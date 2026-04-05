Arne Slot, seu tempo certamente chegou ao fim! Vencedores e perdedores: o técnico do Liverpool está cada vez mais perto da demissão após a última exibição vergonhosa na goleada sofrida na FA Cup contra o Manchester City, inspirado por Erling Haaland

Sentado ao lado de sua filha Maria, Guardiola mostrou-se bastante animado durante um primeiro tempo equilibrado. Mas assim que Erling Haaland marcou o primeiro gol de sua futura tríplice, Guardiola pôde simplesmente recostar-se e apreciar o espetáculo de sua equipe garantir sua vaga nas semifinais pela nona vez em seu reinado de uma década em Manchester.

Mas não houve descanso para seu homólogo Slot, que deve ter sentido um profundo tormento ao ver sua equipe sofrer quatro gols em um intervalo de 19 minutos, levando-a à eliminação da copa. O técnico holandês foi alvo de piadas do Dia da Mentira no início da semana, mas ao ver o desempenho de sua equipe em Manchester, com Mohamed Salah e Virgil van Dijk entre os principais culpados, era tentador pensar que a atitude mais tola que a diretoria do Liverpool poderia tomar seria manter Slot no comando na próxima temporada.

De fato, há cada vez mais argumentos para fazer uma mudança agora mesmo, especialmente com o Paris Saint-Germain à espreita como adversário nas quartas de final da Liga dos Campeões na quarta-feira.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores do Etihad Stadium...