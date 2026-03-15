Arne Slot se pronuncia após o Liverpool ser vaiado pelos torcedores após o empate sem graça contra o Tottenham

O empate marca a oitava vez nesta temporada que o Liverpool sofre um gol após os 90 minutos, uma estatística que destaca a instabilidade defensiva que assola sua campanha. Para uma equipe que começou a temporada como atual campeã da Premier League, a incapacidade de segurar o resultado nos finais de jogo tornou-se um pesadelo recorrente para Slot e sua comissão técnica.

Slot não demorou a reconhecer que a paciência dos torcedores tem sido testada por essas constantes derrocadas no final das partidas. “Eles já passaram por isso muitas vezes, mais vezes do que estão acostumados, e é completamente normal que demonstrem sua frustração”, explicou o holandês. “A frustração é sentida por mim, pelos jogadores e também pelos nossos torcedores.”