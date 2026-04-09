Arne Slot tornou-se tudo aquilo que ele detesta com uma humilhante derrota em Paris, e o Liverpool continuou parecendo perdido enquanto o desesperado técnico holandês se aproxima cada vez mais do abismo de Anfield

Embora já estivesse claro há muito tempo que tanto Frimpong quanto Kerkez se encaixam melhor na posição de lateral-ala, o Liverpool nunca pareceu nem um pouco seguro em uma formação que nunca havia utilizado antes.

Como Jamie Carragher apontou na CBS Sports, a mudança de sistema de Slot foi contraproducente, no sentido de que, na verdade, enfraqueceu os Reds do ponto de vista defensivo.

“Quando você analisa como o técnico montou o time, ele tentou algo, mas errou feio taticamente”, afirmou o ex-zagueiro central do Liverpool. “Ele errou feio com a defesa de cinco, porque eles ficaram, na verdade, mais expostos do que estariam com uma defesa de quatro, já que jogaram no marcamento individual, o que significa que os três zagueiros centrais tiveram que cobrir toda a largura do campo.

“E vendo Virgil van Dijk hoje à noite no meio de uma zaga de três... Normalmente, quando você chega a uma certa idade, pensa: ‘Isso é perfeito para mim. Estou ficando velho e todos estão em posição, vai ser uma proteção extra para mim.’ Mas isso foi diferente. Os zagueiros estavam avançando para o meio-campo, não havia ninguém para marcar, e Van Dijk, aos 34 anos, tinha que ficar correndo de um lado para o outro o tempo todo. E ele não conseguiu.

"As pessoas têm criticado Van Dijk por suas atuações nesta temporada, mas acho que tem sido injusto, porque ele joga todas as partidas e o 'cara' ao lado dele, [Ibrahima] Konate, que foi mal novamente esta noite, comete um erro em cada jogo, então não é fácil jogar ao lado dele. Então, na verdade, acho que Van Dijk ainda tem sido um dos melhores jogadores do Liverpool nesta temporada.

"Mas hoje à noite, naquela defesa de três, nunca vi Van Dijk parecer tão desconfortável com a camisa do Liverpool, e acho que ele vai implorar para Arne Slot nunca mais usar esse sistema."