Ao chegar às fases finais do principal evento da FIFA na América do Norte, Mbappé parecia estar em boa posição para reivindicar com força um segundo título mundial em sua brilhante carreira e seu primeiro Ballon d’Or. Esses sonhos foram frustrados pela Espanha nas semifinais.

Com o Real Madrid ficando de fora das principais conquistas, tanto no país quanto no exterior, na temporada 2025-26, Mbappé precisava de um triunfo internacional para subir rapidamente no ranking repleto de estrelas da Bola de Ouro. Ele parece destinado a ficar de fora dessa honraria por mais 12 meses, no mínimo.

Pode ser que 2027 se torne o ano em que uma coleção brilhante de medalhas seja completada, com o comprovado vencedor José Mourinho assumindo o comando técnico no Santiago Bernabéu. Mbappé espera que o “Special One” possa ajudá-lo a encerrar uma sequência de insucessos na Liga dos Campeões — frustração que se intensificou com as conquistas consecutivas do seu ex-clube, o Paris Saint-Germain.