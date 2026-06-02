O técnico de 33 anos e sua comissão técnica foram flagrados em novas manobras de espionagem contra o Oxford United e o recém-promovido Ipswich Town.

Agora, históricos de conversas do WhatsApp divulgados ilustram muito bem o quão profundamente o sistema de observação secreta dos adversários estava implementado no FC Southampton.

Assim, um analista júnior, encarregado de espionar em Oxford, escreveu a um colega que não viu como “dizer não”. “Eu era estagiário e fiz o que me mandaram.”

Ao entregar as informações solicitadas, o jovem recebeu a resposta de seu superior: “Você é uma lenda! O técnico está totalmente empolgado.”

Em seguida, ele foi encarregado de realizar uma missão de espionagem em Ipswich. Quando o estagiário expressou suas preocupações, foi informado: “O chefe insiste que alguém precisa ir até lá!”

Outro funcionário da equipe de Eckert acabou revelando o caso involuntariamente. O “espião” desmascarado nas instalações do Middlesbrough escreveu aos colegas: “Eu disse desde o início que não me sentia bem com isso e que não era certo, mas ninguém me ouviu.”