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Arne Slot Liverpool PSG submission GFXGOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Arne Slot tornou-se tudo aquilo que ele detesta com uma humilhante derrota em Paris, e o Liverpool continuou parecendo perdido enquanto o desesperado técnico holandês se aproxima cada vez mais do abismo de Anfield

Opinion
Liverpool
A. Slot
Liga dos Campeões
Premier League
PSG x Liverpool
Especiais e Opinião

Arne Slot admitiu na véspera da partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões entre o Liverpool e o Paris Saint-Germain que sua equipe havia sofrido tantos reveses nesta temporada que não daria tempo de mencionar todos eles em uma única coletiva de imprensa. Nesse sentido, a derrota por 2 a 0 desta quarta-feira no Parc des Princes poderia ser vista como apenas mais uma derrota decepcionante a ser acrescentada a uma lista já bastante longa.

Afinal, o Liverpool nem sequer sofreu uma derrota tão pesada quanto a que havia sofrido no Etihad Stadium apenas quatro dias antes. De fato, o simples fato de a eliminatória ainda estar viva — pelo menos em teoria — antes do jogo de volta na próxima semana em Anfield já constitui uma espécie de conquista para a equipe em dificuldades de Slot, que não conseguiu registrar um único chute a gol e ficou limitada a apenas 24% de posse de bola. 

Também foi apontado que o PSG dominou o Liverpool na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da última temporada entre as duas equipes. No entanto, o contexto é fundamental, e tanto a forma do Liverpool quanto sua abordagem na viagem anterior a Paris não poderiam ter sido mais diferentes.

De fato, o que aconteceu na capital francesa foi extremamente significativo porque, quatro dias depois de os jogadores do Liverpool terem desistido durante o segundo tempo da goleada de 4 a 0 sofrida contra o Manchester City, seu técnico perdeu totalmente a fé em sua filosofia de jogo com um triste ato de submissão que sinaliza o fim iminente de seu mandato.

  • O ápice

    Ao longo do ano passado, Slot citou repetidamente a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões entre o Liverpool e o PSG como o exemplo definitivo de como ele acredita que o jogo deve ser jogado. Os Reds acabaram perdendo por 1 a 0 naquela noite de março passado, antes de serem eliminados nos pênaltis, mas sem dúvida tiveram um papel de destaque em um confronto emocionante entre duas equipes de ponta que Slot descreveu como a melhor partida em que já esteve envolvido.

    E tudo isso seria ótimo se não fosse pelo fato de que Slot também mencionava o jogo contra o PSG sempre que sua equipe se deparava com os temidos blocos baixos que têm causado tanta dificuldade para serem quebrados nesta temporada.

    “Meu futebol é Paris Saint-Germain x Liverpool, Liverpool x Paris Saint-Germain — é assim que eu adoraria que fossem todos os jogos”, afirmou Slot após o empate em 2 a 2 com o Fulham em janeiro. “Mas é preciso ter duas equipes para se ter um jogo de futebol aberto, e não todas essas coisas que não tornam um jogo de futebol agradável.”

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  • Galatasaray-vs-Liverpool-UEFA-Champions-League-2025-26-Round-ofAFP

    Lotação esgotada

    Duas das principais coisas que Slot considerava estarem estragando o espetáculo do futebol da Premier League eram as jogadas ensaiadas e o tempo perdido em torno delas. Para um autoproclamado purista como Slot, a importância cada vez maior dos escanteios, das cobranças de falta e dos lançamentos longos era um anátema para tudo em que ele acreditava.

    “Meu coração de torcedor não gosta disso”, admitiu ele. “Se você me perguntar sobre futebol, penso no time do Barcelona de 10, 15 anos atrás. Todo domingo à noite você esperava que eles jogassem. E quando assisto a outras ligas, não acho que haja tanta ênfase nas jogadas ensaiadas [quanto há na Inglaterra].”

    Foi, portanto, chocante ver o Liverpool perdendo tempo nos primeiros 10 minutos da vergonhosa exibição de quarta-feira em Paris, com Joe Gomez ganhando o máximo de segundos humanamente possível antes de lançar um lançamento longo na área do PSG.

    Luis Enrique ficou, com razão, furioso com tais táticas negativas e protestou repetidamente com o quarto árbitro para que fizesse algo a respeito, mas quando questionado sobre a abordagem cínica do Liverpool ao jogo depois, o espanhol destacou que todas as equipes que o PSG enfrenta estão dispostas a fazer o que for preciso para frustrar os campeões europeus.

    Nesse sentido, o Liverpool não foi diferente de qualquer outro time encarregado de tentar neutralizar o ataque mais temido e fluido do futebol mundial — mas isso não foi nem de longe aceitável.

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    O fosso cada vez maior entre as classes

    O Liverpool chegou a Paris como atual campeão da Inglaterra, mas jogou com a mesma ambição de um time da terceira divisão francesa que esperava evitar uma derrota por dois dígitos — o que foi absolutamente impressionante, dadas as circunstâncias.

    Os Reds foram quem mais pressionou o PSG na Europa no ano passado e, após um investimento histórico de 450 milhões de libras em novos jogadores no verão passado, a expectativa era de que, quando as duas equipes se enfrentassem novamente, os jogadores de Slot teriam o ritmo, a intensidade e a versatilidade necessários para lidar com Khvicha Kvaratskhelia e companhia. De fato, Jeremie Frimpong e Milos Kerkez deveriam ser a resposta do Liverpool à dupla dinâmica de laterais do PSG, Achraf Hakimi e Nuno Mendes, que desempenharam um papel tão crucial na conquista da Europa pelo PSG pela primeira vez.

