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Man City Liverpool W+LGOAL
Richard Martin

Traduzido por

Arne Slot, seu tempo certamente chegou ao fim! Vencedores e perdedores: o técnico do Liverpool está cada vez mais perto da demissão após a última exibição vergonhosa na goleada sofrida na FA Cup contra o Manchester City, inspirado por Erling Haaland

Vencedores & perdedores
Copa da Inglaterra
Manchester City
Liverpool
A. Slot
E. Haaland
Manchester City x Liverpool
Especiais e Opinião

Pep Guardiola insistiu no mês passado que o Real Madrid não era seu maior rival durante sua passagem pelo Manchester City, reservando essa honra especial para o Liverpool. Ele pelo menos esclareceu que se referia ao Liverpool de Jurgen Klopp, o que foi bem-vindo, já que os Reds de Arne Slot não causaram nenhum estresse a Guardiola enquanto ele assistia à vitória de sua equipe por 4 a 0 nas quartas de final da FA Cup, no sábado, do conforto de seu lugar na arquibancada.

Sentado ao lado de sua filha Maria, Guardiola mostrou-se bastante animado durante um primeiro tempo equilibrado. Mas assim que Erling Haaland marcou o primeiro gol de sua futura tríplice, Guardiola pôde simplesmente recostar-se e apreciar o espetáculo de sua equipe garantir sua vaga nas semifinais pela nona vez em seu reinado de uma década em Manchester.

Mas não houve descanso para seu homólogo Slot, que deve ter sentido um profundo tormento ao ver sua equipe sofrer quatro gols em um intervalo de 19 minutos, levando-a à eliminação da copa. O técnico holandês foi alvo de piadas do Dia da Mentira no início da semana, mas ao ver o desempenho de sua equipe em Manchester, com Mohamed Salah e Virgil van Dijk entre os principais culpados, era tentador pensar que a atitude mais tola que a diretoria do Liverpool poderia tomar seria manter Slot no comando na próxima temporada.

De fato, há cada vez mais argumentos para fazer uma mudança agora mesmo, especialmente com o Paris Saint-Germain à espreita como adversário nas quartas de final da Liga dos Campeões na quarta-feira.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores do Etihad Stadium...

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    VENCEDOR: Erling Haaland

    Haaland havia marcado apenas duas vezes em seus oito jogos desde a última vez que enfrentou o Liverpool, em fevereiro, mas encerrou seu período de seca de forma contundente com sua melhor atuação contra os Reds até o momento. Isso coroou uma sequência incrível de partidas nesta temporada contra os maiores rivais do City na última década, já que Haaland também havia marcado na goleada por 3 a 0 sobre a equipe de Slot em novembro, antes de marcar seu primeiro gol em Anfield na frenética virada de dois meses atrás. 

    Haaland se tornou o primeiro jogador a marcar cinco gols contra o Liverpool em uma única temporada desde Matt Le Tissier em 1993-94, seis anos antes do norueguês nascer. Haaland estava discreto antes do City receber o pênalti, mas cobrou a cobrança sem demonstrar nervosismo, em total contraste com a forma como Salah desperdiçaria sua tentativa dos 11 metros mais tarde na partida.

    A partir daí, Haaland entrou em modo de destruição. Ele dominou Ibrahima Konaté no jogo aéreo para cabecear seu segundo gol nos acréscimos do primeiro tempo e, depois do intervalo, não desperdiçou a chance criada por Nico O'Reilly, completando seu hat-trick com um chute que bateu na trave e entrou. 

    • Publicidade
  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    PERDEDOR: Mohamed Salah

    Um espectador casual, sem conhecer esse confronto, teria dificuldade em acreditar que Salah já havia marcado 13 gols e dado oito assistências na carreira contra o City. Em vez disso, ele parecia uma sombra do que já foi, do início ao fim. 

    A confiança de Salah abalou logo no início da partida, depois que Abdukodir Khusanov o perseguiu e forçou o astro egípcio a errar o chute, resultando em um lateral. Salah perdeu mais duas chances no segundo tempo — mas então veio o verdadeiro ponto baixo, quando seu pênalti mal executado foi defendido por James Trafford.

    Os comentaristas da TNT Sports especularam que Arne Slot optou por não tirar Salah tão logo após a perda do pênalti porque não queria que ele fosse humilhado pelos torcedores do City ao sair de campo. Ele acabou sendo poupado de seu sofrimento 10 minutos depois, encerrando de forma triste, muito triste, a carreira de Salah em um confronto que ele dominou na última década, mas que nunca mais voltará a brilhar.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Vencedores: Antoine Semenyo e Rayan Cherki

    Foi um grande cartão de visita para a equipe de contratações do City, já que os reforços das duas janelas de transferências anteriores deixaram sua marca.

