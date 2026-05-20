Arne Slot tem que sair! A crítica de Mohamed Salah ao técnico do Liverpool deixa o treinador campeão totalmente exposto, enquanto o vestiário de Anfield clama por mudanças

É inegável que o Liverpool perdeu o rumo sob o comando de Slot. Antes, era um time difícil de enfrentar; agora, é fácil de derrotar — e a culpa é claramente do técnico, pois não é como se os adversários estivessem inventando novas e inovadoras maneiras de derrotar os Reds. Eles estão simplesmente repetindo a mesma coisa e obtendo os mesmos resultados por meio de jogadas ensaiadas, blocos defensivos baixos e transições rápidas.

Slot diz que entende a frustração dos torcedores, mas afirma que “eles estão subestimando o que uma janela de transferências pode fazer”. Mas por que diabos eles teriam alguma confiança em uma equipe de contratações que gastou 450 milhões de libras (600 milhões de dólares) no verão passado e conseguiu enfraquecer significativamente o time mais forte da liga?

Além disso, Slot mal fez um bom trabalho com os novos jogadores que recebeu para trabalhar até agora. Hugo Ekitike é a única história de sucesso de Slot até o momento — e até mesmo o atacante francês curtiu a postagem de Salah lamentando o estilo de jogo do Liverpool, junto com os colegas contratados no verão de 2025: Milos Kerkez, Jeremie Frimpong e Giovanni Leoni.

É claro que o fato de Dominik Szoboszlai, Curtis Jones e Andy Robertson também terem apoiado publicamente a posição de Salah foi, sem dúvida, ainda mais significativo — já que os três admitiram, em vários momentos nos últimos meses, que a campanha do Liverpool está longe de ser boa o suficiente.

Portanto, embora a declaração de Salah tenha sido claramente egoísta e programada para causar o máximo de dor possível a Slot, ele claramente não é o responsável pelo clima de revolta em Merseyside. A grande maioria dos Reds está inquieta — e isso porque os jogos do Liverpool têm sido claramente tão difíceis de disputar quanto de assistir.