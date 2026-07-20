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“Arrasado e furioso” - Kylian Mbappé está desesperado para seguir os passos de Cristiano Ronaldo no Real Madrid, enquanto seu compatriota francês avalia uma possível parceria intrigante com José Mourinho
Mbappé ainda não conquistou a Liga dos Campeões nem a Bola de Ouro
Ao chegar às fases finais do principal evento da FIFA na América do Norte, Mbappé parecia estar em boa posição para reivindicar com força um segundo título mundial em sua brilhante carreira e seu primeiro Ballon d’Or. Esses sonhos foram frustrados pela Espanha nas semifinais.
Com o Real Madrid ficando de fora das principais conquistas, tanto no país quanto no exterior, na temporada 2025-26, Mbappé precisava de um triunfo internacional para subir rapidamente no ranking repleto de estrelas da Bola de Ouro. Ele parece destinado a ficar de fora dessa honraria por mais 12 meses, no mínimo.
Pode ser que 2027 se torne o ano em que uma coleção brilhante de medalhas seja completada, com o comprovado vencedor José Mourinho assumindo o comando técnico no Santiago Bernabéu. Mbappé espera que o “Special One” possa ajudá-lo a encerrar uma sequência de insucessos na Liga dos Campeões — frustração que se intensificou com as conquistas consecutivas do seu ex-clube, o Paris Saint-Germain.
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Até que ponto Mbappé está desesperado para conquistar seu primeiro título europeu?
Questionado se Mbappé estará desesperado para saciar essa ânsia continental na próxima temporada, seu compatriota Aliadiere — em entrevista concedida em parceria com a Betinia — disse ao GOAL: “100%. Acho que isso vai estar dentro dele, ele vai ficar arrasado porque você dá um passo na carreira, está marcando gols, está fazendo tudo isso e tudo está resolvido, o dinheiro está garantido, mas você quer que isso valha a pena.
“Você quer se transferir para o Real Madrid, virar um deus por lá e ganhar um troféu, conquistar a Liga dos Campeões como Cristiano Ronaldo fez. Então, ele vai ficar arrasado, furioso e pensar: ‘Mal posso esperar para começar com o Real Madrid e, com sorte, este ano teremos uma ótima temporada, ganharemos a La Liga e terminaremos com a Liga dos Campeões, porque essa é, obviamente, uma competição em que o Real Madrid sempre é forte’.
“Tenho certeza de que ele estará motivado para começar a temporada com tudo e levar o Real Madrid ao sucesso.”
Mbappé e Mourinho em Madri prometem um espetáculo
Parece que vai rolar muita agitação na capital espanhola, de uma forma ou de outra, com o técnico português Mourinho se preparando para iniciar sua segunda passagem no comando do Real, gigante da La Liga. Ele vai trabalhar com alguns jogadores de grande carisma e personalidade — como Mbappé, Vinícius Júnior e Jude Bellingham.
Questionado sobre como essa novela esportiva poderia se desenrolar, o ex-jogador do Arsenal da geração dos “Invencíveis”, Aliadiere, acrescentou: “Não conheço Kylian pessoalmente, só vejo o que todo mundo vê. Mas, na minha análise, ele sabe o quanto é bom.
“Ele conquistou muito no futebol e tem um certo ar de arrogância. Tem um pouco de ego, assim como José Mourinho. Portanto, pode dar certo ou errado. Se as coisas começarem bem, os times estiverem vencendo e tudo correr bem, pode ser uma temporada incrível. Se não for assim e ele começar mal, sem resultados, sim, pode acabar sendo um desastre.
“Lembro-me de Mourinho no Manchester United: ele não conseguia lidar com Paul Pogba, e Paul Pogba, na época, era um dos grandes nomes da Europa, mas simplesmente não estava dando certo. Então, tenho certeza de que esses dois terão que resolver isso imediatamente, se dar bem, fazer com que as coisas funcionem e se motivarem. Caso contrário, pode ser um desastre.”
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Mbappé fez história na Copa do Mundo com a França
O Real Madrid busca superar o Barcelona, seu rival no Clássico, na disputa pelo título da La Liga 2026-27, enquanto o PSG precisa ser contido para que o clube conquiste sua 16ª Copa da Europa. Mbappé terá um papel de liderança a desempenhar nessas duas jornadas.
Ele marcou 86 gols pelos Blancos em 103 partidas e, apesar da óbvia decepção por não ter conquistado mais títulos com a França, deve estar animado com suas façanhas na Copa do Mundo, onde fez história ao ultrapassar Lionel Messi e chegar a 22 gols no torneio em igual número de partidas, além de conquistar sua segunda Chuteira de Ouro.
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