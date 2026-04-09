Arne Slot tornou-se tudo aquilo que ele detesta com uma humilhante derrota em Paris, e o Liverpool continuou parecendo perdido enquanto o desesperado técnico holandês se aproxima cada vez mais do abismo de Anfield

Afinal, o Liverpool nem sequer sofreu uma derrota tão pesada quanto a que havia sofrido no Etihad Stadium apenas quatro dias antes. De fato, o simples fato de a eliminatória ainda estar viva — pelo menos em teoria — antes do jogo de volta na próxima semana em Anfield já constitui uma espécie de conquista para a equipe em dificuldades de Slot, que não conseguiu registrar um único chute a gol e ficou limitada a apenas 24% de posse de bola.
Também foi apontado que o PSG dominou o Liverpool na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da última temporada entre as duas equipes. No entanto, o contexto é fundamental, e tanto a forma do Liverpool quanto sua abordagem na viagem anterior a Paris não poderiam ter sido mais diferentes.
De fato, o que aconteceu na capital francesa foi extremamente significativo porque, quatro dias depois de os jogadores do Liverpool terem desistido durante o segundo tempo da goleada de 4 a 0 sofrida contra o Manchester City, seu técnico perdeu totalmente a fé em sua filosofia de jogo com um triste ato de submissão que sinaliza o fim iminente de seu mandato.