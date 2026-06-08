Arrascaeta vira motivo de atrito entre Flamengo e Uruguai antes da Copa do Mundo

No comunicado, o Flamengo afirma que liberou Arrascaeta para seguir o tratamento da fratura na clavícula direita junto à seleção uruguaia após receber garantias de que o planejamento elaborado pelo departamento médico do clube seria seguido.

A diretoria rubro-negra, porém, sustenta que as orientações foram ignoradas durante o processo de recuperação. Sem citar nomes, o clube classificou a situação como uma atitude irresponsável e ressaltou que o desrespeito aos protocolos médicos coloca em risco a integridade física dos atletas.

A manifestação pública evidencia a insatisfação do Flamengo com a forma como o caso foi conduzido e expõe um desgaste incomum na relação entre clube e seleção nacional em um momento decisivo da temporada.

Veja o comunicado oficial emitido pelo Flamengo

Conforme informado anteriormente, após solicitação da AUF (Associação Uruguaia de Futebol), o meia Giorgian De Arrascaeta foi liberado no dia 18 de maio para dar continuidade ao tratamento da fratura na clavícula direita no Uruguai, sob supervisão dos profissionais da seleção do país.

Na ocasião, o Departamento Médico do Flamengo enviou um documento com o cronograma de recuperação, a evolução das atividades e os protocolos que deveriam ser seguidos. Diferentemente do acordado, mais uma vez, esses protocolos não foram seguidos. Desrespeitar protocolos científicos é colocar em risco a saúde do jogador e ignorar de forma irresponsável os investimentos que os clubes fazem para ter seus jogadores à disposição para os diversos desafios que o calendário impõe.

Como forma de contribuir para a recuperação de De Arrascaeta e garantir o alinhamento dos processos de acompanhamento físico e médico, o Flamengo também autorizou, após solicitado, a integração do fisioterapeuta Laniyan Neves à comissão técnica da seleção uruguaia durante a Copa do Mundo FIFA 2026. A medida teve como objetivo oferecer suporte ao atleta neste período e preservar as melhores condições para seu retorno às atividades pelo clube na sequência da temporada.

O Clube de Regatas do Flamengo deseja pronta recuperação ao camisa 10 e mantém a torcida para que ele alcance seus objetivos. Por outro lado, espera que os protocolos previamente alinhados entre clube e seleção sejam respeitados em futuras situações envolvendo atletas sob contrato com o Flamengo.