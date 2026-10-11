Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduzido por

“Arrastando o futebol pela lama!”: Jamie Carragher ataca duramente o Manchester City por recurso contra acusações de natureza financeira

J. Carragher
Manchester City
Premier League

Jamie Carragher fez um alerta contundente sobre o futuro do futebol inglês e afirmou que o Manchester City corre o risco de arrastar o esporte “pela lama” ao prolongar sua batalha judicial contra a Premier League. O ídolo do Liverpool manifestou profunda preocupação com a possibilidade de a cúpula endinheirada do clube se recusar a aceitar o recente veredito de culpa, dando início a uma sequência de disputas judiciais que poderia causar danos irreparáveis à reputação da competição.

  • Carragher critica duramente os donos do City por sua postura jurídica

    Os desdobramentos da recente batalha judicial do Manchester City ganharam contornos tóxicos depois que Carragher, ex-defensor do Liverpool, criticou a estratégia do clube após a decisão que o considerou culpado. Uma comissão independente concluiu recentemente que o Manchester City cometeu mais de 100 infrações às regras financeiras da Premier League ao longo de nove temporadas. Apesar dessa decisão histórica, o clube manteve uma postura desafiadora e sinalizou de imediato a intenção de revertê-la por meio de um amplo processo de recursos.

    Em entrevista à Sky Sports, Carragher questionou se o grupo proprietário do clube estaria disposto a admitir uma derrota na Justiça, considerando seus imensos recursos e sua influência global. “Acho muito difícil que os donos do Manchester City continuem na posição em que estão, porque são muito poderosos, muito ricos. Nunca ouviram um ‘não’ na vida.”


  • Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov - Fight Night - VIP GuestsGetty Images Entertainment

    Carragher alerta que batalha judicial do Manchester City pode prejudicar o futebol

    O comentarista se juntou aos ex-jogadores do Manchester City Micah Richards e Daniel Sturridge, além de Roy Keane, para analisar o confronto do clube com o Liverpool. Carragher argumentou que o Manchester City precisa reconhecer seu lugar na história do futebol inglês, em vez de tratar a disputa judicial como uma afronta pessoal ao seu prestígio.

    “O Manchester City já estava lá 100 anos antes e continuará lá 100 anos depois. Uma torcida incrível, grandes jogadores antes, grandes jogadores depois”, acrescentou.

    A tensão no estúdio aumentou quando Richards questionou a ideia de que o clube fosse culpado e perguntou qual seria a narrativa se o Manchester City acabasse vencendo o recurso. Carragher descartou essa possibilidade e sugeriu que o clube não deixaria de recorrer até obter o resultado desejado.

    “Eles vão perder o recurso e recorrer novamente. Eles [vão] continuar recorrendo e recorrendo. E isso só vai continuar arrastando o futebol pela lama”, disse à Sky Sports. O ex-jogador da seleção inglesa concluiu com um alerta: essa saga pode se prolongar por anos e prejudicar não apenas a reputação do clube, mas também a integridade da própria Premier League.


  • Revelada a dimensão impressionante das infrações financeiras

    Os detalhes que vêm à tona no relatório da comissão independente revelam um esforço sistemático para contornar as regras de sustentabilidade financeira. Segundo as conclusões, o clube de Manchester operou o que foi descrito como um esquema de quase £ 1 bilhão entre 2009 e 2018. A operação teria envolvido acordos artificiais de patrocínio, nos quais empresas sediadas em Abu Dhabi pagavam apenas uma pequena fração dos valores declarados, enquanto o restante era coberto pelo Abu Dhabi United Group.

    Também surgiram relatos de que o clube tentou resolver a questão antes que a comissão chegasse a um veredicto. Segundo essas informações, o Manchester City negociou um acordo com a Premier League para evitar as sanções esportivas mais severas. No entanto, as negociações fracassaram porque o clube se recusou a admitir qualquer irregularidade, sustentando que suas provas eram irrefutáveis.


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Man City Khaldoon Ferran SorianoGetty

    Postura desafiadora da cúpula do Etihad

    Apesar da pressão crescente e das duras críticas de comentaristas de destaque, o Manchester City não dá sinais de recuar. Na resposta oficial à decisão, o clube a rejeitou por completo e classificou as conclusões da comissão como “não confiáveis” e repletas de erros substanciais de fato e de direito. Segundo relatos, o diretor executivo Ferran Soriano disse aos funcionários que o caso apresentado pela liga se baseava em nada mais do que uma teoria da conspiração. O clube prometeu provar sua inocência e afirma ter um conjunto abrangente de provas para isso.

    À medida que o recurso avança, as possíveis sanções continuam sendo o principal assunto do futebol inglês. Embora nenhuma punição específica tenha sido confirmada, a comissão independente tem autoridade para impor desde grandes deduções de pontos até a expulsão da primeira divisão.

Liga dos Campeões
Manchester City crest
Manchester City
MCI
PSG crest
PSG
PSG