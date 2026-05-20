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Arne Slot Mohamed Salah Liverpool GFXGOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Arne Slot tem que sair! A crítica de Mohamed Salah ao técnico do Liverpool deixa o treinador campeão totalmente exposto, enquanto o vestiário de Anfield clama por mudanças

Opinion
Liverpool
A. Slot
M. Salah
Premier League
Especiais e Opinião
Liverpool x Brentford

Quando Mohamed Salah discutiu com Jurgen Klopp após ser substituído no frustrante e custoso empate com o West Ham, em 27 de abril de 2024, o egípcio decidiu não continuar a discussão depois do jogo. Como Salah disse aos repórteres ao passar pela zona mista no London Stadium: “Se eu falar, vai cair fogo”, então o ponta, sabiamente, manteve a boca fechada e não se deixou levar pela emoção.

Klopp já estava de saída, o que significa que não havia necessidade de Salah arriscar estragar sua relação com a torcida do Liverpool ao enfrentar um dos treinadores mais queridos da longa e ilustre história do clube. Nessa situação, só haveria um vencedor.

Em total contraste, Salah não teve absolutamente nenhum receio em criticar publicamente o sucessor de Klopp, Arne Slot. A declaração que ele divulgou na semana passada pode não ter mencionado o holandês pelo nome — mas o alvo de sua frustração era óbvio para todos, incluindo os companheiros de equipe que “curtiram” sua postagem no Instagram.

Na verdade, foi a terceira vez que Salah atacou Slot nesta temporada — e, embora seu primeiro golpe tenha pegado o técnico completamente de surpresa, foi o mais recente que causou o maior dano.

  • Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Recusando-se a sair sem fazer barulho

    Assim que o Liverpool confirmou a saída de Salah, bem antes do fim da temporada e a pedido dele, ficou claro que ele nunca iria embora sem fazer barulho. Simplesmente não é o estilo dele. O egípcio pode não se manifestar muito, mas nas raras ocasiões em que se sentiu insatisfeito em Anfield nos últimos nove anos, ele sempre deixou seus sentimentos bem claros, de uma forma ou de outra.

    Era, portanto, inevitável que um jogador que antes ficava chateado apenas por ser substituído por Klopp reagisse mal ao ser colocado no banco por Slot apenas seis meses depois de levar o Liverpool ao título com uma das melhores campanhas individuais da história da Premier League.

    É claro que os comentários de Salah em Elland Road, em dezembro passado, ainda abalaram profundamente a torcida do Kop. Ele afirmou que “alguém” no clube queria que ele “levasse toda a culpa” pela pior sequência de resultados do Liverpool em 71 anos e revelou que seu “bom relacionamento com o técnico”, que existia anteriormente, havia se deteriorado completamente.

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  • Liverpool FC v Arsenal FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Reação negativa da mídia

    A demonstração de insubordinação de Salah foi duramente e justamente criticada. Foi uma atitude extremamente inadequada, totalmente imprópria para um profissional de tal calibre, e nunca seria bem recebida por tantos jogadores que já representaram um clube onde uma das regras de ouro era “Nunca lave sua roupa suja em público”.

    O mesmo vale para a mais recente explosão de Salah, com o jogador de 33 anos culpando abertamente Slot pela campanha catastrófica do Liverpool, alegando que ele se afastou demais do futebol “heavy metal” defendido por seu antecessor. Foi mais uma demonstração de rebeldia indigna, mas muito deliberada, uma tentativa evidente de assumir o controle da narrativa antes do último jogo da temporada do Liverpool — e de sua carreira em Anfield.

    Infelizmente para Slot, funcionou, pois ele estará condenado se deixar Salah de fora do confronto de domingo contra o Brentford — e condenado se não o deixar.

  • Liverpool v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Torcedores em apoio a Salah

    Apesar das tentativas de Jamie Carragher e companhia de, mais uma vez, retratar Salah como o vilão da história, os torcedores do Liverpool não estão aceitando isso desta vez. De fato, houve um momento engraçado durante a mais recente tentativa de Carragher de difamar Salah no programa “Monday Night Football”, quando uma enquete realizada pela Sky Sports revelou que 92% dos torcedores dos Reds apoiavam Salah em detrimento de Slot.

    É claro que Carragher e inúmeros outros comentaristas e jornalistas com laços estreitos com o Liverpool teriam argumentado anteriormente que as opiniões da torcida online devem ser vistas com cautela. No entanto, como ficou dolorosamente claro durante o último jogo em casa, contra o Chelsea, os torcedores que compareceram ao estádio também se voltaram contra o técnico. E com razão.


