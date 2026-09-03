Falando no podcast Stick to Football, Wright expressou sua decepção com a incapacidade do Arsenal de garantir um atacante de primeira linha. Ele sugeriu que Arteta compartilhará sua frustração, especialmente depois de identificar claramente a necessidade de reforços após a dor europeia contra o PSG.

"Não foi uma janela desastrosa, mas se eu fosse Mikel, não ficaria feliz com a forma como essa janela transcorreu, simplesmente porque passamos por mais uma janela em que não conseguimos aquele atacante", disse Wright. "Mikel falou sobre contratar jogadores para nos levar àquele nível, ele falou isso de novo depois de Paris, quando não tínhamos aquele jogador para quebrá-los. Esse é o jogador que Mikel queria. Eles perseguiram Vini até o fim do mundo e deixaram Morgan Rogers em banho-maria."

O ex-atacante do Arsenal também teorizou que a busca muito pública do Arsenal por Vinicius Jr pode ter afastado Rogers. Ele acredita que a contratação do Chelsea teria se mudado de bom grado para o Emirates Stadium se o clube o tivesse priorizado.

"Há algo que aconteceu com o Arsenal na forma como eles estavam indo atrás do Vini", acrescentou Wright. "Se você é um jogador e vê um time indo atrás dele, pensa: 'Achei que eles estivessem interessados em mim?'. O Chelsea pensou: bem, se vocês não vão pagar, nós vamos pagar. Estou arrasado, adoraria que ele viesse."



