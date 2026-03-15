AFP
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Arne Slot se pronuncia após o Liverpool ser vaiado pelos torcedores após o empate sem graça contra o Tottenham
Slot compreende a frustração em Anfield
Em entrevista à Sky Sports após a partida, Slot insistiu que a reação da torcida foi uma consequência natural do desempenho recente da equipe. “Acho que é completamente normal”, disse Slot. “Se o time que você torce perde tantos pontos contra adversários contra os quais não esperava perder, tantas vezes nos últimos segundos da partida, acho que todos nós sentimos muita frustração.”
As fragilidades defensivas continuam a assombrar os Reds
O empate marca a oitava vez nesta temporada que o Liverpool sofre um gol após os 90 minutos, uma estatística que destaca a instabilidade defensiva que assola sua campanha. Para uma equipe que começou a temporada como atual campeã da Premier League, a incapacidade de segurar o resultado nos finais de jogo tornou-se um pesadelo recorrente para Slot e sua comissão técnica.
Slot não demorou a reconhecer que a paciência dos torcedores tem sido testada por essas constantes derrocadas no final das partidas. “Eles já passaram por isso muitas vezes, mais vezes do que estão acostumados, e é completamente normal que demonstrem sua frustração”, explicou o holandês. “A frustração é sentida por mim, pelos jogadores e também pelos nossos torcedores.”
O caso de Szoboszlai serve de alerta
O meio-campista Dominik Szoboszlai, autor do primeiro gol da partida, foi igualmente direto ao falar sobre a situação atual da equipe.
“Não ouvi as vaias, mas consigo entender, porque na temporada passada fomos campeões e nesta temporada não estamos jogando como deveríamos”, admitiu Szoboszlai. No entanto, ele pediu aos torcedores que continuem fiéis durante essa difícil transição. “Eles devem continuar nos apoiando, porque na temporada passada, quando fomos campeões quatro rodadas antes do fim, todos estavam felizes. Apoiem-nos agora, quando estamos passando por momentos difíceis.”
- Getty Images Sport
O que vem por aí para o Liverpool?
Em busca de redenção, o Liverpool volta rapidamente seu foco para a Europa, recebendo o Galatasaray na quarta-feira para a segunda partida da eliminatória da Liga dos Campeões da UEFA, com o objetivo de reverter a desvantagem de 1 a 0. No campeonato nacional, uma sequência crucial aguarda os campeões em baixa, começando com uma viagem a Brighton no próximo sábado. A disputa pelas quatro primeiras posições será decidida durante uma agenda exaustiva em maio, com confrontos decisivos contra o Manchester United, o Chelsea e o Aston Villa, rival na briga pelo top 4.
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