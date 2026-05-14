Arne Slot revela os planos do Liverpool para Harvey Elliott após o pesadelo que foi o empréstimo ao Aston Villa

Apesar de o empréstimo ter sido um verdadeiro pesadelo em termos de estatísticas, Slot continua acreditando firmemente na habilidade técnica de Elliott. Ele citou o currículo internacional do meio-campista como motivo pelo qual o clube ainda o tem em tão alta conta antes da nova temporada, sugerindo que um novo começo em Merseyside é exatamente o que ele precisa.

“E para um jogador tão talentoso que se saiu tão bem no Euro Sub-21 [no verão passado], você quer que um jogador assim tenha cada vez mais tempo de jogo”, acrescentou Slot. “Ele foi para um time muito, muito bom também, onde há muitos outros bons jogadores. Não sei por que ele não teve os minutos que esperava. Não cabe a mim responder a isso. Mas é sempre uma pena quando um jogador mal joga por dois anos, ainda mais um jogador dessa idade que mostrou durante o Euro Sub-21 que é um jogador tão bom.”