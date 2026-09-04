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'Arrependido da mudança?' - retorno de Lucas Digne ao Paris Saint-Germain entra em crise após Luis Enrique deixar defensor de fora por "razões esportivas"
Luis Enrique toma decisão ousada na convocação
O retorno de Digne ao Parc des Princes encontrou um obstáculo imediato depois de o técnico Luis Enrique optar por deixar o jogador de 33 anos fora do elenco para o confronto de sexta-feira contra o Monaco. Apesar de ter assinado um contrato até 2029 após sua chegada no verão europeu, vindo do Aston Villa, o lateral evidentemente não conseguiu satisfazer o treinador espanhol com seu nível de atuação nas primeiras semanas da temporada.
Segundo informações do L'Equipe, a decisão de cortar o ex-jogador do Aston Villa foi tomada inteiramente por "razões esportivas", após um início abaixo do esperado em sua segunda passagem por Paris.
- AFP
Dificuldades para ter minutos em campo na capital
As esperanças do francês de garantir regularidade no time principal sofreram um golpe imediato quando ele ficou no banco sem entrar na estreia do PSG na temporada da Ligue 1, contra o Rennes. Embora ele tenha finalmente atuado em uma partida oficial na semana seguinte, contra o Lille, sua entrada aos 71 minutos, com a equipe perdendo por 2 a 0, não foi o impacto que ele nem os torcedores do clube imaginavam quando o acordo foi fechado.
O PSG conseguiu reagir no fim daquela partida, marcando no primeiro e no quinto minutos dos acréscimos para arrancar um ponto dramático, mas a contribuição individual de Digne claramente foi considerada insuficiente. A avaliação da comissão técnica sobre sua atuação naqueles minutos limitados parece ter sido o estopim para sua exclusão completa do elenco nesta semana, sugerindo um desgaste cada vez maior em relação ao seu papel na equipe.
Hierarquia da defesa revelada
O que torna a ausência de Digne ainda mais alarmante é a atual crise de disponibilidade na lateral esquerda para os atuais campeões franceses. Nuno Mendes, o dono absoluto da posição, cumpre atualmente suspensão em competições nacionais. O internacional português recebeu cartão vermelho direto contra o Lens no Troféu dos Campeões antes do início da temporada, o que o tirou dos três primeiros jogos da liga.
Com Mendes indisponível, a porta parecia escancarada para Digne retomar seu lugar no time titular e provar seu valor aos torcedores. Em vez disso, Enrique preferiu usar os versáteis zagueiros Lucas Beraldo e Lucas Hernandez pelo lado esquerdo da linha de quatro defensores.
- Getty Images Sport
Aston Villa enfrenta dificuldades após saída de Digne
Enquanto Digne enfrenta sua crise pessoal na França, seus ex-clubes do Aston Villa vivem seu próprio início de temporada de pesadelo. O time de Unai Emery foi goleado por 4 a 0 pelo Brighton na estreia na Premier League e, na sequência, sofreu uma derrota apertada por 1 a 0 para o Arsenal.
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