Por um lado, a EFL divulgou diversos detalhes e fatos da audiência de apelação realizada em 20 de maio. Esses dados revelam como os adversários dos colaboradores de Eckert foram sistematicamente espionados às escondidas. Ao mesmo tempo, o FC Southampton divulgou uma declaração detalhada de seu técnico, na qual ele abordou as circunstâncias, sua própria responsabilidade, mas também as práticas comuns no futebol profissional a partir de sua perspectiva.
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"Arrasado por esse escândalo repugnante!" Revelações inacreditáveis no caso Spygate envolvendo Tonda Eckert, do FC Southampton
Mas vamos por partes: no início de maio, funcionários do FC Middlesbrough flagraram um jovem filmando o treino às escondidas. Trata-se de um estagiário do FC Southampton que, seguindo ordens superiores, estava espionando o adversário nas eliminatórias pela promoção à Premier League.
O Middlesbrough apresentou uma queixa à English Football League (EFL), que, em 13 de maio, abriu um processo que resultou, em 19 de maio, na exclusão do Southampton da competição. A audiência de apelação, realizada um dia depois, terminou com a rejeição do recurso do clube de Eckert.
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Histórico de conversas revelado: "Você é uma lenda! O gerente está encantado"
O técnico de 33 anos e sua comissão técnica foram flagrados em novas manobras de espionagem contra o Oxford United e o recém-promovido Ipswich Town.
Agora, históricos de conversas do WhatsApp divulgados ilustram muito bem o quão profundamente o sistema de observação secreta dos adversários estava implementado no FC Southampton.
Assim, um analista júnior, encarregado de espionar em Oxford, escreveu a um colega que não viu como “dizer não”. “Eu era estagiário e fiz o que me mandaram.”
Ao entregar as informações solicitadas, o jovem recebeu a resposta de seu superior: “Você é uma lenda! O técnico está totalmente empolgado.”
Em seguida, ele foi encarregado de realizar uma missão de espionagem em Ipswich. Quando o estagiário expressou suas preocupações, foi informado: “O chefe insiste que alguém precisa ir até lá!”
Outro funcionário da equipe de Eckert acabou revelando o caso involuntariamente. O “espião” desmascarado nas instalações do Middlesbrough escreveu aos colegas: “Eu disse desde o início que não me sentia bem com isso e que não era certo, mas ninguém me ouviu.”
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Jornal pede demissão – Proprietário do Saints mantém apoio a Eckert
As novas revelações causaram grande comoção na mídia inglesa. Um comentarista do Daily Mail titulou: “O iludido Southampton precisa demitir Tonda Eckert agora, devido às recentes revelações devastadoras no escândalo do Spygate — os torcedores deste clube orgulhoso estão sendo arrastados para a lama por esse caso repugnante, e é hora de se livrar dele.”
Dragan Solak, o proprietário sérvio do FC Southampton, vê a situação de outra forma. “Acho que ele merece uma segunda chance e eu a daria a ele”, disse o empresário em entrevista à BBC.
Solak utilizou deliberadamente o subjuntivo, pois está em andamento uma investigação da FA, a federação inglesa de futebol, contra Eckert, que pode resultar em uma suspensão para o ex-treinador de juniores do Bayern de Munique, do RB Leipzig e do 1. FC Köln.
O próprio Eckert pediu perdão em um vídeo de oito minutos que o FC Southampton divulgou na terça-feira por meio de seus canais.
“Gostaria de pedir desculpas por tudo o que aconteceu. Assumo a responsabilidade, pois, como técnico principal, a culpa é minha”, disse Eckert. “Estou arrasado porque, após seis meses em que reconstruímos essa relação (com os torcedores, nota do editor), a temporada chegou ao fim de uma forma que não poderia nos colocar em situação pior do que aquela em que nos encontramos agora. Sou um técnico jovem, cometi um erro e assumo total responsabilidade.”
Mensagem clara para Eckert: “Se você fizer isso de novo, você vai me matar”
Eckert explicou que não estava procurando desculpas, mas que não estava familiarizado com as regras da EFL. Segundo sua experiência, observar os adversários nos treinos é uma prática comum. Ele citou Pep Guardiola, que havia abordado o assunto durante sua passagem pelo Bayern de Munique.
O proprietário do clube, Solak, colocou-se ostensivamente à frente de seu treinador, a quem considera “supertalentoso”. No entanto, o bilionário de 61 anos também dirigiu uma advertência a Eckert: “Eu disse a ele: ‘Você quase partiu meu coração. Se fizer isso de novo, vai me matar. Se eu te encontrar novamente em julho e você não souber de cor o regulamento da EFL, não poderá mais trabalhar para mim. Pois não podemos nos dar ao luxo de cometer mais nenhum erro.’”
O que soa quase como uma brincadeira tem, na verdade, um pano de fundo econômico extremamente concreto. Com a perda da promoção para a primeira divisão inglesa, o FC Southampton deixou de receber cerca de 230 milhões de euros em direitos de transmissão.
Até o escândalo de espionagem, a temporada dos Saints parecia um conto de fadas do futebol. Após sete jogos consecutivos sem vitórias, a equipe de Eckert estava na 15ª posição da tabela em meados de janeiro. O olhar estava voltado mais para baixo do que para cima. O que se seguiu foi uma sequência de sucesso quase inacreditável, com 14 vitórias e cinco empates no campeonato, além da classificação para as semifinais da FA Cup após uma vitória contra o FC Arsenal, que viria a ser o campeão inglês.
Em quinto lugar, o Southampton chegou aos playoffs de promoção e se classificou para a grande final contra o Hull City em Wembley com um empate em 0 a 0 na partida de ida em Middlesbrough e uma vitória por 2 a 1 na prorrogação na partida de volta. Mas então tudo veio à tona.
Resumo da trajetória de Tonda Eckert como treinador
Equipe
Tempo
Função
FC Southampton
2025 até hoje
Técnico interino, técnico principal/gerente
FC Southampton Sub-21
2025 (julho a novembro)
Técnico principal
FC Gênova
2022 a 2025
Assistente técnico
FC Barnsley
2020 a 2022
Assistente técnico
FC Bayern Sub-17
2019 a 2020
Assistente técnico
RB Leipzig Sub-19
2017 a 2019
Assistente técnico
RB Salzburg Sub-18
2016 a 2017
Assistente técnico
1. FC Köln Sub-17
2013 a 2016
Assistente técnico