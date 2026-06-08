Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-WC-2026-FRIENDLY-ALG-URUAFP
Pedro Augusto Dias

Arrascaeta vira motivo de atrito entre Flamengo e Uruguai antes da Copa do Mundo

Flamengo
Arábia Saudita x Uruguai
Uruguai
Copa do Mundo
G. De Arrascaeta

Clube carioca acusa seleção uruguaia de descumprir protocolos médicos durante recuperação do meia e aponta responsabilidade por nova lesão que ameaça participação do camisa 10 no Mundial

A situação física de Giorgian Arrascaeta se transformou em um novo foco de tensão entre Flamengo e seleção uruguaia às vésperas da Copa do Mundo de 2026. No último domingo, o clube carioca divulgou uma nota oficial na qual critica duramente a condução da recuperação do meia pela equipe médica da Celeste e afirma que os protocolos estabelecidos para o tratamento do jogador não foram respeitados.

Segundo o Rubro-Negro, o descumprimento das orientações médicas teria contribuído para a lesão muscular na panturrilha sofrida por Arrascaeta durante o período de preparação com a seleção. O problema físico deve afastar o atleta dos gramados por pelo menos duas a três semanas, comprometendo sua presença na fase inicial do torneio disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!

  • Flamengo aponta falhas em recuperação

    No comunicado, o Flamengo afirma que liberou Arrascaeta para seguir o tratamento da fratura na clavícula direita junto à seleção uruguaia após receber garantias de que o planejamento elaborado pelo departamento médico do clube seria seguido.

    A diretoria rubro-negra, porém, sustenta que as orientações foram ignoradas durante o processo de recuperação. Sem citar nomes, o clube classificou a situação como uma atitude irresponsável e ressaltou que o desrespeito aos protocolos médicos coloca em risco a integridade física dos atletas.

    A manifestação pública evidencia a insatisfação do Flamengo com a forma como o caso foi conduzido e expõe um desgaste incomum na relação entre clube e seleção nacional em um momento decisivo da temporada.

    Veja o comunicado oficial emitido pelo Flamengo

    Conforme informado anteriormente, após solicitação da AUF (Associação Uruguaia de Futebol), o meia Giorgian De Arrascaeta foi liberado no dia 18 de maio para dar continuidade ao tratamento da fratura na clavícula direita no Uruguai, sob supervisão dos profissionais da seleção do país.

    Na ocasião, o Departamento Médico do Flamengo enviou um documento com o cronograma de recuperação, a evolução das atividades e os protocolos que deveriam ser seguidos. Diferentemente do acordado, mais uma vez, esses protocolos não foram seguidos. Desrespeitar protocolos científicos é colocar em risco a saúde do jogador e ignorar de forma irresponsável os investimentos que os clubes fazem para ter seus jogadores à disposição para os diversos desafios que o calendário impõe.

    Como forma de contribuir para a recuperação de De Arrascaeta e garantir o alinhamento dos processos de acompanhamento físico e médico, o Flamengo também autorizou, após solicitado, a integração do fisioterapeuta Laniyan Neves à comissão técnica da seleção uruguaia durante a Copa do Mundo FIFA 2026. A medida teve como objetivo oferecer suporte ao atleta neste período e preservar as melhores condições para seu retorno às atividades pelo clube na sequência da temporada.

    O Clube de Regatas do Flamengo deseja pronta recuperação ao camisa 10 e mantém a torcida para que ele alcance seus objetivos. Por outro lado, espera que os protocolos previamente alinhados entre clube e seleção sejam respeitados em futuras situações envolvendo atletas sob contrato com o Flamengo.

    • Publicidade

  • Nova lesão preocupa antes do Mundial

    A principal preocupação envolve a condição física de Arrascaeta para a disputa da Copa do Mundo. Considerado um dos principais jogadores do Uruguai, o meia chegou à preparação ainda em recuperação da fratura sofrida semanas antes e agora enfrenta um novo problema muscular.

    O prazo estimado de recuperação faz com que sua participação nos primeiros compromissos da Celeste seja cercada de dúvidas. Internamente, a expectativa é de que o atleta seja reavaliado constantemente ao longo dos próximos dias para determinar quando poderá voltar aos treinamentos em campo.

    A incerteza também afeta os planos do técnico uruguaio, que vê um dos principais articuladores da equipe correr risco de perder parte importante da competição.

    Como forma de estreitar o acompanhamento do caso, o Flamengo autorizou a integração do fisioterapeuta Laniyan Neves à comissão técnica uruguaia durante a Copa do Mundo.

    A medida foi adotada após solicitação da própria federação uruguaia e tem como objetivo monitorar de perto a evolução clínica do jogador, além de garantir maior alinhamento entre os profissionais envolvidos na recuperação.

    O clube entende que a presença de um representante de sua equipe médica pode ajudar a evitar novos desencontros e assegurar que os procedimentos definidos para o atleta sejam respeitados durante o período em que estiver à disposição da seleção.

    Embora tenha desejado pronta recuperação ao camisa 10 e reforçado a torcida pelo sucesso do atleta no Mundial, o Flamengo encerrou a nota cobrando que os acordos estabelecidos entre clubes e seleções sejam cumpridos em situações futuras.

Copa do Mundo
Arábia Saudita crest
Arábia Saudita
KSA
Uruguai crest
Uruguai
URU