez na Premier League na vitória apertada por 3 a 2 sobre o Ipswich Town, no Etihad Stadium. O jovem mostrou sua versatilidade tática ao atuar como volante mais recuado, função que deu aos companheiros mais experientes maior liberdade para atacar.

    Ferdinand observou que o jovem pode, com o tempo, ter um impacto maior do que o de outras contratações, como Enzo Fernandez e Elliot Anderson, graças à combinação singular de suas características técnicas e físicas. “O Manchester City tem tantos jogos que pode distribuir a carga entre os jogadores. Pela idade dele, dá para colocá-lo e tirá-lo do time, mas, mais cedo do que tarde, isso não vai funcionar com ele, porque é um jogador incrível”, afirmou Ferdinand.

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