  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sentimento comum de frustração

    Se alguma vez houve dúvidas de que os problemas de Slot iam muito além de um desentendimento pessoal com Salah, elas foram completamente dissipadas nos últimos seis meses.

    O Liverpool não venceu um único jogo em que Salah ficou no banco em 2026, e a decisão de Slot de deixá-lo no banco nas duas partidas das quartas de final da Liga dos Campeões, perdidas para o Paris Saint-Germain, ficou totalmente ridícula pelo fato de que nenhum jogador do Reds criou mais chances contra a equipe de Luis Enrique, apesar de o atacante ter ficado em campo por apenas 59 dos 180 minutos disputados.

    É claro que isso não significa que os torcedores estejam satisfeitos com o desempenho de Salah nesta temporada — ou com a maneira como ele tem se comportado. Pelo contrário, eles não estão nem um pouco impressionados com o fato de uma lenda viva do Liverpool ter recorrido ao Instagram para expressar sua insatisfação com o técnico do clube.

    No entanto, ao contrário da maioria da mídia, eles estão focando na mensagem e não no meio de comunicação — porque muitos dos sentimentos de Salah são compartilhados pelos torcedores, que ficaram em estado de choque com o fato de que o substituto ideal para Slot, Xabi Alonso, tenha sido liberado para se juntar ao Chelsea.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Motim em Merseyside

    É inegável que o Liverpool perdeu o rumo sob o comando de Slot. Antes, era um time difícil de enfrentar; agora, é fácil de derrotar — e a culpa é claramente do técnico, pois não é como se os adversários estivessem inventando novas e inovadoras maneiras de derrotar os Reds. Eles estão simplesmente repetindo a mesma coisa e obtendo os mesmos resultados por meio de jogadas ensaiadas, blocos defensivos baixos e transições rápidas.

    Slot diz que entende a frustração dos torcedores, mas afirma que “eles estão subestimando o que uma janela de transferências pode fazer”. Mas por que diabos eles teriam alguma confiança em uma equipe de contratações que gastou 450 milhões de libras (600 milhões de dólares) no verão passado e conseguiu enfraquecer significativamente o time mais forte da liga?

    Além disso, Slot mal fez um bom trabalho com os novos jogadores que recebeu para trabalhar até agora. Hugo Ekitike é a única história de sucesso de Slot até o momento — e até mesmo o atacante francês curtiu a postagem de Salah lamentando o estilo de jogo do Liverpool, junto com os colegas contratados no verão de 2025: Milos Kerkez, Jeremie Frimpong e Giovanni Leoni.

    É claro que o fato de Dominik Szoboszlai, Curtis Jones e Andy Robertson também terem apoiado publicamente a posição de Salah foi, sem dúvida, ainda mais significativo — já que os três admitiram, em vários momentos nos últimos meses, que a campanha do Liverpool está longe de ser boa o suficiente.

    Portanto, embora a declaração de Salah tenha sido claramente egoísta e programada para causar o máximo de dor possível a Slot, ele claramente não é o responsável pelo clima de revolta em Merseyside. A grande maioria dos Reds está inquieta — e isso porque os jogos do Liverpool têm sido claramente tão difíceis de disputar quanto de assistir.

  • Aston Villa v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    O golpe final fatal

    Slot, como tem feito durante toda a temporada, vai apontar todo tipo de fatores atenuantes, mas mesmo levando em conta os problemas com lesões, que são inegavelmente infelizes, simplesmente não há desculpa para o Liverpool ter sofrido 52 gols no campeonato ou perdido 19 jogos em todas as competições (apenas uma vez desde sua última promoção, em 1962, o clube sofreu mais derrotas em uma única temporada).

    A alegação de que esta sempre seria uma temporada de transição também insulta a inteligência dos torcedores que viram seu time conquistar o título da Premier League em abril passado. O Fenway Sports Group (FSG) não embarcou em uma histórica onda de gastos para terminar em quinto lugar.

    Os patrões de Slot também esperariam pelo menos alguma prova tangível de melhora à medida que a temporada avançasse, mas não vimos nenhuma evidência que sugira que tirar Salah, Robertson ou Jones da equação resolverá o problema gritante do Liverpool.

    A verdade incômoda é que, embora Salah possa ter errado ao expressar suas queixas em público, tudo o que ele disse estava certo. Os resultados do Liverpool nesta temporada têm sido inaceitáveis, seus jogos muitas vezes insuportáveis de assistir, e a posição de Slot agora é insustentável. A pouca credibilidade que restava ao técnico foi destruída pela magnitude do apoio demonstrado à declaração de despedida de Salah.


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