Ferdinand manifestou sua enorme decepção com o fato de o clube não ter contratado Bouaddi, que acabou se transferindo para o rival Manchester City em uma negociação milionária no verão. O Manchester City contratou o jogador de 19 anos da seleção de Marrocos por 86 milhões de libras, tornando-o o adolescente mais caro da história da Premier League.

Bouaddi chegou ao Etihad Stadium com um contrato de cinco anos, como parte de uma ampla reformulação do meio-campo iniciada pelo Manchester City após as saídas de Rodri para o Barcelona e de Tijani Reinders para a Liga Saudita.