O comentarista se juntou aos ex-jogadores do Manchester City Micah Richards e Daniel Sturridge, além de Roy Keane, para analisar o confronto do clube com o Liverpool. Carragher argumentou que o Manchester City precisa reconhecer seu lugar na história do futebol inglês, em vez de tratar a disputa judicial como uma afronta pessoal ao seu prestígio.

“O Manchester City já estava lá 100 anos antes e continuará lá 100 anos depois. Uma torcida incrível, grandes jogadores antes, grandes jogadores depois”, acrescentou.

A tensão no estúdio aumentou quando Richards questionou a ideia de que o clube fosse culpado e perguntou qual seria a narrativa se o Manchester City acabasse vencendo o recurso. Carragher descartou essa possibilidade e sugeriu que o clube não deixaria de recorrer até obter o resultado desejado.

“Eles vão perder o recurso e recorrer novamente. Eles [vão] continuar recorrendo e recorrendo. E isso só vai continuar arrastando o futebol pela lama”, disse à Sky Sports. O ex-jogador da seleção inglesa concluiu com um alerta: essa saga pode se prolongar por anos e prejudicar não apenas a reputação do clube, mas também a integridade da própria Premier League.



