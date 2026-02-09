“Arrasado” – Jack Grealish, com o coração partido, confirma que sua temporada chegou ao fim após passar por uma cirurgia no pé devido a uma lesão.

A lesão de Grealish significa que ele enfrenta um futuro incerto. O Everton tem a opção de comprar Grealish por £ 50 milhões neste verão, quando ele terá apenas 12 meses restantes em seu contrato com o Manchester City, mas ainda não está claro se eles vão acionar a cláusula. Moyes foi questionado sobre a situação após a lesão de Grealish e insistiu apenas que era “muito cedo” para tomar qualquer decisão sobre o futuro do jogador. O Everton agiu para substituir Grealish na janela de transferências de janeiro, contratando Tyrique George, do Chelsea, por empréstimo até o final da temporada.

Enquanto isso, o técnico do City, Pep Guardiola, foi questionado sobre o futuro de Grealish no Manchester City no início da temporada e compartilhou sua opinião, dizendo: “Acho que ele tem contrato por mais um ano conosco. O importante é que ele está de volta. Ele tem uma influência enorme nos jogos do Everton. Depois do que aconteceu, talvez o Manchester City queira ele de volta, mas não sei. Muitas coisas ainda vão acontecer. Vamos ver. O importante é que ele está jogando novamente, muitos minutos. Esse é o padrão. Estou feliz, realmente, honestamente, por ele estar de volta, dando o seu melhor.”