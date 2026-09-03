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"Arrasado!" - Ian Wright afirma que Mikel Arteta NÃO ficaria feliz com a contratação de verão do Arsenal após fracassar na tentativa de contratar estrela do Chelsea
Sem contar com poder de fogo de elite
O Arsenal teve uma janela de verão produtiva, trazendo Bruno Guimaraes, Ezri Konsa e Christos Tzolis para reforçar seu elenco. No entanto, o clube teve dificuldades para contratar o atacante de elite desejado por Arteta. Suas deficiências no ataque ficaram expostas na derrota para o Paris Saint-Germain na final da Champions League de maio, o que motivou a busca por um jogador capaz de fazer a diferença.
Apesar dos esforços extensos, o Arsenal foi repetidamente rejeitado no mercado. Vinicius Jr, do Real Madrid, recusou uma transferência e optou por um novo contrato na Espanha, enquanto Julian Alvarez esperou pelo Barcelona apesar das negociações persistentes do Arsenal com o Atletico Madrid.
A perda mais dolorosa, porém, foi Morgan Rogers. Inicialmente identificado como alvo principal, o jogador de 24 anos escapou dos dedos do Arsenal. Após a eliminação da Inglaterra da Copa do Mundo, o Chelsea atravessou a situação e garantiu o atacante por impressionantes £117 milhões.
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Wright manifesta preocupações com a janela de transferências
Falando no podcast Stick to Football, Wright expressou sua decepção com a incapacidade do Arsenal de garantir um atacante de primeira linha. Ele sugeriu que Arteta compartilhará sua frustração, especialmente depois de identificar claramente a necessidade de reforços após a dor europeia contra o PSG.
"Não foi uma janela desastrosa, mas se eu fosse Mikel, não ficaria feliz com a forma como essa janela transcorreu, simplesmente porque passamos por mais uma janela em que não conseguimos aquele atacante", disse Wright. "Mikel falou sobre contratar jogadores para nos levar àquele nível, ele falou isso de novo depois de Paris, quando não tínhamos aquele jogador para quebrá-los. Esse é o jogador que Mikel queria. Eles perseguiram Vini até o fim do mundo e deixaram Morgan Rogers em banho-maria."
O ex-atacante do Arsenal também teorizou que a busca muito pública do Arsenal por Vinicius Jr pode ter afastado Rogers. Ele acredita que a contratação do Chelsea teria se mudado de bom grado para o Emirates Stadium se o clube o tivesse priorizado.
"Há algo que aconteceu com o Arsenal na forma como eles estavam indo atrás do Vini", acrescentou Wright. "Se você é um jogador e vê um time indo atrás dele, pensa: 'Achei que eles estivessem interessados em mim?'. O Chelsea pensou: bem, se vocês não vão pagar, nós vamos pagar. Estou arrasado, adoraria que ele viesse."
O custo de não conseguir contratar um jogador decisivo
Enquanto o também comentarista Gary Neville argumentou que o Arsenal já tem poder de fogo suficiente, Wright seguiu irredutível ao afirmar que Rogers era exatamente o perfil de jogador que Arteta desejava. Mesmo com Bukayo Saka, Martin Odegaard e Kai Havertz voltando a atuar, a falta de poder de decisão pode custar caro.
"Acho que precisávamos do Rogers", continuou Wright. "Você diz que temos esses tipos de jogadores, mas era isso que o Mikel queria. É uma posição em que precisamos desse jogador. Foi com ele que fomos ligados há muito tempo, e ele teria adorado vir, eu consigo sentir isso."
A incapacidade do Arsenal de fechar acordos por Rogers, Alvarez ou Vinicius Jr o deixa altamente dependente de seu atual setor ofensivo. A pressão agora estará sobre Arteta para extrair ainda mais de um elenco que já entregou sucesso doméstico.
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Um clássico londrino muito aguardado está por vir
Apesar dos contratempos no mercado de transferências, o Arsenal iniciou sua nova campanha doméstica de forma impecável. A equipe de Arteta garantiu vitórias consecutivas em seus dois primeiros jogos sem sofrer um único gol.
O verdadeiro teste da profundidade do elenco e das opções ofensivas virá em breve, já que Arsenal e Chelsea se enfrentarão neste domingo. O clássico londrino de alta tensão dará ao Arsenal uma visão em primeira mão do atacante de £ 117 milhões que deixou escapar no início da janela.
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