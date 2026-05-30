"Não é preciso dizer que essa foi uma decisão difícil para nós, como clube", informou o clube de Anfield Road em um comunicado divulgado no sábado: "A contribuição que Arne deu ao Liverpool FC durante o tempo em que esteve conosco foi significativa, importante e — o que é mais importante para os torcedores e para nós mesmos — bem-sucedida. Por isso, nossa gratidão por tudo o que ele conquistou não poderia ser maior.”

Slot conquistou o título de campeão logo em sua primeira temporada com os Reds, depois de ter que seguir os passos de Jürgen Klopp. Na última temporada, o Liverpool partiu para o tudo ou nada no mercado de transferências, gastando quase 500 milhões de euros em jogadores como Florian Wirtz, Alexander Isak, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez e Giovanni Leoni, mas passou por uma decepção atrás da outra ao longo da temporada.

Slot não conseguiu transformar o time repleto de superestrelas em um coletivo que funcionasse, e assim todas as chances de conquistar títulos se esvaíram logo no início. No campeonato, acabou ficando em quinto lugar, o suficiente para se classificar para a Liga dos Campeões. Na competição, o time foi claramente derrotado pelo Paris Saint-Germain nas quartas de final.

Também na FA Cup, a campanha terminou após uma goleada por 0 a 4 contra o Manchester City nas quartas de final. Contra o Crystal Palace, o time perdeu tanto a Supercopa no início da temporada quanto na quarta rodada da Copa da Liga.