    Rayan Cherki pode ter parecido uma aposta arriscada quando o City o apresentou como sucessor de Kevin De Bruyne em junho, após perder Florian Wirtz para o Liverpool. Os torcedores do City nas redes sociais expressaram sua raiva pelo clube não ter contratado Wirtz, mas a decisão do novo diretor esportivo Hugo Viana de recusar uma transação de mais de 100 milhões de libras, incluindo bônus, pelo meia alemão em favor da contratação de Cherki por apenas 34 milhões de libras agora parece um golpe de gênio. O francês atuou em sintonia no sábado com Antoine Semenyo, que chegou sete meses depois e por quase o dobro do preço, mas que está se mostrando uma contratação igualmente acertada.

    Cherki deu o passe para Semenyo cruzar a bola que resultou no segundo gol de Haaland, e a sintonia telepática entre os dois ficou evidente novamente no segundo tempo, quando o ganês Semenyo aproveitou outro passe do ex-jogador do Lyon para marcar o terceiro gol. Semenyo acumula agora impressionantes oito gols e duas assistências em menos de três meses no City, enquanto Cherki soma 10 gols e 11 assistências na temporada. 

    O City conseguiu dois brilhantes meias por menos do que o preço de um, já que Wirtz marcou apenas seis gols e deu cinco assistências em todas as competições com a camisa vermelha até agora.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    PERDEDOR: Virgil van Dijk

    Se Van Dijk conseguiu reverter o relógio na temporada passada para levar o Liverpool ao título, sua idade realmente o atingiu nesta temporada.

    O jogador de 34 anos tropeçou desajeitadamente em Nico O'Reilly, causando o pênalti que mudou o rumo da partida. Foi o quarto pênalti que Van Dijk concedeu nesta temporada, tantos quanto nos oito anos anteriores com o Liverpool. Ele foi então surpreendido tanto pelo passe perfeito de Cherki quanto pela velocidade de Semenyo, quando o City marcou novamente no início do segundo tempo, antes de ser deixado para trás pelo movimento de Haaland no quarto gol dos donos da casa.

    Assim como Salah, Van Dijk assinou um novo contrato com o Liverpool no verão passado, vinculando-o ao clube até 2027, mas, considerando o quanto ele parecia fora de ritmo nesta partida e em toda a temporada, alguns torcedores vão incentivá-lo a seguir o exemplo do egípcio e também encerrar sua longa e brilhante carreira com os Reds um ano antes do previsto.

  • James Trafford Manchester City 2025-26Getty/GOAL

    VENCEDOR: James Trafford

    Trafford ficou compreensivelmente chateado quando soube que o City havia contratado Gianluigi Donnarumma e que, afinal, ele não seria o titular após seu retorno ao clube da infância, vindo do Burnley, no verão passado. Mas ser o goleiro do City nas competições de copa é, sem dúvida, mais gratificante do que ser o titular na maioria dos clubes da Premier League, e Trafford agora tem mais uma viagem a Wembley pela frente após suas atuações heroicas na final da Carabao Cup no mês passado.

    Trafford pode não ter a mesma presença imponente de Donnarumma, mas ele soube lidar com Salah nesta partida, e sua defesa de pênalti contra o egípcio se somou à sua coleção de heroísmos em cobranças de pênalti, que inclui duas defesas em uma partida pelo Burnley na temporada passada contra o Sunderland e uma defesa no último minuto da final do Campeonato Europeu Sub-21 em 2023.

    Trafford tem todo o direito de procurar um novo clube na próxima temporada onde possa jogar todas as semanas, mas ainda assim poderá relembrar com muito carinho sua provável única temporada de volta ao City, com mais duas idas a Wembley e mais um título ainda ao seu alcance.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    PERDEDOR: Arne Slot

    Há muito que se tem a sensação, à medida que o Liverpool vai cambaleando de um resultado desastroso para outro, de que a única coisa que mantém Slot no cargo de treinador em Anfield é a insistência de Xabi Alonso em fazer uma pausa antes de dar o próximo passo na carreira de treinador. O retorno de Alonso ao Liverpool como técnico parece uma questão de “quando”, e não de “se”, desde que ele provou ser um treinador tão talentoso quanto foi como meio-campista, ao levar o Bayer Leverkusen ao seu primeiro título da Bundesliga, permanecendo invicto em 2024. 

    Como Jamie Carragher apontou em sua coluna no Daily Telegraph no sábado, há muitos paralelos entre a situação atual e quando o Liverpool estava cortejando Jurgen Klopp em 2015, enquanto Brendan Rodgers ainda estava no comando. Para piorar a situação de Slot, o resultado enfático no Etihad Stadium marcou 15 derrotas indesejadas para o Liverpool em uma única temporada pela primeira vez desde a última campanha de Rodgers em Merseyside.

    Se os proprietários do Liverpool fossem tão implacáveis quanto o Bayern de Munique, que demitiu Julian Nagelsmann na pausa internacional de março de 2023 e o substituiu por Thomas Tuchel, eles fariam a mudança agora. Parece, porém, que estão apenas esperando para fazer uma transição tranquila no verão. Isso significa que o Liverpool vai sofrer mais derrotas retumbantes daqui até o final da campanha, com grande probabilidade de que o sofrimento continue na quarta-feira na capital francesa.