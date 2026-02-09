Getty Images Sport
“Arrasado” – Jack Grealish, com o coração partido, confirma que sua temporada chegou ao fim após passar por uma cirurgia no pé devido a uma lesão.
Temporada encerrada para Grealish
Grealish passou a temporada em Merseyside e rapidamente se tornou um dos favoritos dos torcedores do time de David Moyes. O jogador de 30 anos marcou dois gols e deu seis assistências pelo Everton na Premier League nesta temporada, mas não jogará mais pelo clube em 2025-26 após sofrer uma fratura por estresse no pé. Moyes confirmou que a lesão foi diagnosticada enquanto o Everton verificava um problema na panturrilha. Ele disse aos repórteres: “É um golpe perdê-lo. Ele não veio [reclamando] do pé. Ele levou um chute na panturrilha e pensamos que ele ficaria bem. Que era apenas um chute na parte de trás da panturrilha e ele ficaria bem em alguns dias, mas eles examinaram o pé dele e ele tem uma fratura por estresse. É uma pena para o rapaz. Ele estava de volta, se divertindo e fazendo o que sabe fazer de melhor. Ele tem recebido um apoio incrível dos torcedores do Everton. Eles o admiram muito e é decepcionante que ele vá ficar um tempo afastado.”
Grealish "desolado" por estar lesionado
Grealish publicou uma atualização nas redes sociais após ser submetido à cirurgia. Ele postou uma atualização no Instagram de sua cama no hospital, dizendo: “Não queria que a temporada terminasse assim, mas futebol é assim mesmo, estou arrasado. A cirurgia foi feita e agora estou focado em voltar à forma. Tenho certeza de que voltarei mais em forma, mais forte e melhor do que antes. O apoio que recebi desde que cheguei a este clube incrível significa muito para mim. A equipe, meus companheiros e, especialmente, os torcedores têm sido incríveis, e eu adoro representar este clube. Vou apoiar os rapazes até o fim e fazer tudo o que puder para voltar o mais rápido possível. Obrigado novamente por todo o carinho, isso significa muito para mim. UTFT.”
Grealish poderia permanecer no Everton?
A lesão de Grealish significa que ele enfrenta um futuro incerto. O Everton tem a opção de comprar Grealish por £ 50 milhões neste verão, quando ele terá apenas 12 meses restantes em seu contrato com o Manchester City, mas ainda não está claro se eles vão acionar a cláusula. Moyes foi questionado sobre a situação após a lesão de Grealish e insistiu apenas que era “muito cedo” para tomar qualquer decisão sobre o futuro do jogador. O Everton agiu para substituir Grealish na janela de transferências de janeiro, contratando Tyrique George, do Chelsea, por empréstimo até o final da temporada.
Enquanto isso, o técnico do City, Pep Guardiola, foi questionado sobre o futuro de Grealish no Manchester City no início da temporada e compartilhou sua opinião, dizendo: “Acho que ele tem contrato por mais um ano conosco. O importante é que ele está de volta. Ele tem uma influência enorme nos jogos do Everton. Depois do que aconteceu, talvez o Manchester City queira ele de volta, mas não sei. Muitas coisas ainda vão acontecer. Vamos ver. O importante é que ele está jogando novamente, muitos minutos. Esse é o padrão. Estou feliz, realmente, honestamente, por ele estar de volta, dando o seu melhor.”
- Getty Images Sport
O que vem a seguir?
Grealish agora se concentrará em recuperar a forma física antes do que promete ser uma interessante janela de transferências no verão. Acredita-se que o craque esteja interessado em permanecer no Everton, mas ainda não se sabe se o clube tentará mantê-lo. O Manchester City também pode passar por grandes mudanças no final da temporada, com especulações de que Pep Guardiola deixará o clube.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