    Surpreendentemente, porém, a diferença entre as equipes na verdade aumentou nesta temporada porque, em menos de um ano, Slot e a equipe de contratações do Liverpool conseguiram destruir as bases sólidas estabelecidas por seu antecessor, Jurgen Klopp. Consequentemente, os Reds foram ao Parc des Princes não para vencer, mas para resistir à pressão.


  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    "Modo de sobrevivência"

    Na mais recente de uma longa série de declarações bizarras, Slot afirmou, após a derrota de sábado na FA Cup no Etihad, que os primeiros 35 minutos da derrota por 4 a 0 para o Manchester City — em que o Liverpool se manteve firme e criou duas boas chances — o convenceram de que sua equipe continuava capaz de enfrentar de igual para igual a elite europeia.

    No entanto, a escalação e as táticas dos visitantes na quarta-feira contaram uma história bem diferente, com Slot tirando Mohamed Salah da equipe titular e escalando uma defesa com cinco jogadores pela primeira vez em seu mandato.

    Ficou, assim, imediatamente claro que os Reds nem sequer iriam tentar levar a luta ao PSG. O plano — por falta de uma palavra melhor — era encostar-se às cordas desde o início e absorver o máximo de golpes possível, enquanto tentavam evitar um golpe de nocaute.

    O fato de terem alcançado esse objetivo modesto não teve nada a ver com a mudança de sistema do técnico. Até mesmo Slot admitiu que o Liverpool passou a maior parte da noite em “modo de sobrevivência” e só foi poupado de uma goleada mais brutal graças à falta de eficiência do PSG.

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    "Um erro tático colossal"

    Embora já estivesse claro há muito tempo que tanto Frimpong quanto Kerkez se encaixam melhor na posição de lateral-ala, o Liverpool nunca pareceu nem um pouco seguro em uma formação que nunca havia utilizado antes.

    Como Jamie Carragher apontou na CBS Sports, a mudança de sistema de Slot foi contraproducente, no sentido de que, na verdade, enfraqueceu os Reds do ponto de vista defensivo.

    “Quando você analisa como o técnico montou o time, ele tentou algo, mas errou feio taticamente”, afirmou o ex-zagueiro central do Liverpool. “Ele errou feio com a defesa de cinco, porque eles ficaram, na verdade, mais expostos do que estariam com uma defesa de quatro, já que jogaram no marcamento individual, o que significa que os três zagueiros centrais tiveram que cobrir toda a largura do campo.

    “E vendo Virgil van Dijk hoje à noite no meio de uma zaga de três... Normalmente, quando você chega a uma certa idade, pensa: ‘Isso é perfeito para mim. Estou ficando velho e todos estão em posição, vai ser uma proteção extra para mim.’ Mas isso foi diferente. Os zagueiros estavam avançando para o meio-campo, não havia ninguém para marcar, e Van Dijk, aos 34 anos, tinha que ficar correndo de um lado para o outro o tempo todo. E ele não conseguiu.

    "As pessoas têm criticado Van Dijk por suas atuações nesta temporada, mas acho que tem sido injusto, porque ele joga todas as partidas e o 'cara' ao lado dele, [Ibrahima] Konate, que foi mal novamente esta noite, comete um erro em cada jogo, então não é fácil jogar ao lado dele. Então, na verdade, acho que Van Dijk ainda tem sido um dos melhores jogadores do Liverpool nesta temporada.

    "Mas hoje à noite, naquela defesa de três, nunca vi Van Dijk parecer tão desconfortável com a camisa do Liverpool, e acho que ele vai implorar para Arne Slot nunca mais usar esse sistema."

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    Absolutamente imperdoável

    As dificuldades do Liverpool com o novo sistema eram, evidentemente, inevitáveis e reveladoras do desespero de Slot. Lembrem-se de que o ex-técnico do Feyenoord havia rejeitado repetidamente os apelos para tentar algo diferente no início da temporada, dizendo aos repórteres: “O sistema que estamos jogando agora é o que melhor se adapta aos jogadores. Não sei o que se passa na sua cabeça, mas se, por exemplo, você quer outro sistema com cinco defensores, isso pode [criar] um problema, porque eles provavelmente jogaram esse sistema durante toda a carreira, e quase não temos tempo para treinar. Portanto, é quase impossível mudar completamente nossa visão sobre o futebol se jogamos a cada dois dias.”

    E, no entanto, Slot achou que abandonar toda a sua filosofia para o que se tornou o jogo mais importante da temporada do Liverpool foi uma jogada sensata. Na realidade, foi pura estupidez e cheirou a puro pânico, um lance desesperado e hipócrita de um técnico que claramente não tem a menor ideia de como impedir a queda dos Reds para a mediocridade abjeta.

    A esperança é que o Liverpool consiga, de alguma forma, reproduzir a qualidade e o caráter que demonstrou na segunda partida da última temporada contra o PSG, enquanto busca reverter a situação em Anfield na próxima terça-feira — mas isso é tudo o que resta: esperança, pois não há nenhuma evidência que sugira que este time seja capaz de uma recuperação.

    A quarta-feira apenas deixou bem claro o quanto os Reds regrediram ao longo do último ano. Slot claramente não é o único responsável pelo lamentável declínio do Liverpool, mas a triste verdade é que agora é apenas uma questão de tempo até que ele seja demitido.

    O que testemunhamos em Paris não foi apenas um ato de submissão por parte do técnico, foi uma traição à sua orgulhosa filosofia futebolística, uma triste admissão de que sua equipe está muito longe do nível do PSG — e isso é simplesmente imperdoável, considerando o dinheiro gasto no verão passado em uma equipe capaz de conquistar o título.

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