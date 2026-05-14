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Arne Slot revela os planos do Liverpool para Harvey Elliott após o pesadelo que foi o empréstimo ao Aston Villa
Elliott está pronto para voltar a Anfield
Slot esclareceu a situação de Elliott, confirmando que o jovem meio-campista voltará ao elenco do Liverpool para os treinos de pré-temporada. O jogador de 23 anos passou a maior parte da atual temporada emprestado ao Villa Park, mas a transferência não lhe garantiu a regularidade na equipe titular que todas as partes esperavam quando o acordo foi fechado.
Em declarações à imprensa antes do próximo confronto do Liverpool contra o Villa pela Premier League, Slot foi claro sobre onde Elliott jogará na próxima temporada. “Ele tem contrato conosco, então estará conosco no início da temporada”, afirmou o holandês, descartando qualquer especulação imediata sobre uma nova saída temporária do talentoso meia.
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Uma passagem frustrante por empréstimo no Villa Park
A transferência por empréstimo para a região de West Midlands tinha como objetivo acelerar o desenvolvimento de Elliott, mas ele ficou limitado a apenas 284 minutos em partidas oficiais ao longo de toda a temporada. Essa falta de tempo de jogo surpreendeu a muitos, especialmente considerando o potencial que Elliott demonstrou durante o Campeonato Europeu Sub-21 e suas contribuições anteriores com a camisa do Red.
Slot admitiu que a situação está longe de ser ideal para o desenvolvimento do jogador. “Acho que, para ele, para todos, não deu certo como ele queria, como nós queríamos e provavelmente também como o Villa queria, porque normalmente se contrata um jogador ou se o traz por empréstimo para utilizá-lo”, explicou Slot.
A falta de tempo de jogo é motivo de preocupação
Embora Slot tenha se recusado a criticar diretamente as escolhas de Emery, ele expressou sua decepção ao ver um jogador com tanto potencial passar tanto tempo no banco. O técnico do Liverpool observou que Elliott, na verdade, teve mais tempo de jogo em Anfield antes do empréstimo do que durante sua passagem pelo Aston Villa.
“Isso não tem acontecido com frequência. Não cabe a mim explicar o motivo disso”, disse Slot. “Mas, é claro, nunca é bom para um jogador não ter tantos minutos em campo, especialmente depois da temporada que ele teve conosco, na qual ele acumulou – presumo – ainda mais minutos do que esses 280. Ele foi para lá para ter mais tempo de jogo, mas, infelizmente, isso não aconteceu.”
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Foco no desenvolvimento futuro
Apesar de o empréstimo ter sido um verdadeiro pesadelo em termos de estatísticas, Slot continua acreditando firmemente na habilidade técnica de Elliott. Ele citou o currículo internacional do meio-campista como motivo pelo qual o clube ainda o tem em tão alta conta antes da nova temporada, sugerindo que um novo começo em Merseyside é exatamente o que ele precisa.
“E para um jogador tão talentoso que se saiu tão bem no Euro Sub-21 [no verão passado], você quer que um jogador assim tenha cada vez mais tempo de jogo”, acrescentou Slot. “Ele foi para um time muito, muito bom também, onde há muitos outros bons jogadores. Não sei por que ele não teve os minutos que esperava. Não cabe a mim responder a isso. Mas é sempre uma pena quando um jogador mal joga por dois anos, ainda mais um jogador dessa idade que mostrou durante o Euro Sub-21 que é um jogador tão bom.”