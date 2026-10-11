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“Arrastando o futebol pela lama!”: Jamie Carragher ataca duramente o Manchester City por recurso contra acusações de natureza financeira
Carragher critica duramente os donos do City por sua postura jurídica
Os desdobramentos da recente batalha judicial do Manchester City ganharam contornos tóxicos depois que Carragher, ex-defensor do Liverpool, criticou a estratégia do clube após a decisão que o considerou culpado. Uma comissão independente concluiu recentemente que o Manchester City cometeu mais de 100 infrações às regras financeiras da Premier League ao longo de nove temporadas. Apesar dessa decisão histórica, o clube manteve uma postura desafiadora e sinalizou de imediato a intenção de revertê-la por meio de um amplo processo de recursos.
Em entrevista à Sky Sports, Carragher questionou se o grupo proprietário do clube estaria disposto a admitir uma derrota na Justiça, considerando seus imensos recursos e sua influência global. “Acho muito difícil que os donos do Manchester City continuem na posição em que estão, porque são muito poderosos, muito ricos. Nunca ouviram um ‘não’ na vida.”
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Carragher alerta que batalha judicial do Manchester City pode prejudicar o futebol
O comentarista se juntou aos ex-jogadores do Manchester City Micah Richards e Daniel Sturridge, além de Roy Keane, para analisar o confronto do clube com o Liverpool. Carragher argumentou que o Manchester City precisa reconhecer seu lugar na história do futebol inglês, em vez de tratar a disputa judicial como uma afronta pessoal ao seu prestígio.
“O Manchester City já estava lá 100 anos antes e continuará lá 100 anos depois. Uma torcida incrível, grandes jogadores antes, grandes jogadores depois”, acrescentou.
A tensão no estúdio aumentou quando Richards questionou a ideia de que o clube fosse culpado e perguntou qual seria a narrativa se o Manchester City acabasse vencendo o recurso. Carragher descartou essa possibilidade e sugeriu que o clube não deixaria de recorrer até obter o resultado desejado.
“Eles vão perder o recurso e recorrer novamente. Eles [vão] continuar recorrendo e recorrendo. E isso só vai continuar arrastando o futebol pela lama”, disse à Sky Sports. O ex-jogador da seleção inglesa concluiu com um alerta: essa saga pode se prolongar por anos e prejudicar não apenas a reputação do clube, mas também a integridade da própria Premier League.
Revelada a dimensão impressionante das infrações financeiras
Os detalhes que vêm à tona no relatório da comissão independente revelam um esforço sistemático para contornar as regras de sustentabilidade financeira. Segundo as conclusões, o clube de Manchester operou o que foi descrito como um esquema de quase £ 1 bilhão entre 2009 e 2018. A operação teria envolvido acordos artificiais de patrocínio, nos quais empresas sediadas em Abu Dhabi pagavam apenas uma pequena fração dos valores declarados, enquanto o restante era coberto pelo Abu Dhabi United Group.
Também surgiram relatos de que o clube tentou resolver a questão antes que a comissão chegasse a um veredicto. Segundo essas informações, o Manchester City negociou um acordo com a Premier League para evitar as sanções esportivas mais severas. No entanto, as negociações fracassaram porque o clube se recusou a admitir qualquer irregularidade, sustentando que suas provas eram irrefutáveis.
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Postura desafiadora da cúpula do Etihad
Apesar da pressão crescente e das duras críticas de comentaristas de destaque, o Manchester City não dá sinais de recuar. Na resposta oficial à decisão, o clube a rejeitou por completo e classificou as conclusões da comissão como “não confiáveis” e repletas de erros substanciais de fato e de direito. Segundo relatos, o diretor executivo Ferran Soriano disse aos funcionários que o caso apresentado pela liga se baseava em nada mais do que uma teoria da conspiração. O clube prometeu provar sua inocência e afirma ter um conjunto abrangente de provas para isso.
À medida que o recurso avança, as possíveis sanções continuam sendo o principal assunto do futebol inglês. Embora nenhuma punição específica tenha sido confirmada, a comissão independente tem autoridade para impor desde grandes deduções de pontos até a expulsão da primeira divisão.
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