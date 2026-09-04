As esperanças do francês de garantir regularidade no time principal sofreram um golpe imediato quando ele ficou no banco sem entrar na estreia do PSG na temporada da Ligue 1, contra o Rennes. Embora ele tenha finalmente atuado em uma partida oficial na semana seguinte, contra o Lille, sua entrada aos 71 minutos, com a equipe perdendo por 2 a 0, não foi o impacto que ele nem os torcedores do clube imaginavam quando o acordo foi fechado.

O PSG conseguiu reagir no fim daquela partida, marcando no primeiro e no quinto minutos dos acréscimos para arrancar um ponto dramático, mas a contribuição individual de Digne claramente foi considerada insuficiente. A avaliação da comissão técnica sobre sua atuação naqueles minutos limitados parece ter sido o estopim para sua exclusão completa do elenco nesta semana, sugerindo um desgaste cada vez maior em relação ao seu papel na equipe.